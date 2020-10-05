После скандала с обысками у производителя детского питания компании "Экония" уголовное производство передали в ГБР, - Бонюк

Уголовное производство по компании "Экония", владелица которого заявляла о рейдерском захвате и давлении силовиков, передано из Национальной полиции в Госбюро расследований.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"После того, как мы истребовали и изучили материалы этого производства, были установлены признаки неэффективного расследования. Соответственно было принято объективное решение, что досудебным расследованием должен заниматься другой орган", - объяснил прокурор.

По его словам, ГБР должно беспристрастно провести расследование в том числе, и тех фактов, которые могут касаться действий правоохранительных органов.

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Он отметил, что на данный момент уголовное производство расследуется по двум статьям: 190 (мошенничество) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение).

Напомним, 17 июля владелица компании "Экония" и основательница ТМ "Малятко" Ирина Варагаш обратилась к президенту Украины, генеральному прокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса вследствие рейдерских атак.

Кроме того, в компании заявляли об обысках, которые проводились в июле Нацполицией в офисе и на производстве.

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