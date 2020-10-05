На Донбассе - один неприцельный выстрел, наши силы огонь в ответ не открывали, - ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей. Противник выстрелил из подствольного гранатомета в районе Новолуганского.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой украинскими защитниками. Военнослужащие ВСУ тушат пожары в районе Шумов и помогают преодолевать последствия пожаров жителям Луганщины.

Читайте также: 71-е сутки на Донбассе продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают, - Хомчак на совещании у Зеленского

"Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по назначению и находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокации противника", - добавили в штабе.



