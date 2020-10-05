На Донбассе - один неприцельный выстрел, наши силы огонь в ответ не открывали, - ООС
В зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей. Противник выстрелил из подствольного гранатомета в районе Новолуганского.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой украинскими защитниками. Военнослужащие ВСУ тушат пожары в районе Шумов и помогают преодолевать последствия пожаров жителям Луганщины.
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"Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по назначению и находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокации противника", - добавили в штабе.
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23.09.20 18:13 https://censor.net/ru/news/3220918/ukraina_proigravshaya_storona_i_ne_mojet_diktovat_nam_usloviya_kurs_na_obedinenie_s_rf_neizmenen_glavar
Жми пианист пой пианист
Плачь пианист ты взял приз!
А если бы попал??
теперь мы официально терпилы (((