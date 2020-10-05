В рамках саммита Украина и ЕС подпишут три соглашения на 60 млн евро, - СМИ

В рамках саммита Украина-ЕС, который пройдет в Брюсселе 6 октября, Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, будет подписано соглашение о поддержке ЕС устойчивости региона на сумму 30 млн, соглашение в сфере возможностей гражданского общества в Украине на 20 млн и соглашение в рамках климатического пакета, направленное на развитие устойчивой экономики, на сумму 10 млн.

"Это - соглашения, которые мы подпишем, и мы хотим работать теснее с Украиной над многими другими вещами", - добавил чиновник.

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Он также анонсировал, что в ходе саммита стороны будут обсуждать три вопроса: "пандемию коронавируса, выполнение Соглашения об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли и процесс реформ, и ситуацию на Востоке с выполнением Минских соглашений".

"В центре – обсуждение реформ. В этом отношении Украина достигла значительного прогресса, но важно, чтобы это продолжалось, невзирая на внутренние вызовы", - подчеркнул европеец.

Также лидеры будут обсуждать макроэкономическую стабильность Украины, выполнение международных обязательств и необходимость независимости НБУ.

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"Мы ожидаем, что лидеры подтвердят свои обязательства усиливать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины на основе действующего соглашения", - добавил он.