Исправление ошибок НКРЭКУ позволит выплатить долги инвесторам в зеленую энергетику, - СМИ

Исправление допущенных ошибок комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) позволит решить проблему с накопленными многомиллиардными долгами перед инвесторами в зеленую энергетику.

Об этом говорится в статье РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"От действий регулятора зависит, удастся ли погасить дефицит средств, не допустив дефолта "Гарантированного покупателя" и "Укрэнерго". Блекаут всей страны и остановка расчетов с энергогенерирующими компаниями - явно не тот сценарий, в котором может быть заинтересован хотя бы один игрок энергорынка", - пишет автор.

Издание напомнило, что на рынке электроэнергии работает ряд манипуляционных схем заработка для трейдеров, а также правила работы рынка, которые коверкают рыночные правила из-за чего создается финансовая проблема.

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"Для начала необходимо убрать возможности для манипуляций на рынке электроэнергии, где цена на РСВ должна быть ниже, чем на внутрисуточном рынке (ВСР), а на ВСР дешевле, чем на балансирующем рынке. Пока же ситуация противоположная, и это искажает рынок. Кроме того, необходимо избавиться от засилья трейдеров на рынке на сутки вперед", - говорится в материале.

При этом сообщается, что НКРЭКУ прежде всего хочет решить проблему задолженности на энергорынке за счет повышения тарифа "Укрэнерго", что потянет за собой рост расходов как промышленных предприятий, так и среднего и малого бизнеса, и угрожает им банкротством.

"Вдобавок рост себестоимости производства из-за роста тарифа приведет к снижению рентабельности, а, следовательно, – к повышению цен на целый спектр товаров. И здесь кроется риск запуска маховика инфляции. Не стоит забывать, что повышение тарифа "Укрэнерго" будет касаться и каждого украинца. Ведь, например, удорожание электроэнергии приведет к росту цен на поездки в общественном электротранспорте", - подчеркивается в материале.

По мнению автора, бюджетная поддержка отрасли также может помочь выходу из кризиса. Речь идет о выпуске ОВГЗ для погашения долгов перед ВИЭ, который предлагают утвердить депутаты из фракции "Слуга народа" в своем законопроекте.

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"Кроме того, есть смысл обеспечить выделение средств в госбюджете 2021 года на погашение дефицита средств "Гарантированного покупателя", как ранее предложило Министерство енергетики", - добавляет автор материала.

Как сообщалось, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

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В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за 20 дней сентября - 22%.

В августе премьер-министр Украины Д. Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца текущего года.