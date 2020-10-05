Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ
По данным прокуратуры, Татьяна Кузьмич шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам. За нее заплатили залог в полмиллиона грн, о готовности сделать это говорил Новинский.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Татьяна Кузьмич, пользующаяся псевдонимом "Цветаева", вышла под залог.
По версии следствия, в 2015 году руководительницу ОО "Русич", старшую преподавательницу коммунального высшего учебного заведения "Херсонская академия непрерывного образования" Татьяну Кузьмич в оккупированном Крыму завербовал представитель российской спецслужбы с псевдонимом "Александр Престолов". По заданию ФСБ РФ "Цветаева" шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам, используя электронную почту, а также лично встречалась с россиянами на оккупированном полуострове и в Москве.
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Ее уличили в шпионаже в августе 2020 года. Во время обыска у Цветаевой изъяли компьютер, кредитные карты "Сбербанка России", российские рубли и российские агитационные материалы.
В августе по подозрению в государственной измене суд арестовал Кузьмич до 9 октября с правом внесения залога в размере 529 тыс. 500 грн. После этого к Кузьмич на встречу приезжали несколько пророссийских политических деятелей и адвокатов.
Кроме того, о готовности внести за нее залог говорил нардеп ОПЗЖ Вадим Новинский.
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А ну расскажи нам, КАКИЕ РЕФОРМЫ СДЕЛАЛ ЭТОТ АФЕРИСТ, НАХОДЯСЬ НА СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?
Отпустили, чтоб доделала работу
Может шпионить дальше - при этой власти лизоблюдов Кремля ей ничего не будет!
Десятки тысяч людей, проживших всю сознательную жизнь в Украине, ненавидят ее, призывая врагов в собственный дом.
Наши "звезды", ездят на гастроли в страну, с которой мы воюем.
В одном доме, хоронят солдата, погибшего на войне с рашкой, а в соседнем, провожают мужа, который едет в эту самую рашку на заработки.
Люди ездят отдыхать в Крым и покупают российские товары...
Моисей 40 лет водил евреев по Синайской пустыне, но если бы на месте евреев были украинцы, понадобилось бы лет 200-300...