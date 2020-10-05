Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом: Евросоюз действительно не банкомат, а принципы

Перед украинской командой, которая отправляется в Брюссель на саммит "Украина-ЕС", стоят очень непростые задачи, потому что, кроме мировой пандемии и экономических проблем, возник кризис доверия к украинскому руководству со стороны международных партнеров.

Об этом пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" в статье "Советы Порошенко к саммиту Украина-ЕС: как сделать работу над ошибками и восстановить доверие" на сайте "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Этот кризис возник из-за торможения и даже заднего хода, который за полтора года дала новая власть в проведении проевропейских реформ. Из органов власти методично вычищаются прозападные управленцы. Разрушены конкурсные начала в государственной службе. Зато активно назначаются свои "кварталовцы", шоумены или рекрутируются откровенные или латентные пророссийские кадры из команды Януковича. Такого масштаба антизападной риторики, как сейчас, в украинских медиа не было с 2013 года. Растет давление на суды, правоохранительные органы, свободные СМИ. Офис Президента буквально разбил антикоррупционную структуру, которую мы с большим трудом сформировали в течение нескольких лет в сотрудничестве с нашими партнерами. Дошло до первых мягких предупреждений о возможных проблемах с безвизом", - констатирует Порошенко.

Пятый президент отмечает, что инерция движения Украины в Европейский союз, начатого его командой, исчерпывается. "А в нашей ситуации остановиться и стоять на месте - значит, подвергать себя риску отката назад в сферу российского влияния", - убежден Порошенко.

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"Воспаление легких, вызванное COVID - не повод равнодушно наблюдать за важным саммитом и не держать руку на пульсе жизни страны. Поэтому накануне саммита считаю целесообразным определить ожидания, которые с этим событием связывают проевропейская оппозиция. Наш наказ, наш совет, наши рекомендации", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

Он советует Зеленскому помнить, где настоящие друзья Украины, а где враги. "Очень важно в Брюсселе сделать все для укрепления доверия с лидерами ЕС. ЕС не "внешний управляющий", а наш будущий дом. ЕС это действительно не банкомат, а принципы", - отмечает Порошенко.

"В Брюсселе с вами будут говорить настоящие союзники Украины, которые болеют за нашу независимость, суверенитет, территориальную целостность и экономическое процветание. Поэтому первая и основная задача делегации - придать новое дыхание проукраинской европейской коалиции, восстановить проукраинский драйв в Евросоюзе. Во время саммита должна громко прозвучать идеология европейского единства и солидарности с Украиной. Солидарности в борьбе с агрессором и во внедрении сложных и комплексных реформ", - пишет Порошенко.

Он считает, что украинская делегация должна представить союзникам свою стратегию по установлению мира на Донбассе и деоккупации Крыма и скоординировать пути усиления политического и санкционного давления на Россию.

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"Надо больше санкций, больше привлечения ЕС к восстановлению Донбасса, больше совместного противодействия ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива, и российской пропаганде! Нет другого варианта, кроме как возвращаться к дорожной карте Минских соглашений и к вопросу о голубых касках ООН на оккупированной части Донбасса", - убежден пятый президент.

Порошенко также подчеркивает необходимость воплощения в жизнь идеи отраслевых союзов с ЕС. "Прежде всего в таких секторах, как единый цифровой рынок, энергетическая интеграция, торговля и таможенное сотрудничество, а также, безусловно, ассоциация с Шенгенской зоной. Всячески поддерживаю идею присоединения Украины к "Европейскому зеленому договору". На собственном опыте реализации безвиза знаю, что наличие большого цели окрыляет и мобилизует и политический класс, и все общество. Чтобы двигаться вперед к членству в ЕС, нам нужны постоянные проекты с четкими планами, понятными промежуточным целями и взаимными обязательствами", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

"Саммит - хорошая возможность заверить наших европейских партнеров в неизменности политики власти относительно демократических преобразований, укрепления институтов и государственной службы, уважения к правам человека и независимости судебной власти, антикоррупционных органов, обеспечения свободы СМИ, независимости НБУ, стабильности банковского сектора, эффективного корпоративного управления и секторальных реформ в целом", - отмечает Порошенко.

По его мнению, следует скоординировать позиции по урегулированию политического кризиса в Беларуси и ситуации в Нагорном Карабахе. Порошенко предложил включить в делегацию председателя парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС. Он уверен, что это бы показало единство и консолидированную позицию власти и проукраинской оппозиции на пути в Европейский союз.

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"В дипломатии умеют ценить жесты. И такой шаг будет способствовать положительным результатам саммита, на котором я искренне желаю успеха Украине. Время сделать работу над ошибками и исправить ситуацию еще есть", - убежден Петр Порошенко.