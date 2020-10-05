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Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей"

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове:

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал концерт в Харькове, где собрались около 2 тыс. человек.

Об этом министр сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ткаченко, министерство делает все, чтобы предоставить артистам возможность выступать, но нельзя рисковать здоровьем людей.

"Есть и такие примеры, как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок - единицы, о социальной дистанции ​​вообще промолчу. Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - говорится в сообщении.

Также министр заявил, что безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности.

"Организаторы. Безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям! Местная власть. Нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в вашем городе!" - подытожил Ткаченко.

Напомним, в Харькове состоялся концерт, приуроченный к празднованию Дня учителя. На месте проведения собрались около 2000 человек, почти все они были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что такое легкомыслие приведет к тому, что в Украине банально закончатся койки и медработники.

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Автор: 

концерт (401) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+7
Вы таких зрителей своим Г+Г и создавали. Чему теперь удивляетесь?

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 7366
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05.10.2020 18:13 Ответить
+6
А на опережение сработать и запретить не хотели ?
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05.10.2020 17:59 Ответить
+6
Завтра и послезавтра состоятся концерты Тины Кароль в Мелитополе в ДК Шевченко...Добро пожаловать в ад!

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 4233
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05.10.2020 18:21 Ответить
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Через 5 дней вешайте в 22-й больнице табличку:
"Кто был на концерте Поляковой, предоставляется палата с блютуз колонкой, где вы можете прослушать ещё раз песни певицы".
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05.10.2020 17:58 Ответить
А на опережение сработать и запретить не хотели ?
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05.10.2020 17:59 Ответить
Кто именно?
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05.10.2020 18:18 Ответить
без стиду і совісті
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05.10.2020 18:00 Ответить
Все виноваты, кроме Вовиной подруги Оли.
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05.10.2020 18:08 Ответить
Занадто оголена...
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05.10.2020 18:11 Ответить
У неё ноги, как крылья Боинга.
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05.10.2020 18:18 Ответить
Вы таких зрителей своим Г+Г и создавали. Чему теперь удивляетесь?

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 7366
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05.10.2020 18:13 Ответить
за все заплатять двічі

https://twitter.com/bryhynets

https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець https://twitter.com/bryhynets @bryhynets https://twitter.com/bryhynets/status/1313148737997467653 31 мин

Українці витратили ₴1 млрд на ковід-тести, які мали б бути безкоштовними, бо ВР виділила 65 млрд на це, а ЗЕ закатав їх у асфальт( Хворієте ви на ЗЕлюбов чи ні, але платити маєте двічі - раз вкраденими бюджетними грошима, другий власними За помилки завжди доводиться платити(
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05.10.2020 19:40 Ответить
Хочется спросить у Ткаченко , кто дал этой козе разрешение на это выступление ?
Гепа из Шарите или Ткаченко ?
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05.10.2020 18:14 Ответить
Зеленский
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05.10.2020 18:19 Ответить
Ой да ладно, фигня все это, вот в Минске толпы по 100 тыс. который месяц бродят и ничего, никаких вспышек, а в Украине продолжается стабильный рост числа заболевших.
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05.10.2020 18:18 Ответить
Там вспышек нет, там сразу волны - уже вторая...
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05.10.2020 18:23 Ответить
Завтра и послезавтра состоятся концерты Тины Кароль в Мелитополе в ДК Шевченко...Добро пожаловать в ад!

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 4233
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05.10.2020 18:21 Ответить
Чес перед НГ.
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05.10.2020 18:24 Ответить
Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 1926
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05.10.2020 18:21 Ответить
Зайве хромосомне, а твій фюрер уже з бункера виліз?! По Звезде кажуть що корона-вірусу немає! Це видумки жидо-масонів та рептілоїдів!
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05.10.2020 18:31 Ответить
Хто такая оля палякова?
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05.10.2020 18:23 Ответить
А что на день независимости Оле жопой вилять в Киеве можно было а на день учителя в Харькове нельзя? Хде логика?!
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05.10.2020 18:32 Ответить
Харьков в оранжевой зоне...
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05.10.2020 18:36 Ответить
Эти зоны рисует ляшко левой ногой...сегодня так намалевал...через неделю эдак...
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05.10.2020 18:53 Ответить
Эти зоны придумал не он и рисуют их не от хорошей жизни, а от количества инфицированных и количества умерших!
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05.10.2020 19:22 Ответить
Вате пох.. Им лишь бы зрелища, а там хоть "камни с неба", хоть "корона" от соседнего зрителя ватника.
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05.10.2020 19:09 Ответить
Певички хотят бабло заработать.. а на здоровье людей им плевать, Полякова вот №озмутилась не тем, что во время пандемии кто то концерты устраивать это плохо, а тем, что лично ей не разрешили... прям на митинг вышло.
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05.10.2020 19:10 Ответить
У "Вєлюрі" можна! Треба було Поляковій там концерт давать
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05.10.2020 19:32 Ответить
А виступ Медведчука в Криму їх не хвилює? Присіпались до співачки зелені остолопи.
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06.10.2020 07:03 Ответить
 
 