Чтобы определить приоритеты в борьбе с преступностью, надо провести социсследование, - Бонюк

Офис Генпрокурора совместно с международными организациями разрабатывают методологию для проведения исследования, которое поможет определить, каким правонарушениям должны больше уделять времени правоохранительные органы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей. Потому что даже ресурса самой большой страны будет недостаточно, чтобы побороть всю преступность в целом, нужно определить приоритеты. Такие приоритеты в других странах определяются генпрокурором, - отметил он. - Исследование - не самоцель, это просто инструмент для того, чтобы получать информацию. Мы уже приступили к разработке методологии вместе с международными партнерами. Это Консультативная миссия Евросоюза, проект ЕС "Право-Justice" и ряд других экспертов".

По словам Бонюка, когда будет завершен подготовительный этап, Офис Генпрокурора привлечет авторитетную в Украине социологическую службу, которая такое исследование проведет. Деньги на это исследование выделяются международными партнерами.

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Как часто будут проводится социсследования, в Офисе Генпрокурора пока не уточняют. "Такие исследования должны проводиться на регулярной основе. Давайте с чего-то начнем. Дальше будем исходить из ресурсов и целесообразности. Для нашей страны такой механизм жизненно необходим", - подчеркнул Бонюк.

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