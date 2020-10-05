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Исправление ошибок НКРЭКУ позволит выплатить долги инвесторам в зеленую энергетику, - СМИ

Исправление ошибок НКРЭКУ позволит выплатить долги инвесторам в зеленую энергетику, - СМИ

Исправление допущенных ошибок комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) позволит решить проблему с накопленными многомиллиардными долгами перед инвесторами в зеленую энергетику.

Об этом говорится в статье РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"От действий регулятора зависит, удастся ли погасить дефицит средств, не допустив дефолта "Гарантированного покупателя" и "Укрэнерго". Блекаут всей страны и остановка расчетов с энергогенерирующими компаниями - явно не тот сценарий, в котором может быть заинтересован хотя бы один игрок энергорынка", - пишет автор.

Издание напомнило, что на рынке электроэнергии работает ряд манипуляционных схем заработка для трейдеров, а также правила работы рынка, которые коверкают рыночные правила из-за чего создается финансовая проблема.

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"Для начала необходимо убрать возможности для манипуляций на рынке электроэнергии, где цена на РСВ должна быть ниже, чем на внутрисуточном рынке (ВСР), а на ВСР дешевле, чем на балансирующем рынке. Пока же ситуация противоположная, и это искажает рынок. Кроме того, необходимо избавиться от засилья трейдеров на рынке на сутки вперед", - говорится в материале.

При этом сообщается, что НКРЭКУ прежде всего хочет решить проблему задолженности на энергорынке за счет повышения тарифа "Укрэнерго", что потянет за собой рост расходов как промышленных предприятий, так и среднего и малого бизнеса, и угрожает им банкротством.

"Вдобавок рост себестоимости производства из-за роста тарифа приведет к снижению рентабельности, а, следовательно, – к повышению цен на целый спектр товаров. И здесь кроется риск запуска маховика инфляции. Не стоит забывать, что повышение тарифа "Укрэнерго" будет касаться и каждого украинца. Ведь, например, удорожание электроэнергии приведет к росту цен на поездки в общественном электротранспорте", - подчеркивается в материале.

По мнению автора, бюджетная поддержка отрасли также может помочь выходу из кризиса. Речь идет о выпуске ОВГЗ для погашения долгов перед ВИЭ, который предлагают утвердить депутаты из фракции "Слуга народа" в своем законопроекте.

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"Кроме того, есть смысл обеспечить выделение средств в госбюджете 2021 года на погашение дефицита средств "Гарантированного покупателя", как ранее предложило Министерство енергетики", - добавляет автор материала.

Как сообщалось, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

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В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за 20 дней сентября - 22%.

В августе премьер-министр Украины Д. Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца текущего года.

Автор: 

энергетика (2569) Энергорынок (24) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+3
Головне, це створити собі проблему,а потім героїчно її подолати !!!))
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05.10.2020 21:11 Ответить
+3
Щоб покінчити з цією системною!!!! і всеукраїнської кризою, потрібно прибрати її першопричину - зелену некомпетентну, корупційне і злодійкувату владу. І бажано - законним шляхом. Через вибори. Добре б - дострокові. Часу мало.
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05.10.2020 21:17 Ответить
+2
Якщо законним шляхом то тільки через три роки. Але далеко не факт що прийдуть до влади кращі.
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05.10.2020 21:23 Ответить
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Головне, це створити собі проблему,а потім героїчно її подолати !!!))
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05.10.2020 21:11 Ответить
Щоб покінчити з цією системною!!!! і всеукраїнської кризою, потрібно прибрати її першопричину - зелену некомпетентну, корупційне і злодійкувату владу. І бажано - законним шляхом. Через вибори. Добре б - дострокові. Часу мало.
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05.10.2020 21:17 Ответить
Якщо законним шляхом то тільки через три роки. Але далеко не факт що прийдуть до влади кращі.
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05.10.2020 21:23 Ответить
Ти вважаєш, що дострокові вибори - то незаконно? Тоді Кучма незаконно забрав владу у Кравчука, а попередній склад парламенту теж був розпущений незаконно. Так?
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05.10.2020 21:37 Ответить
Ні, я вважаю що на данний час законних підстав для дострокових виборів немає. Чи у Вас є інша інформація?
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05.10.2020 21:42 Ответить
Звісно підставне має))) треба трахнути Україну поповній як у відосіках Марка Дорселя))) ******************** або СаюзАполон як казали у срср де не було сексу...))))
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05.10.2020 22:12 Ответить
В моєму дописі головний наголос був на ЗАКОННИХ. Якщо Ви такі підстави знаєте то оприлюдніть будь ласка.
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05.10.2020 22:34 Ответить
Та сама, яку використав Зєлєнскій, розпускпючи попередній склад Верховної Ради - політична доцільність. Або, як вітвювпто аргументував Зєлєнскій - склад Ради не відповідає теперішнім електоральним симпатіям. Вам підходить тепер такий аргумент? Рік тому вас таке влаштувало.
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05.10.2020 22:12 Ответить
Чому ж відразу доцільність? До дострокового розпуску Ради у Зеленського був рівно той самий привід, який був приміром у того ж Порошенка 26 серпня 2014 року. Чи то зовсім інше? Бо саме такий аргуметнт наводив Порошенко коли достроково розпускав Раду. А формально привід був той самий що і у Зеленського - відсутність коаліції. А це за собою тягне параліч законодавчої гілки влади.
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05.10.2020 22:27 Ответить
Не треба зввздіти, а прочитати рішення КС. Там про відсутність ковліцвх у випадку з Зєлєнскім не йдеться, а йдеться саме про поліьичнудоцільність. Але ти з теми зіскочив. Тому ще раз - підстави для до а них виборів зараз ті самі, що були у Зєлєнского, коли попередній склад Ради розпускав. І я так і не рочув: дострокові вибори - це злочин?
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06.10.2020 09:54 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/3032019-27121 Ось указ Зеленського . https://www.unian.ua/politics/955885-oprilyudneno-ukaz-poroshenka-pro-rozpusk-radi.html Ось указ Порошенка . Знайдіть відмінності. Якщо є посилання на рішення КС буду вдячний якщо надасте. Мені зʼїзджати ні до чого. І дострокові вибори звісно не злочин, але щоб їх проводити треба мати законні підстави і треба щоб президент України їх призначив, або призначила законодавча гілка влади Верховна Рада. Все інше є незаконним. У Вас є інформація, що будь яка з цих гілок збирається якісь вибори призначати окрім виборів в місцеві ради?
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06.10.2020 11:00 Ответить
Ти чомусь вирішив, що я захищатиму Порошенка? 😁 Так, розпустивши Раду, значна частина більшості якої після Майдану просто втекла з країни, він констатував зміну політичної конфігурації. І це правильно. Бо ця Рада не ввдображаоа політичну розстановку. Те ж саме зробив поиім Зєлєнскій. І те ж саме треба зробити зараз. І потрібно робити зпюавжли, коли партії, які виграли вибори, втрачають довіру більшості населення. Як це прийнято у цивілізовано у світі, де дочасні вибори - демократична норма. Так тобі зрозуміло?
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06.10.2020 11:33 Ответить
Твоя позиція мені зрозуміла. Як зрозуміло і те, що зараз всих все влаштовує і дострокових виборів навряд чи буде.
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06.10.2020 12:04 Ответить
Раджу не позиціонувати тебе з "усіма". Бо нинішня влада не влаштовує більшість громадян. І їхня кількість зростає. Незадовго вона стане критичною. І все відбудеться швидко. Як у Бішкеку. Білоруський варіант не пройде. Зєлєнскій - не Лукашенка.
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06.10.2020 12:32 Ответить
Я мав на увазы, що владні гілки все влаштовує. Тому призначати дострокові вибори ніхто не буде на законних підставах. А те що ти пропонуєш (чи погрожуєш - хто зна) як раз і є політичною доцільністю. І самої критичної кількості недостатньо, щоб все, як ти кажеш, відбулося швидко. Потрібен центр концентрації цієї самої кількості. А власне я його не бачу. Може ти бачиш, то хоча б натякни.
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06.10.2020 12:38 Ответить
Цікаво, хто погрожував Зєлєнскому, чи Порошенку, коли вони з політичної доцільності перезавантажували владу?😮 Невже марсіани? А про центр концентрації я тобі скажу - Майдан. І ще. Ти справді вважаєш, що у цьому випадку хтось буде у влади питати, чи хоче вона піти? Тому політична доцільність диктує Зєлєнскому з метою збереження влади випустити пару, розпустивши Раду і Кабмін, попередньо перевівши на них стрілки. 😊
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06.10.2020 13:06 Ответить
А хіба є підстави щоб Майдан зібрався? Це по-перше. А по-друге на данний час не політична доцільність, а власне ти тут диктуєш що та кому робити. Тільки в мене ну дуже великий сумнів є, що Зеленський твої дописи на Цензорі читає. Тому навряд чи прислухається до твоїх слів. А за перебігом існуючих подій в політичному житті України поки що доцільних резонів не спостерігається на достроковий розпуск Ради та Кабміну. У всякому разі с точки зору існуючтої влади. Навіщо? Коаліція є, монобільшість хоча б ситуативна - є. Кабмін поки що більш менш економічну ситуацію тримає. У всякому разі не набагато гірше ніж попередні кабміни. Так яку пару та в кого треба випускати?
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06.10.2020 13:44 Ответить
Особисто для тебе підстав нема. А те, що більшість громадян згідно соцопитувань не задоволена владою - то звичайно ж не підстави. У всьому циввлізовпному світі - то підстави для дострокових виборів, а в Україні - не підстави. І повторю - не ототожнюй себе знародом.
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06.10.2020 13:48 Ответить
Ну ти ж себе з народом ототожнюєш. Навіть береш на себе відповідальність визначати що подобається народу, а що ні. Хоча таких повноваженнь цей народ тобі аж ніяк не давав. Це по-перше. А по-друге будь яка діюча влада згідно соцопитуваннь викликає у народа незадоволення. У всякому разі згідно соцопитуваннь на данний час того ж Зеленського підтримує його так званий залізний електорат в кількості майже 30 відсотків. Наприклад у того ж Порошенка підтримка нижча. Але навіть не в тому справа. В українців взагалі ментальність така, що вони ніякій діючий владі не довіряють та незадоволені нею. З іншого боку треба зазначити, що всі діючи влади, що в нас були, давали досить прводів для того. Так що невдоволенність це не показник і зовсім необовʼязково призведе до відкритого протистояння на зразок Майдану. У всякому разі з економічних негараздів Майдан поки що не збирався. Та думаю що і не збереться ніколи. Українці ці питання вже звикли вирішувати іншими шляхами. Так що не підстав особисто в мене немає. В мене їх може більш ніж достатньо. Але суспільна свідомість громадян, за моїми спостереженнями, на данний час не передбачає відкритого протистояння. Соціальні обставини для того ще мабуть не визріли. Немає ще протесного руху більшості громадян. Якщо Ви його бачите то зауважте мені посиланнями на массові протести проти діяльності діючої влади. А 100-200 мітингувальників біля адмінистрації президента та біля Верховной Ради можна не враховувати. Такі найбільш соціально активні члени суспільства завжди були, є та будуть за будь якого президента та при будь якій владі.
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06.10.2020 14:39 Ответить
Неправда. 😁 Я соцопитувпння дивлюся і тенденцію вілслідковую. І тобі раджу. 😊
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06.10.2020 14:41 Ответить
Повір. Завжди додивлюся та прислуховуюсь. І поки що не бачу натяків на масові соціальні заворушення. До того ж соцопитування, та ще під час передвиборчої компанії, дуже ненадійне джерело інформації. Треба зважати хто їх замовляв. Доречі це один з інструментів манипулювання свідомістю виборця під час виборів.
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06.10.2020 14:48 Ответить
Ти вийди ззю-жа компа і сходи на базар, у магазин, по вулиці пройдися і де найбільше людей, там гукни:"Зєлєнскій - наше фсьо!". Будеш мати власноруч замовлене соцопитування. 😊
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06.10.2020 15:08 Ответить
Ви досить неуважно читаєте мої дописи. Я вже написав, що ЗГІДНО СОЦОПИТУВАННЬ відповідними соціологичними організаціями. Я так само можу Вам запропонувати піти на базар, у магазин, або на вулиці гукнути "Порошенко наше фсьо". І більш ніж впевнений, що отримаєте таке ж саме "соцопитування", якщо не гірше.
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06.10.2020 15:42 Ответить
Так влада є не Порошенко. Тому про його заміну не йдеться. 😊Хіба ні? Маніпулюєте, шановний. Негарно це. 😁
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06.10.2020 16:23 Ответить
В чому маніпулювання? Я Вам кажу, що ніяких підстав для законного призначення дострокових виборів немає рівно як і політичної волі. І ніхто їх призначать не буде подобається це Вам чи ні. Я кажу, що у суспільстві немає аж ніякого навіть натяку на массові соціальні заворушення, або бажання змінити діючу владу у будь який спосіб. Ось і все. А там вважайте як хочете.
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06.10.2020 16:31 Ответить
В тому, що Владу Порошенка вже змінили. Чи ви пропонує е це зробити ще раз? 😁Може ви. Правді думаєте, що нарід цього не знає🤔? Ви.акий по інший! 😊 Справді! Як ваш Зєлєнскій.
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06.10.2020 16:35 Ответить
Владу Порошенка змінили аж ніяк не на дострокових виборах. Ви ж з самого початку пропонували саме їх.
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06.10.2020 16:56 Ответить
То ви пропонує е змінити її ще раз, на дострокових?🤔 Потішний ви, чоловіче! Тільки врахуйтк, що ситуація буде лише погіршуватися, зашкварів від влади буде лише більша и, гривня буде сросідати все глибше, платіжки за комуналку будуть все більші і головне - субсидій майже нема. Тому я особисто думаю, що підстави вже є. Погіршення економічного становища - тобто недотримання контракту. І якщо Зєлєнскому вистачить розуму, то він випустить пару. Якщо ні - то... І ви це самі чудово знаєте. А пишете дурню, у яку самі не вірите. Ви ж не дурень. 😊
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06.10.2020 17:06 Ответить
По-перше достроково змінити владу та Раду пропонували саме Ви. По-друге ще раз кажу, що ніяки економічні негаразди не призведуть ні до якого Майдану. Тим більш, що у статті негаразди саме у зелених енергетиків, а не у громадян України. Иншими словами Ахмєтов недоотримав значних коштів. Чому і вереск з того боку. Бо не платять по 5 грн за кіловат. Для громадян така ситуація аж ніяким чином не погана - навіть навпаки.
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06.10.2020 17:16 Ответить
Я і зараз пропоную. Як хорошмюий варіант. І законний до речі. Адже попередні дострокові розпуск ніхто незаконними не визнав. А про негаразди України у сфері енергетики... Ідіть на базар. 😁Мені справді здається, чесно, що ви на вулицю не виходить і комуналку не платите. Та й продукти харчування вам купує хтось інший. Я б теж так хотів, до речі. 😊
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06.10.2020 17:28 Ответить
І комуналку сплачую регулярно та в повному обсязі, і продукти купую і субсидій не отримую. Поки що вистачає. У всякому випадку на заробітки їхати потреби не маю. І також не бачу потреби ні в достроковому розпуску парламенту та переобранні влади. Принаймі на данний час.
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06.10.2020 17:44 Ответить
Ти цей, не пропадай ніде. Поспілкуємося у лютому-березні. 😊 Тоді і побачимо, хто правий. 😊 Хоча це - максимальний термін. Маю стійке відчуття, що перезавантаження може бути вже в листопаді-грудні. Тоді і поговоримо. ☺️
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06.10.2020 17:52 Ответить
Ок, згоден. Тим більше що до листопада з груднєм рукою подати. І я нікуди не пропадаю. Банять правда адміни періодично. Но то таке. Не варте уваги.
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06.10.2020 19:23 Ответить
за чий рахунок? громадян-споживачів?
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06.10.2020 00:34 Ответить
Сначала Дяди из Киева , шото мутят на свою пользу , а когда их хватают за руку начинают исправлять Красиво , но это все позволяет лоховатый народ , который борзый только на дорогах и кухне
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06.10.2020 09:10 Ответить
 
 