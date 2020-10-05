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Невзирая на недоверие Рожковой и Сологубу, все члены правления НБУ работают в обычном режиме, - пресс-служба

Невзирая на недоверие Рожковой и Сологубу, все члены правления НБУ работают в обычном режиме, - пресс-служба

Все члены правления Национального банка Украины работают в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Совет НБУ на заседании в пятницу, 2 октября большинством голосов решил объявить выговор и выразить недоверие Екатерине Рожковой (…) и Дмитрию Сологубу (…). Сейчас все члены правления НБУ работают в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности", – указано в сообщении.

Вместе с тем пресс-служба НБУ не ответила на вопрос, поддержал ли соответствующие решения глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Как сообщалось, Совет Нацбанка 2 октября объявил выговор и недоверие Рожковой и Сологубу.

Уточнялось, что основанием для принятия таких решений стало нарушение распорядительных актов НБУ, требований КЗоТ Украины, Кодекса этики работника НБУ и правил внутреннего распорядка для работников НБУ.

Автор: 

НБУ (4836) Рожкова Екатерина (89) Сологуб Дмитрий (34)


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Топ комментарии
+7
Короче Рожкова сливает инфу о мутках Коломойского на сторону. От чего у того жопа горит. Вот он своих комнатных собачек натравил на неё.
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05.10.2020 18:52 Ответить
+3
рожкова личный враг бени. держись девочка, скоро зеля с беней рухнут
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05.10.2020 18:54 Ответить
+3
Зебилы в угоду каломойше отстранили тех, кто спас и банк и миллиарды народных денег. в 2016 году. Теперь - месть. Но закончится все плохо для всех нас.
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05.10.2020 18:55 Ответить
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Короче Рожкова сливает инфу о мутках Коломойского на сторону. От чего у того жопа горит. Вот он своих комнатных собачек натравил на неё.
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05.10.2020 18:52 Ответить
рожкова личный враг бени. держись девочка, скоро зеля с беней рухнут
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05.10.2020 18:54 Ответить
Вообще можно заметить одну из главных черт этого режима. Он жестоко расправляется с теми, кто выносит сор из избы. Мешает муткам. Это его чуть ли не ключевая черта. Возьмите того же Ермака или там депупатов из Слуг с которыми были скандалы. Здесь тот же почерк.
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05.10.2020 18:55 Ответить
Еще в армии они постоянно пытаются давить на тех, кто независимо пишет. Иначе говоря для них очень важно построить авторитарную вертикаль. Но пока всё это заканчивается скандалами и им никто не верит.
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05.10.2020 18:56 Ответить
Зебилы в угоду каломойше отстранили тех, кто спас и банк и миллиарды народных денег. в 2016 году. Теперь - месть. Но закончится все плохо для всех нас.
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05.10.2020 18:55 Ответить
Да всё закончится как всегда. Разворуют всё и пойдут просить деньги по миру. У них мозги одноклеточных, они даже не думают что будет завтра.
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05.10.2020 18:57 Ответить
Обычный режим "нового правления". История с отелем "Днипро" виртуозно закончена в пользу спонсора"русской весны",депутата Госдумы Бабакова и др.его партнёров.

Невзирая на недоверие Рожковой и Сологубу, все члены правления НБУ работают в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 5415
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05.10.2020 18:55 Ответить
Це ж треба, Беня не довіряє Сологубу та Рожковій. Заважають йому отримати НБУ, в рахунок компенсації за "приват". НігАдяї.
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05.10.2020 19:06 Ответить
Обсуждая тему. Гривна продолжает падение. За короткий срок она обесценилась на 15 процентов и все украинцы стали беднее на такую же сумму. Нацбанк в попытках удержать гривну сжигает сотни миллионов долларов, госдолг вырос там на какую-то рекордную сумму за этот год, а резервы Нацбанка падают. Знакомая картина? Это повторение Януковича в 2012 году. Когда видимое благополучие прикрывало откровенную жопу.
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05.10.2020 19:11 Ответить
У меня к Коломойскому один только вопрос. Зачем ты лезешь в экономику, если ты в ней не разбираешься? Всё повториться опять то же самое что и ранее. Законы экономики неумолимы и новые попытки закончатся также как и предыдущие.
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05.10.2020 19:13 Ответить
Как говорил кум дерьмака - комарницкий, в беседе с колей-котлетой: "при прошлой власти могли посадить, а теперь один звонок на банковую - и все дела решены".
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05.10.2020 19:22 Ответить
в робочому режимі гроблять гривню
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05.10.2020 19:38 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1313151642469007360 28 мин

Беня захватывает НБУ.
Рожковой и Сологуб выразили недоверие.
Денешкаф не хватат.
Нужен станок
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05.10.2020 19:48 Ответить
 
 