Чтобы определить приоритеты в борьбе с преступностью, надо провести социсследование, - Бонюк
Офис Генпрокурора совместно с международными организациями разрабатывают методологию для проведения исследования, которое поможет определить, каким правонарушениям должны больше уделять времени правоохранительные органы.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.
"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей. Потому что даже ресурса самой большой страны будет недостаточно, чтобы побороть всю преступность в целом, нужно определить приоритеты. Такие приоритеты в других странах определяются генпрокурором, - отметил он. - Исследование - не самоцель, это просто инструмент для того, чтобы получать информацию. Мы уже приступили к разработке методологии вместе с международными партнерами. Это Консультативная миссия Евросоюза, проект ЕС "Право-Justice" и ряд других экспертов".
По словам Бонюка, когда будет завершен подготовительный этап, Офис Генпрокурора привлечет авторитетную в Украине социологическую службу, которая такое исследование проведет. Деньги на это исследование выделяются международными партнерами.
Как часто будут проводится социсследования, в Офисе Генпрокурора пока не уточняют. "Такие исследования должны проводиться на регулярной основе. Давайте с чего-то начнем. Дальше будем исходить из ресурсов и целесообразности. Для нашей страны такой механизм жизненно необходим", - подчеркнул Бонюк.
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"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей. Источник: https://censor.net/ru/n3223033
поможет определить, каким правонарушениям должны больше уделять времени правоохранительные органы. Источник: https://censor.net/ru/n3223033
Що синку допомогли тобі
оті ляхиота статистика?
Зло №1 - отсутствие уголовной ответственности судей за антизаконные и антиправовые вердикты!
Зло №2 - коррупция законодательной власти и неподотчётность народу.
Зло №3 - коррупция исполнительной власти и неподотчётность народу.
Ботам, готовящимся написать, что начинать надо не с власти, а самих себя - ПНХ, мрази!
Це нове слово в криміналістиці!
Дбл,блд©
Они точно знают, шо все проститутки и наркоманы ))))
Вот меня , конкретно , сейчас очень беспокоит "присутствие" таких специалистов , как вЫ , на руководящих постах страны. Можете это приравнять к гоп-стопу в подворотне .