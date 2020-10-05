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Региональная конфигурация органов прокуратуры может существенно измениться ближе к Новому году, - Бонюк

Региональная конфигурация органов прокуратуры может существенно измениться ближе к Новому году, - Бонюк

Карта местных прокуратур изменится в связи с проведением административно-территориальной реформы. Но как именно - в Офисе Генпрокурора еще определяются.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Региональная конфигурация органов прокуратуры действительно может существенно измениться. В первую очередь это будет касаться местных прокуратур, аттестация которых еще не закончена. Каждая местная прокуратура после проведения аттестации будет реорганизована в окружную. Эта реорганизация будет находиться в безусловной зависимости от административно-территориальной реформы, которая осуществляется. Конечно, будет учитываться, как дальше выстроят работу суды, правоохранительные органы, в частности Нацполиция. Решение будет приниматься после тщательного анализа", - разъяснил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках такого переформатирования, он отметил, что это произойдет ближе к Новому году. "Сейчас мы активно коммуницируем с другими органами", - сказал Бонюк.

Читайте интервью полностью: Начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк: "Бизнес чаще всего жалуется на необоснованные обыски"

Автор: 

реформы (3953) децентрализация (582) Бонюк Алексей (7) Офис Генпрокурора (2500)


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она изменилась с приходом зеленых слуг и превращения в какой то офис .тоже мне,правоохранители-офисный планктон...зеленые воротнички
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05.10.2020 22:40 Ответить
В 80-х годах, Колумбия была невероятно коррумпированным государством.
Коррупция охватила абсолютно все: законодательную, исполнительную и судебную власть.
Но даже в такой ситуации, среди прокуроров и судей, находилось множество людей, готовых жизнью рисковать, что бы защитить страну от монстра, который назывался Медельинским картелем.
А в Украине, слова судья и прокурор, скоро станут нецензурными...
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05.10.2020 22:59 Ответить
вона, та конфігурація, стане нарешті неприкритою Партійно Регіональною біло-синьою прокуратурою
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05.10.2020 23:58 Ответить
опять квартет...((((((((((((((99
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06.10.2020 03:29 Ответить
 
 