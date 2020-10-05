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Чтобы определить приоритеты в борьбе с преступностью, надо провести социсследование, - Бонюк

Чтобы определить приоритеты в борьбе с преступностью, надо провести социсследование, - Бонюк

Офис Генпрокурора совместно с международными организациями разрабатывают методологию для проведения исследования, которое поможет определить, каким правонарушениям должны больше уделять времени правоохранительные органы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей. Потому что даже ресурса самой большой страны будет недостаточно, чтобы побороть всю преступность в целом, нужно определить приоритеты. Такие приоритеты в других странах определяются генпрокурором, - отметил он. - Исследование - не самоцель, это просто инструмент для того, чтобы получать информацию. Мы уже приступили к разработке методологии вместе с международными партнерами. Это Консультативная миссия Евросоюза, проект ЕС "Право-Justice" и ряд других экспертов".

По словам Бонюка, когда будет завершен подготовительный этап, Офис Генпрокурора привлечет авторитетную в Украине социологическую службу, которая такое исследование проведет. Деньги на это исследование выделяются международными партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью

Как часто будут проводится социсследования, в Офисе Генпрокурора пока не уточняют. "Такие исследования должны проводиться на регулярной основе. Давайте с чего-то начнем. Дальше будем исходить из ресурсов и целесообразности. Для нашей страны такой механизм жизненно необходим", - подчеркнул Бонюк.

Читайте интервью полностью: Начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк: "Бизнес чаще всего жалуется на необоснованные обыски"

Автор: 

преступность (953) Бонюк Алексей (7) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+10
Идиот! Как будто нет статистики по преступлениям! Главное волну зелёную гнать.
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05.10.2020 20:51 Ответить
+7
Очередной фейк для запада, чтоб выделили бабки и было, что распилить.
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05.10.2020 20:53 Ответить
+6
Ну ,проведут і що далі ??? На 100% корумпована система почне боротись??? З ким і за що???)))
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05.10.2020 20:52 Ответить
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Идиот! Как будто нет статистики по преступлениям! Главное волну зелёную гнать.
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05.10.2020 20:51 Ответить
Ну тре зробити вигляд ,буцімто щось робиться !!)))
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05.10.2020 20:54 Ответить
На таких поХфессиАналов нужен Генанадий Москаль! Уж он точно обучил со своим опытом и тремя ментовскими образованиями.
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05.10.2020 21:00 Ответить
Эти скоты только то и делают, что разговоры разговаривают, а преступность растет. Что тут думать? Сроки тюремные нужно увеличивать. Сейчас жизнь человека ничего не стоит, из тюрьмы выпихивают через 4-6 лет. Рецидивы преступлений зашкаливают. А оно, блин, сопли жует и никак не разберется.
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05.10.2020 21:36 Ответить
Идиот, точно идиот.
"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей. Источник: https://censor.net/ru/n3223033

поможет определить, каким правонарушениям должны больше уделять времени правоохранительные органы. Источник: https://censor.net/ru/n3223033
Що синку допомогли тобі оті ляхи ота статистика?
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05.10.2020 21:02 Ответить
Ну ,проведут і що далі ??? На 100% корумпована система почне боротись??? З ким і за що???)))
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05.10.2020 20:52 Ответить
Очередной фейк для запада, чтоб выделили бабки и было, что распилить.
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05.10.2020 20:53 Ответить
Не для Заходу, той тільки здивується, а для піару - спираємось на думку людей. Хоча в цьому питанні має бути професійна думка.
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05.10.2020 22:53 Ответить
Ідіотів з Влади треба виганяти, тоді і злочинність стане зменшуватись.
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05.10.2020 20:54 Ответить
Ну ти даєш, так без керманичив лишимось !!))
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05.10.2020 20:58 Ответить
исследователи,мля...оборудование для исследований закупили?надо увеличивать бюджет опы на следующий год?
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05.10.2020 20:56 Ответить
Канэшна закупили. На современном оборудовании куда приятнее расследовать вопиющее безнравственное преступление голой девки в онлайн-чате ))))
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05.10.2020 21:20 Ответить
Почему я должен это терпеть и платить налоги ? Смешная фраза : "приоритеты в борьбе с преступностью" ....
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05.10.2020 20:56 Ответить
популисты в своем репертуаре
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05.10.2020 20:57 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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05.10.2020 20:59 Ответить
На, досліджуй.Чтобы определить приоритеты в борьбе с преступностью, надо провести социсследование, - Бонюк - Цензор.НЕТ 2054
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05.10.2020 21:00 Ответить
Когда вас будут избивать в подворотне, после не уходите, обязательно дождитесь представителя социологического опроса, Ваша думка дуже важлива для нас.
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05.10.2020 21:02 Ответить
СМС-голосування проведіть, недоумки, як у ваших дебільних тв-шоу.
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05.10.2020 21:03 Ответить
Яснопонятно)) треба розпиляти бюджетних грошенят...))))
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05.10.2020 21:12 Ответить
Зелене дніще. Незкінченне.
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05.10.2020 21:13 Ответить
Нужно взять у запада несколько мильярдов американских денег и потратить на расследования преступной хунты порошенки, показать это шоу лохторату по каналу Г+Г, все будут довольны...
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05.10.2020 21:14 Ответить
Не нужно никакое грёбаное исследование! Не заговаривайте зубы, уроды!
Зло №1 - отсутствие уголовной ответственности судей за антизаконные и антиправовые вердикты!
Зло №2 - коррупция законодательной власти и неподотчётность народу.
Зло №3 - коррупция исполнительной власти и неподотчётность народу.
Ботам, готовящимся написать, что начинать надо не с власти, а самих себя - ПНХ, мрази!
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05.10.2020 21:15 Ответить
І потім одні злочини розслідувати, а інші ні?

Це нове слово в криміналістиці!

Дбл,блд©
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05.10.2020 21:19 Ответить
Ну так после закона про угоны, чем дороже машина, тем больше наказание, это не удивительно.
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05.10.2020 21:49 Ответить
Нужно спросить у бабулек возле подъезда.
Они точно знают, шо все проститутки и наркоманы ))))
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05.10.2020 21:22 Ответить
да уж,,,,днище дол,,бое ,,,изма от офиса."Офис Генпрокурора совместно с международными организациями разрабатывают методологию для проведения исследования,,,,- во всем Евросоюзе в США ,Англии,ит,д полиция давно работает по практической методологии ,в том числе и методология,которую вводила грузинка в Украине.
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05.10.2020 21:50 Ответить
Феерический зебил))) Значит одни преступления расследуем, а на другие можно забить если никому не интересно?
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05.10.2020 22:44 Ответить
Пан Бонюк, ви ідіот?
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06.10.2020 00:40 Ответить
"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей." Источник: https://censor.net/ru/n3223033

Вот меня , конкретно , сейчас очень беспокоит "присутствие" таких специалистов , как вЫ , на руководящих постах страны. Можете это приравнять к гоп-стопу в подворотне .
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06.10.2020 01:08 Ответить
 
 