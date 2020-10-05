Невзирая на недоверие Рожковой и Сологубу, все члены правления НБУ работают в обычном режиме, - пресс-служба

Все члены правления Национального банка Украины работают в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Совет НБУ на заседании в пятницу, 2 октября большинством голосов решил объявить выговор и выразить недоверие Екатерине Рожковой (…) и Дмитрию Сологубу (…). Сейчас все члены правления НБУ работают в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности", – указано в сообщении.

Вместе с тем пресс-служба НБУ не ответила на вопрос, поддержал ли соответствующие решения глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Как сообщалось, Совет Нацбанка 2 октября объявил выговор и недоверие Рожковой и Сологубу.

Уточнялось, что основанием для принятия таких решений стало нарушение распорядительных актов НБУ, требований КЗоТ Украины, Кодекса этики работника НБУ и правил внутреннего распорядка для работников НБУ.