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Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов

Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов

На внеочередном заседании Кабинета Министров 5 октября утвержден порядок конкурсного отбора председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом министр КМУ Олег Немчинов написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Немчинов отметил, что в соответствии с нормами Закона Украины от 14 июля 2020 г. "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", будет проведен отбор кандидатов.

"Это необходимо для осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, определения правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр, в частности в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов 01

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе

Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

Также читайте: К игорному рынку Украины проявляют интерес как отечественные, так и международные игроки, - Немчинов

Автор: 

игорный бизнес (408) Кабмин (14035) азартные игры (128) Немчинов Олег (171)


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Держись, Монте-Карло. Трепещи, Макао!
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05.10.2020 21:37 Ответить
Вегас забыл.
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05.10.2020 23:34 Ответить
Та це всі знають і без Кабміну. Для початку потрібно пройти кастинг у шоу "Розсміши коміка". А далі - як повезе.
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05.10.2020 21:40 Ответить
Раз пошла на дело банда "слуг народа",
С ними были урки, шулера...
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05.10.2020 21:41 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


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Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7997 Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9543
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05.10.2020 21:49 Ответить
Конкурс обещает быть азартным
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06.10.2020 00:10 Ответить
 
 