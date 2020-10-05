Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины
Совет ЕС дополнил санкционный список в связи со строительством Керченского моста, потому что считает его возведение "следующим шагом к насильственной интеграции нелегально аннексированного Крыма".
Об этом Крым.Реалии сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ.
"Строительство Керченского моста было предметом нескольких заявлений ЕС. Мы неоднократно выражали обеспокоенность, потому что видим в этом (строительстве Керченского моста. - Ред.) следующий шаг к насильственной интеграции нелегально аннексированного Крыма и нарушением Россией территориальной целостности Украины", - сообщил Стано.
Он отметил, что Совет ЕС принял решение внести в санкционный список двух человек и четыре предприятия из-за того, что они "подрывают или угрожают территориальной целостности и независимости Украины".
"Внесение их в санкционный список - это освещение их роли в строительстве Керченского моста и железнодорожного сообщения, которое соединяет Россию с незаконно аннексированной территорией Украины через Керченский пролив", - сказал Стано.
По его словам, санкции предполагают запрет на въезд, замораживание счетов и запрет на финансирование тех, против кого введены ограничения.
Напомним, 1 октября Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Керченского моста.
В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж". Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.
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Может быть ты удивишься, но Украина покупает на параше до 40% всего импорта нефтепродуктов, т.е. заправляя авто на АЗС, мы кормим агрессора.
Вчера зашел в магазин купить кодовый замок и таки да, в продаже есть кацапские товары.
Визы с агрессором не вводим.
Наше чмо ***** в жопу заглядывает.
Всякая ватная тварь представляет Украину в ТКГ.
И шо мы после этого хотим от Запада, у которого своих проблем выше крыши.
Вопрос риторический.
Да, Украине выпала судьба быть буфером между кацапстаном и Западом, но это не говорит о том, шо мы сами, в полный рост торгуя с парашей, должны надувать губы на Запад, обвиняя их в недостаточном давлении на *****.
Тем более, имея такого гавнокомандующего.
У меня в Италии друг Джузеппе - владелец сыроварни и небольшого винзаводика.
Так вот со своей колокольни прав, говоря мне, шо мы свободно торгуем с кацапстаном, а ему импорт из-за нас закрыли. И шо тут ему возразить? Бо ему бизнес его семьи дороже, чем туманная возможность кацапстана напасть на его родную Италию.