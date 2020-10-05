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Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ

Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ

По данным прокуратуры, Татьяна Кузьмич шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам. За нее заплатили залог в полмиллиона грн, о готовности сделать это говорил Новинский.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Татьяна Кузьмич, пользующаяся псевдонимом "Цветаева", вышла под залог.

По версии следствия, в 2015 году руководительницу ОО "Русич", старшую преподавательницу коммунального высшего учебного заведения "Херсонская академия непрерывного образования" Татьяну Кузьмич в оккупированном Крыму завербовал представитель российской спецслужбы с псевдонимом "Александр Престолов". По заданию ФСБ РФ "Цветаева" шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам, используя электронную почту, а также лично встречалась с россиянами на оккупированном полуострове и в Москве.

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Ее уличили в шпионаже в августе 2020 года. Во время обыска у Цветаевой изъяли компьютер, кредитные карты "Сбербанка России", российские рубли и российские агитационные материалы.

В августе по подозрению в государственной измене суд арестовал Кузьмич до 9 октября с правом внесения залога в размере 529 тыс. 500 грн. После этого к Кузьмич на встречу приезжали несколько пророссийских политических деятелей и адвокатов.

Кроме того, о готовности внести за нее залог говорил нардеп ОПЗЖ Вадим Новинский.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР". ФОТОрепортаж

Автор: 

залог (518) Новинский Вадим (439) россия (96231) СИЗО (1365) Херсон (2900) шпионаж (1413) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+21
Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ - Цензор.НЕТ 810
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05.10.2020 20:43 Ответить
+21
и не систематически.

Отпустили, чтоб доделала работу
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05.10.2020 20:46 Ответить
+19
Это плевок тем кто погиб в Иловайске и Дебальцово.тем кто из за таких потерял жизнь работу имущество близких.НЕНАВИЖУ нынешнюю власть
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05.10.2020 20:51 Ответить
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Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ - Цензор.НЕТ 810
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05.10.2020 20:43 Ответить
Зебилоиды, расскажите нам пожалуйста, какие реформы этот карлсон сделал для Украины? Почему, мы должны содержать за наши налоги, этого афериста?
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05.10.2020 21:01 Ответить
Содержатель..*** !!!
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06.10.2020 00:19 Ответить
Представь себе, ДА! Этот аферист находится на государственной должности, а это значит, что этого вруна, содержит народ Украины!
А ну расскажи нам, КАКИЕ РЕФОРМЫ СДЕЛАЛ ЭТОТ АФЕРИСТ, НАХОДЯСЬ НА СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?
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06.10.2020 09:59 Ответить
Так то ж она с "мирными" побуждениями..
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05.10.2020 20:43 Ответить
и не систематически.

Отпустили, чтоб доделала работу
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05.10.2020 20:46 Ответить
И что потом? Представят к награде?
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05.10.2020 20:55 Ответить
ВОВА КАК ТАМ С УКАЗОМ Звезды Давида Срукаины?????
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05.10.2020 20:57 Ответить
В качестве аванса наградили ЗЕлёной сумкой
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05.10.2020 21:04 Ответить
Насправді це просто відновлення справедливості. Якщо не сидить у КПЗ Єрмак, то чого повинна сидіти якась жінка? Лише того, що Єрмак - нацючальник п ре зидентської канцелярії? Ні, має бути справедливість і у Єрмака не повинно бути преференції. 😏
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05.10.2020 21:00 Ответить
даже интересно, как она некий преподаватель "шпионила за украинскими службами" и че у нас есть такое интересное, что сами шпионы в этих спецслужбах не знают, скорей всего наняли продвигать идеи "русского мира"
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05.10.2020 20:47 Ответить
Сколь шагов у неё осталось ? путло "своих" не бросает .
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05.10.2020 20:47 Ответить
Ххосподя 😁, как это прикольно!!!!!😂😅😆😁😄 Усё как Бубочка и обещал 😁. Уважаю Клоуна, держит слово 😂😀
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05.10.2020 20:48 Ответить
При "зеленой" власти уже за гос.измену отпускают под заставу. Тем более "Росспівробітництво" (шпионы РФ) хотели внести за нее деньги.
Может шпионить дальше - при этой власти лизоблюдов Кремля ей ничего не будет!
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05.10.2020 20:49 Ответить
Херсон это отстойник для ВРАГОВ УКРАИНЫ ,при чём во власти там их тьма тьмущая ...
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05.10.2020 20:50 Ответить
Это плевок тем кто погиб в Иловайске и Дебальцово.тем кто из за таких потерял жизнь работу имущество близких.НЕНАВИЖУ нынешнюю власть
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05.10.2020 20:51 Ответить
Бубочка старається. Владімвладімиричфуйло, буде задоволений.
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05.10.2020 20:51 Ответить
Будет баллотироваться от ОПЗЖ или СН?
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05.10.2020 20:51 Ответить
повний п...ць. не здивуюсь якщо завтра буде шестерити помічницею єрмака або портнова
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05.10.2020 20:53 Ответить
Это и есть "демократия" по-украински. Этим, открыто работать на Кремль значит можно, а простой шпионке нельзя? "Слава" украинской прокуратуре и украинским судам! !!
Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ - Цензор.НЕТ 7737
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05.10.2020 20:53 Ответить
Йшов сьомий рік війни... А в Україні суди й надалі відпускали "довєрєних ліц путєна" та інших шпигунів...
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05.10.2020 20:53 Ответить
Вы голосили за Зеленого, в том числе, чтобы навел шорох с судах. И где?
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05.10.2020 20:57 Ответить
зе дно
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05.10.2020 20:58 Ответить
самые омерзительные рожи , не могу смотреть на этих тварей
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05.10.2020 21:00 Ответить
Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ - Цензор.НЕТ 8179
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05.10.2020 21:01 Ответить
смычка антиукраинских предателей с ихними московскими кураторами - "Блок СН-ОПЗЖ"
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05.10.2020 21:02 Ответить
Судья и тот кто внёс залог пособники и это даже доказывать не нужно.
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05.10.2020 21:03 Ответить
Завтра на тебя какой то "активист" ткнет пальцем и всем станет ясно - предатель.
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05.10.2020 21:18 Ответить
Від тиканням пальцем, чомусь зараз (хоча і не дивно), садять проукраїнських громадян.
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05.10.2020 22:07 Ответить
Зебилы восторге!
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05.10.2020 21:03 Ответить
Навіть не дивує....
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05.10.2020 21:04 Ответить
Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ - Цензор.НЕТ 8027
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05.10.2020 21:05 Ответить
дуло вдуло
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05.10.2020 21:19 Ответить
во б.я удивили прям наши суды и прокуроры которые эти дела досудебные готовят...
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05.10.2020 21:08 Ответить
В нашем парламенте, есть две фракции, которые открыто агитируют за врага с которым Украина воюет.
Десятки тысяч людей, проживших всю сознательную жизнь в Украине, ненавидят ее, призывая врагов в собственный дом.
Наши "звезды", ездят на гастроли в страну, с которой мы воюем.
В одном доме, хоронят солдата, погибшего на войне с рашкой, а в соседнем, провожают мужа, который едет в эту самую рашку на заработки.
Люди ездят отдыхать в Крым и покупают российские товары...
Моисей 40 лет водил евреев по Синайской пустыне, но если бы на месте евреев были украинцы, понадобилось бы лет 200-300...
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05.10.2020 21:40 Ответить
Уплывёт
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05.10.2020 22:19 Ответить
это мудрый нарит уполномочил своих слуг: взять поллимона и отпустить, пущай дальше сеет вечное, мудрое...
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05.10.2020 22:38 Ответить
Це ще когось здивувало ?
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05.10.2020 22:38 Ответить
Коли вороги перестануть працювати суддями? Коли їх почнуть притягувати до відповідальності?
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05.10.2020 22:44 Ответить
Новінський підрахував, що, чим платити за покращену камеру щомісяця - краще внести залог одноразово, а потім, коли виправдають та дадуть орден "За визволення РФ від бандерівців", отримати гроші та компенсацію за моральні страждання...
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05.10.2020 22:56 Ответить
Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ - Цензор.НЕТ 4525
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05.10.2020 23:19 Ответить
Пятая колонна при Зеленском уже работает в открытую. Слуги=ЗаЖОПУ=5 колонна
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05.10.2020 23:33 Ответить
Назвіть ще якусь країну у світі, де за держаіну зраду можуть випустити під заставу. Кацапи ніколи б собі такого не дозволили, тому вони будуть вербувати шпигунів на кожному кроці. "Труба" Україні.
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06.10.2020 01:52 Ответить
полный АУТТТТТТ(((((((((((((((((((((((((((
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06.10.2020 03:10 Ответить
ОПЗЖ--це офіціальний центр російського ФСБ. ,Ну а резидент шпигунів сидить в найвіщому кріслі на Банковій.
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06.10.2020 08:21 Ответить
 
 