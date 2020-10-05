Региональная конфигурация органов прокуратуры может существенно измениться ближе к Новому году, - Бонюк

Карта местных прокуратур изменится в связи с проведением административно-территориальной реформы. Но как именно - в Офисе Генпрокурора еще определяются.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Региональная конфигурация органов прокуратуры действительно может существенно измениться. В первую очередь это будет касаться местных прокуратур, аттестация которых еще не закончена. Каждая местная прокуратура после проведения аттестации будет реорганизована в окружную. Эта реорганизация будет находиться в безусловной зависимости от административно-территориальной реформы, которая осуществляется. Конечно, будет учитываться, как дальше выстроят работу суды, правоохранительные органы, в частности Нацполиция. Решение будет приниматься после тщательного анализа", - разъяснил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках такого переформатирования, он отметил, что это произойдет ближе к Новому году. "Сейчас мы активно коммуницируем с другими органами", - сказал Бонюк.

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