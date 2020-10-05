Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины

Совет ЕС дополнил санкционный список в связи со строительством Керченского моста, потому что считает его возведение "следующим шагом к насильственной интеграции нелегально аннексированного Крыма".

Об этом Крым.Реалии сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ.

"Строительство Керченского моста было предметом нескольких заявлений ЕС. Мы неоднократно выражали обеспокоенность, потому что видим в этом (строительстве Керченского моста. - Ред.) следующий шаг к насильственной интеграции нелегально аннексированного Крыма и нарушением Россией территориальной целостности Украины", - сообщил Стано.

Он отметил, что Совет ЕС принял решение внести в санкционный список двух человек и четыре предприятия из-за того, что они "подрывают или угрожают территориальной целостности и независимости Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ могут усилить, если российские власти не присоединятся к конструктивному и честному процессу по Донбассу, - замгоссекретаря США Биган

"Внесение их в санкционный список - это освещение их роли в строительстве Керченского моста и железнодорожного сообщения, которое соединяет Россию с незаконно аннексированной территорией Украины через Керченский пролив", - сказал Стано.

По его словам, санкции предполагают запрет на въезд, замораживание счетов и запрет на финансирование тех, против кого введены ограничения.

Напомним, 1 октября Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Керченского моста.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж". Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Также читайте: Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.