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Новости Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины

Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины

Совет ЕС дополнил санкционный список в связи со строительством Керченского моста, потому что считает его возведение "следующим шагом к насильственной интеграции нелегально аннексированного Крыма".

Об этом Крым.Реалии сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ.

"Строительство Керченского моста было предметом нескольких заявлений ЕС. Мы неоднократно выражали обеспокоенность, потому что видим в этом (строительстве Керченского моста. - Ред.) следующий шаг к насильственной интеграции нелегально аннексированного Крыма и нарушением Россией территориальной целостности Украины", - сообщил Стано.

Он отметил, что Совет ЕС принял решение внести в санкционный список двух человек и четыре предприятия из-за того, что они "подрывают или угрожают территориальной целостности и независимости Украины".

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"Внесение их в санкционный список - это освещение их роли в строительстве Керченского моста и железнодорожного сообщения, которое соединяет Россию с незаконно аннексированной территорией Украины через Керченский пролив", - сказал Стано.

По его словам, санкции предполагают запрет на въезд, замораживание счетов и запрет на финансирование тех, против кого введены ограничения.

Напомним, 1 октября Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Керченского моста.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж". Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

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Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Автор: 

Крым (26427) санкции (11485) Евросоюз (17284) Керченский мост (398) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+7
_Дождались окончания строительства, подождали ещё год, и ввели имитацию санкций против никого. Очень спасибо, уроды! За это умиротворение людоеда вы заплатите жизнями своими и своих детей, близорукие и тупорылые дегенераты.
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05.10.2020 19:22 Ответить
+3
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 1890
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05.10.2020 19:33 Ответить
+1
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 4289
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05.10.2020 19:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
_Дождались окончания строительства, подождали ещё год, и ввели имитацию санкций против никого. Очень спасибо, уроды! За это умиротворение людоеда вы заплатите жизнями своими и своих детей, близорукие и тупорылые дегенераты.
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05.10.2020 19:22 Ответить
с паршивай афцы хоть шерсти клок
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05.10.2020 19:31 Ответить
А у них всё с обеспокоенной задержкой .
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05.10.2020 19:50 Ответить
Хоть какие-то санкции - это лучше, чем ничего.
Может быть ты удивишься, но Украина покупает на параше до 40% всего импорта нефтепродуктов, т.е. заправляя авто на АЗС, мы кормим агрессора.
Вчера зашел в магазин купить кодовый замок и таки да, в продаже есть кацапские товары.
Визы с агрессором не вводим.
Наше чмо ***** в жопу заглядывает.
Всякая ватная тварь представляет Украину в ТКГ.
И шо мы после этого хотим от Запада, у которого своих проблем выше крыши.
Вопрос риторический.
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05.10.2020 20:05 Ответить
_Да ты до сих пор так и не врубился! Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 3438 Это вопрос выживания Запада и вообще человечества, а не вопрос выживания Украины.
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05.10.2020 20:18 Ответить
Да во всьо я врубаюсь.
Да, Украине выпала судьба быть буфером между кацапстаном и Западом, но это не говорит о том, шо мы сами, в полный рост торгуя с парашей, должны надувать губы на Запад, обвиняя их в недостаточном давлении на *****.
Тем более, имея такого гавнокомандующего.

У меня в Италии друг Джузеппе - владелец сыроварни и небольшого винзаводика.
Так вот со своей колокольни прав, говоря мне, шо мы свободно торгуем с кацапстаном, а ему импорт из-за нас закрыли. И шо тут ему возразить? Бо ему бизнес его семьи дороже, чем туманная возможность кацапстана напасть на его родную Италию.
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05.10.2020 20:37 Ответить
Санкції наше "фсьйо"!!!
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05.10.2020 19:26 Ответить
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 1890
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05.10.2020 19:33 Ответить
Кацап на бутылку, шагом марш!!!
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05.10.2020 19:34 Ответить
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 4289
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05.10.2020 19:43 Ответить
До тех пор, пока санкции не станут применяться так же для ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, помимо самих персонажей, никакого толку от них не будет. Только сотрясание воздуха - фикция.
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07.10.2020 12:06 Ответить
 
 