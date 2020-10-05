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Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины
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Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор

Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор

Пять лет подряд Канада вместе с другими странами-членами НАТО отправляет своих военных инструкторов в Украину, в частности на Львовщину. В Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) происходит обучение украинских военнослужащих по стандартам НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, 5 октября прошла десятая ротация канадских военных. Около 200 канадских военных Королевского полка конной артиллерии заменили своих коллег и начнут тренировки украинской бригады.

Передача полномочий новому командованию 10-й ротации канадской тренировочной миссии UNIFIER ограничилась подписанием документа и благодарностью от украинской стороны канадским инструкторам. Традиционно церемония каждой очередной ротации американских или канадских военнослужащих происходит торжественно. Однако карантинные требования заставляют проводить мероприятия с участием небольшого количества человек.

Подполковник канадской армии Райан Стимпсон вместе с военнослужащими находился в Украине с января этого года. За это время обучение прошли три украинских бригады.

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"Во время 9-й ротации было немало вызовов, в том числе карантин, но мы проводили обучение и многое удалось. Наши инициативы будут продолжены в следующей ротации. Мне запомнится участие канадских военнослужащих в совместных учениях Rapid Trident ("Быстрый трезубец". - Ред.), где мы могли наблюдать замечательное взаимодействие иностранных и украинских силовых структур. Это демонстрация того, чего мы хотим достичь и уже достигли. Для меня было важно ездить по украинскими военными вузами и общаться с курсантами и офицерами. Это впечатляет, когда видишь их энтузиазм и желание молодых украинцев развивать страну", - говорит подполковник Райан Стимпсон.

Его полномочия командира приняла подполковник Сара Гор. Впервые за 5 лет подготовки на Яворивском полигоне женщина возглавила ротацию. Сара Гор - командир 2-го Королевского полка конной артиллерии. Она занималась профессионально плаванием, после выбрала военную профессию, окончила Королевский военный колледж Канады.

"Понимала, что хочу быть военнослужащим, и вступила в Вооруженные силы Канады, выбрала специальность "артиллерия". Мне это очень нравится. Наш подход по подготовке украинских военных будет продолжением предыдущих ротаций. Мы сосредоточимся на работе с военными полигонами, центрами подготовки, с военными академиями, а это главные направления - тренировка инженеров, военных медиков", - говорит Сара Гор.

Пять лет подряд во время каждой ротации от Канады на Яворивский полигон прибывает около 200 военнослужащих. За это время обучение по стандартам НАТО прошли около 15 тысяч украинских военнослужащих.

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"Десятая ротация канадских военных - это часть стратегической программы по партнерству с Украиной. На прошлой неделе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и объявил, что Канада выделит более 4 миллионов долларов на проекты по поддержке Украины. А это на стратегическое развитие Министерства обороны. В следующем году будем праздновать 30 лет партнерства с Украиной. Канадцы поддерживают предоставление помощи Украине, она включена в нашей безопасности, это общие ценности, которые мы поддерживаем", - говорит посол Канады в Украине Лариса Галадза.

На сегодняшний день около 600 человек иностранного контингента находятся на Львовщине в Международном центре миротворчества и безопасности. Сначала они проводили тренировки для украинских батальонов, а с 2019 года на три-четыре месяца прибывает украинская бригада со своей техникой. В этом году на обучении побывали три бригады, вскоре начнется обучение для военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Канадские военные проводят ротацию на Яворивском полигоне каждые полгода.

Страны-НАТО начали подготовку украинских бойцов в Международном центре миротворчества и безопасности в 2015 году в рамках "Объединенной многонациональной тренировочной группы". Самые многочисленные подразделения США и Канады.

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Автор: 

Канада (2101) НАТО (10100) полигон (341) Львовская область (2937)


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Топ комментарии
+13
Это они так чтят традиции, сохраняя историческое название. Реально там никаких коней давно уже нет.
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05.10.2020 18:54 Ответить
+5
Гип-гип ура! Велкам.
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05.10.2020 18:51 Ответить
+4
Чем больше зашкваров у зелёной рыговласти, тем более явную поддержку демонстративно оказывают Украине наши союзники.
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05.10.2020 18:57 Ответить
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будем Крым с поддержкой НАТО отвоевывать)
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05.10.2020 18:50 Ответить
Гип-гип ура! Велкам.
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05.10.2020 18:51 Ответить
а как по мне то конная артиллерия в 21-м веке это полный отстой
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05.10.2020 18:51 Ответить
Это они так чтят традиции, сохраняя историческое название. Реально там никаких коней давно уже нет.
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05.10.2020 18:54 Ответить
Ватка, угадай куда ты сейчас пойдешь? Слово на "х" начинаеться, на "й" кончаеться.
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05.10.2020 19:15 Ответить
Из какого ануса тут троллячье дерьмо повылезало?
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05.10.2020 19:25 Ответить
подполковница
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05.10.2020 18:52 Ответить
ну тоді бубочка головнокомандуюча.
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05.10.2020 18:56 Ответить
Ніт, не так. Підтягни мову)))
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05.10.2020 19:12 Ответить
А може вдосконалити?
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05.10.2020 19:15 Ответить
Чем больше зашкваров у зелёной рыговласти, тем более явную поддержку демонстративно оказывают Украине наши союзники.
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05.10.2020 18:57 Ответить
Третий правый ездовой
Разворот налево
Трубка 15
Прицел 120
Батарея огонь
Бац-бац
И мимо

Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 2223
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05.10.2020 19:00 Ответить
Всего за 3 месяца боев в Финляндии с 30 августа 1939 года по март 1940 года подохло полмиллиона лошадей красной дохлой армии..
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05.10.2020 19:05 Ответить
с 30 ноября...SORRY
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05.10.2020 19:09 Ответить
Морозы были 40 градусов и линнию Маннергейма не перепрыгнешь
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05.10.2020 19:07 Ответить
Раді вітати!
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05.10.2020 19:12 Ответить
Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 9251Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 2967 Два псковских десантника рассказали как их мочили укры под Йолайском и Дебальцево...Но ИХТАМНЕТ...
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05.10.2020 19:19 Ответить
А кінська артилерія це як?
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05.10.2020 19:27 Ответить
Это как конная авиация, только артиллерия
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05.10.2020 19:42 Ответить
В названиях полков в Великобритании и Канады есть и лучники. Но это просто пехота. А конное всё на колёсах и на гусеницах.
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05.10.2020 20:36 Ответить
Кана́дська королі́вська кі́нна полі́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Royal Canadian Mounted Police (RCMP), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Gendarmerie royale du Canada (GRC) - буквально: «Королівська жандармерія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канади »; розмовно: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. The Mounties) - всеканадська поліція, яка служить в Канаді ще й контрактовою поліцією трьом канадським територіям і восьми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 провінціям (крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Квебеку й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE Онтаріо ), 190 муніципалітетам, 184 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F індіанським резерваціям і в трьох міжнародних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 аеропортах .

Близько 200 військових інструкторів Королівського полку кінної артилерії Канади прибули на Львівщину, очолює ротацію підполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 6835
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05.10.2020 22:13 Ответить
А наш підполковник ЗСУ України півєнь очолює виборчу кампанію на мера...
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05.10.2020 22:23 Ответить
 
 