Невзирая на недоверие Рожковой и Сологубу, все члены правления НБУ работают в обычном режиме, - пресс-служба
Все члены правления Национального банка Украины работают в обычном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Совет НБУ на заседании в пятницу, 2 октября большинством голосов решил объявить выговор и выразить недоверие Екатерине Рожковой (…) и Дмитрию Сологубу (…). Сейчас все члены правления НБУ работают в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности", – указано в сообщении.
Вместе с тем пресс-служба НБУ не ответила на вопрос, поддержал ли соответствующие решения глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу
Как сообщалось, Совет Нацбанка 2 октября объявил выговор и недоверие Рожковой и Сологубу.
Уточнялось, что основанием для принятия таких решений стало нарушение распорядительных актов НБУ, требований КЗоТ Украины, Кодекса этики работника НБУ и правил внутреннего распорядка для работников НБУ.
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https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1313151642469007360 28 мин
Беня захватывает НБУ.
Рожковой и Сологуб выразили недоверие.
Денешкаф не хватат.
Нужен станок