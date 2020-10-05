Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал концерт в Харькове, где собрались около 2 тыс. человек.

Об этом министр сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ткаченко, министерство делает все, чтобы предоставить артистам возможность выступать, но нельзя рисковать здоровьем людей.

"Есть и такие примеры, как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок - единицы, о социальной дистанции ​​вообще промолчу. Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - говорится в сообщении.

Также министр заявил, что безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности.

"Организаторы. Безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям! Местная власть. Нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в вашем городе!" - подытожил Ткаченко.

Напомним, в Харькове состоялся концерт, приуроченный к празднованию Дня учителя. На месте проведения собрались около 2000 человек, почти все они были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что такое легкомыслие приведет к тому, что в Украине банально закончатся койки и медработники.

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