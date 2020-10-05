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Новости Операция Объединенных сил
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На Донбассе - один неприцельный выстрел, наши силы огонь в ответ не открывали, - ООС

На Донбассе - один неприцельный выстрел, наши силы огонь в ответ не открывали, - ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей. Противник выстрелил из подствольного гранатомета в районе Новолуганского.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой украинскими защитниками. Военнослужащие ВСУ тушат пожары в районе Шумов и помогают преодолевать последствия пожаров жителям Луганщины.

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"Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по назначению и находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокации противника", - добавили в штабе.

На Донбассе - один неприцельный выстрел, наши силы огонь в ответ не открывали, - ООС 01
На Донбассе - один неприцельный выстрел, наши силы огонь в ответ не открывали, - ООС 02

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обстрел (27941) Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Неприцельный)))) Жесть))) Или как оправдать сепаратиста))) Надо было додуматься так написать)))) Рафик невыноувен....
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05.10.2020 17:51 Ответить
+9
Хомчак сміливо може поздорвляти бубочку з 72 днем перемир'я, для терористів.
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05.10.2020 18:06 Ответить
+8
этим можно гордиться?
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05.10.2020 17:53 Ответить
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Неприцельный)))) Жесть))) Или как оправдать сепаратиста))) Надо было додуматься так написать)))) Рафик невыноувен....
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05.10.2020 17:51 Ответить
Может он застрелился?
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05.10.2020 18:05 Ответить
очевидно, ж, що таким чином сєпари провокують наших на хоч якусь відповідь. Їм, схоже потрібна "заворушка". Наші пацани не ведуться на такі провокації. Молодці. Третій місяць без бойових втрат - так тримати, вас чекають удома.
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05.10.2020 18:33 Ответить
Ви справді в Україні живете?
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05.10.2020 19:00 Ответить
Оно бот 🤖или ,как факин Только от поджогов « той стороны рашистов « сгорели заживо 11 человек
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05.10.2020 19:12 Ответить
сам ти "оно". Причиною підпалів може бути хто і що завгодно, навіть якщо це і рашисти, то це не відноситься до бойових військових втрат
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05.10.2020 20:02 Ответить
Ты шо,три месяца в коме был?Или только зелю слушаешь?Больше негде узнать,что там на самом деле происходит?
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05.10.2020 19:08 Ответить
Не знаю... до 2020 року в мій регіон ледь не щомісяця привозили по одному-по двоє наших загиблих Воїнів, люди на колінах їх зустрічали... за останні 4 місяці не було жодного (тьху три рази). Я кажу не те, що дехто хоче чути, а те, що реально бачу і чую.
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05.10.2020 20:04 Ответить
этим можно гордиться?
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05.10.2020 17:53 Ответить
Один выстрел, и пол области сгорело...
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05.10.2020 18:38 Ответить
Якось нагадує прикащку:"один раз - не п*дерас".
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05.10.2020 19:01 Ответить
можно еще кацапам отдать всё оружие .... как Ядерное отдали - и вообще отлично будет ....можете еще платить кацапам за то что они стреляют ... а наших штрафовать пля..
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05.10.2020 18:04 Ответить
Литять неприцельные пули! Взлетают, не больно клюются. Солдаты сидят и смеются. Хорошая вещь - тушёнка!
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05.10.2020 18:05 Ответить
Хомчак сміливо може поздорвляти бубочку з 72 днем перемир'я, для терористів.
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05.10.2020 18:06 Ответить
Так, для терористів Україна забезпечила справжнє перемир'я для терористів. Відпочинок. Майже курорт. Іноді для розваги стріляють у наш бік. Їм нічого боятися, бо наші бійці не стріляють у відповідь, коли не відомо, звідки був одиночный постріл чи два . То ж терористи вже демонстративно сушать свої онучі за 300 м від наших позицій.
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05.10.2020 18:39 Ответить
"Потерпеший" демонструє бажання капітулювати. Терористи нахабніють.
23.09.20 18:13 https://censor.net/ru/news/3220918/ukraina_proigravshaya_storona_i_ne_mojet_diktovat_nam_usloviya_kurs_na_obedinenie_s_rf_neizmenen_glavar
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05.10.2020 19:10 Ответить
Зелені, підказую- не "неприцільний", а "холостий" постріл. А може то взагалі петарда була?
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05.10.2020 18:11 Ответить
Гоньба ! Иуда 🤢🤡и генералы на подтанцовке недомерка -недонаполеончика , замалчивают и оправдывают поджоги с гибелью и убийствами 11 людей , а выстрелы в безоружных солдат - сафари или тир ?
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05.10.2020 18:13 Ответить
Там некому стрелять,разбегаются по домам...Мир дружба водка колбаса и селедка...
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05.10.2020 18:13 Ответить
Там - это где? И кто стреляет, если все разбежались по домам?
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05.10.2020 19:27 Ответить
Полюби сепаратиста, быстро быстро, очень быстро - современной музыки девиз..
Жми пианист пой пианист
Плачь пианист ты взял приз!
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05.10.2020 18:14 Ответить
Вспомнилась цитата. "Чекиста любить - это так романтично. Когда тобой овладевает офицер НКВД после тяжёлого трудового дня, снимающий специальный фартук для расстрелов. Он, надушенный одеколоном «Шипр», ...прижмёт тебя к себе, и ты вся дрожишь в его руках, Россия…"
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05.10.2020 19:33 Ответить
Будем жрать Корововирус и 73 %
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05.10.2020 18:15 Ответить
Откуда нашим стратигам известно был этот выстрел прицельный или не прицельный? Неужели успели им мушки спилить?
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05.10.2020 18:21 Ответить
Разве можно назвать выстрел боевика неприцельным только потому, что он не попал в человека? Да боевик просто промазал! Кто-то отбеливает боевиков, стреляющих по ВСУ, называя выстрели неприцельными. Откуда нашей стороне известно, что выстрел был умышленно неприцельным? Не вижу причин, зачем боевику может понадобиться умышленно стрелять "мимо". Может, боевик проникся гуманизмом?
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05.10.2020 18:24 Ответить
а тем временем На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС - Цензор.НЕТ 2806
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05.10.2020 18:27 Ответить
Не стріляйте в піаніста,він грає тим чим вміє!
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06.10.2020 06:03 Ответить
Не прицельный это потому что не попал??
А если бы попал??
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05.10.2020 18:47 Ответить
«В результате нєосторожного обращения с оружием, на той стороне....
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05.10.2020 19:03 Ответить
Веремия настиг бумеранг от своих же сепаратюг , за оббрехивание Майдана и эти твари не пропетляют
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05.10.2020 19:21 Ответить
Ай, молодцы. Не стрелять в оккупанта - это не измена Родине, это политика нашего бананового государства, или что-там у нас за устройство.
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05.10.2020 19:20 Ответить
Так в истории и запишем:*.... украинская армия просрала крым и дамбас но за 7 лет огонь в ответ не открывала чтобы не правацировать врага и не лишиться премиальных....*
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05.10.2020 19:33 Ответить
Боже какой стыд и позор
теперь мы официально терпилы (((
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05.10.2020 19:29 Ответить
откуда они знают что не прицельный они на той сотороне были) (сторона рузьке)
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05.10.2020 19:31 Ответить
 
 