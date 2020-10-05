Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов

На внеочередном заседании Кабинета Министров 5 октября утвержден порядок конкурсного отбора председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом министр КМУ Олег Немчинов написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Немчинов отметил, что в соответствии с нормами Закона Украины от 14 июля 2020 г. "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", будет проведен отбор кандидатов.

"Это необходимо для осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, определения правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр, в частности в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины", - добавил чиновник.

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Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

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Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

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