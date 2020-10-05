Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания на Луганщине, еще 2 тушат, - ГСЧС

По состоянию на 20:00 5 октября в Луганской области удалось ликвидировать восемь очагов возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 20:00 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы", - сказано в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов и причина гибели еще 4 устанавливается. Пострадало 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).