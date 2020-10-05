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Новости
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Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания на Луганщине, еще 2 тушат, - ГСЧС

Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания на Луганщине, еще 2 тушат, - ГСЧС

По состоянию на 20:00 5 октября в Луганской области удалось ликвидировать восемь очагов возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 20:00 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы", - сказано в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Также на Цензор.НЕТ: Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА. ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов и причина гибели еще 4 устанавливается. Пострадало 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Автор: 

пожар (5977) ГСЧС (5027) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+3
А головнокомандуючий тим часом ліквідував коронавірус. Теж у голові. Як і війну.
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05.10.2020 21:19 Ответить
+2
зато зеля отпиарился что научился быстро тушить...
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05.10.2020 21:14 Ответить
+2
https://twitter.com/JohannPavliv
https://twitter.com/JohannPavliv

J. Pavliv

@JohannPavliv


нормальна влада вже б скликала Раду безпеки ООН, бо тут явний злочин проти людяності, та зеленим в дупі злочини московитів проти України.
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05.10.2020 21:32 Ответить
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На передовой не утихают пожары: огонь перекинулся на позиции боевиков.
Хоть одна гарна новина!
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05.10.2020 21:10 Ответить
Головне, що падла зельцман до цього не причетна! Бо Кокс - він такий! ) Аби до Пороха нє донюхацца!)))
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05.10.2020 21:19 Ответить
зато зеля отпиарился что научился быстро тушить...
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05.10.2020 21:14 Ответить
так то он про свет говорил, наконец-то довбень понял принцип работы выключателя
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05.10.2020 21:17 Ответить
А головнокомандуючий тим часом ліквідував коронавірус. Теж у голові. Як і війну.
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05.10.2020 21:19 Ответить
https://twitter.com/JohannPavliv
https://twitter.com/JohannPavliv

J. Pavliv

@JohannPavliv


нормальна влада вже б скликала Раду безпеки ООН, бо тут явний злочин проти людяності, та зеленим в дупі злочини московитів проти України.
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05.10.2020 21:32 Ответить
Та то ж нормальна влада... А шо ві хочете від , тіпо влади зельцмана-наркомана?!)
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05.10.2020 21:39 Ответить
Потрібні асиметрічні відповіді, наприклад перевірка документів, обшук та негайна висилка за межі держави тих, хто не зможе засвідчити законнність свого перебування в Україні, наприклад серед колективів московських монастирів, ліквідація і заборона проросійських організацій.
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05.10.2020 22:28 Ответить
Це ми з тобою розуміємо а московські воші шо зараз при владі мислять не як українці а як ватники зрадники чим гірше державі тим краще їм
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05.10.2020 22:45 Ответить
само пртухло, потому что гореть больше нечему
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06.10.2020 06:50 Ответить
 
 