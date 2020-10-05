Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор

Пять лет подряд Канада вместе с другими странами-членами НАТО отправляет своих военных инструкторов в Украину, в частности на Львовщину. В Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) происходит обучение украинских военнослужащих по стандартам НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, 5 октября прошла десятая ротация канадских военных. Около 200 канадских военных Королевского полка конной артиллерии заменили своих коллег и начнут тренировки украинской бригады.

Передача полномочий новому командованию 10-й ротации канадской тренировочной миссии UNIFIER ограничилась подписанием документа и благодарностью от украинской стороны канадским инструкторам. Традиционно церемония каждой очередной ротации американских или канадских военнослужащих происходит торжественно. Однако карантинные требования заставляют проводить мероприятия с участием небольшого количества человек.

Подполковник канадской армии Райан Стимпсон вместе с военнослужащими находился в Украине с января этого года. За это время обучение прошли три украинских бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские военные эксперты рекомендуют НАТО усилить восточный фланг и инвестировать в Украину и Грузию

"Во время 9-й ротации было немало вызовов, в том числе карантин, но мы проводили обучение и многое удалось. Наши инициативы будут продолжены в следующей ротации. Мне запомнится участие канадских военнослужащих в совместных учениях Rapid Trident ("Быстрый трезубец". - Ред.), где мы могли наблюдать замечательное взаимодействие иностранных и украинских силовых структур. Это демонстрация того, чего мы хотим достичь и уже достигли. Для меня было важно ездить по украинскими военными вузами и общаться с курсантами и офицерами. Это впечатляет, когда видишь их энтузиазм и желание молодых украинцев развивать страну", - говорит подполковник Райан Стимпсон.

Его полномочия командира приняла подполковник Сара Гор. Впервые за 5 лет подготовки на Яворивском полигоне женщина возглавила ротацию. Сара Гор - командир 2-го Королевского полка конной артиллерии. Она занималась профессионально плаванием, после выбрала военную профессию, окончила Королевский военный колледж Канады.

"Понимала, что хочу быть военнослужащим, и вступила в Вооруженные силы Канады, выбрала специальность "артиллерия". Мне это очень нравится. Наш подход по подготовке украинских военных будет продолжением предыдущих ротаций. Мы сосредоточимся на работе с военными полигонами, центрами подготовки, с военными академиями, а это главные направления - тренировка инженеров, военных медиков", - говорит Сара Гор.

Пять лет подряд во время каждой ротации от Канады на Яворивский полигон прибывает около 200 военнослужащих. За это время обучение по стандартам НАТО прошли около 15 тысяч украинских военнослужащих.

Также читайте: Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг

"Десятая ротация канадских военных - это часть стратегической программы по партнерству с Украиной. На прошлой неделе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и объявил, что Канада выделит более 4 миллионов долларов на проекты по поддержке Украины. А это на стратегическое развитие Министерства обороны. В следующем году будем праздновать 30 лет партнерства с Украиной. Канадцы поддерживают предоставление помощи Украине, она включена в нашей безопасности, это общие ценности, которые мы поддерживаем", - говорит посол Канады в Украине Лариса Галадза.

На сегодняшний день около 600 человек иностранного контингента находятся на Львовщине в Международном центре миротворчества и безопасности. Сначала они проводили тренировки для украинских батальонов, а с 2019 года на три-четыре месяца прибывает украинская бригада со своей техникой. В этом году на обучении побывали три бригады, вскоре начнется обучение для военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Канадские военные проводят ротацию на Яворивском полигоне каждые полгода.

Страны-НАТО начали подготовку украинских бойцов в Международном центре миротворчества и безопасности в 2015 году в рамках "Объединенной многонациональной тренировочной группы". Самые многочисленные подразделения США и Канады.

Читайте также: Канада и ЕС призвали Украину продолжать реформы и борьбу с коррупцией