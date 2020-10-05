Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал концерт в Харькове, где собрались около 2 тыс. человек.
Об этом министр сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Ткаченко, министерство делает все, чтобы предоставить артистам возможность выступать, но нельзя рисковать здоровьем людей.
"Есть и такие примеры, как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок - единицы, о социальной дистанции вообще промолчу. Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - говорится в сообщении.
Также министр заявил, что безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности.
"Организаторы. Безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям! Местная власть. Нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в вашем городе!" - подытожил Ткаченко.
Напомним, в Харькове состоялся концерт, приуроченный к празднованию Дня учителя. На месте проведения собрались около 2000 человек, почти все они были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что такое легкомыслие приведет к тому, что в Украине банально закончатся койки и медработники.
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"Кто был на концерте Поляковой, предоставляется палата с блютуз колонкой, где вы можете прослушать ещё раз песни певицы".
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https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець https://twitter.com/bryhynets @bryhynets https://twitter.com/bryhynets/status/1313148737997467653 31 мин
Українці витратили ₴1 млрд на ковід-тести, які мали б бути безкоштовними, бо ВР виділила 65 млрд на це, а ЗЕ закатав їх у асфальт( Хворієте ви на ЗЕлюбов чи ні, але платити маєте двічі - раз вкраденими бюджетними грошима, другий власними За помилки завжди доводиться платити(
Гепа из Шарите или Ткаченко ?