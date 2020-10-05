Канада прекратила продажу оружия Турции из-за ее поддержки наступления Азербайджана на Карабах

Из-за возможного использования Турцией канадского военного оборудования в конфликте в Нагорном Карабахе Канада приостановила выдачу разрешений на экспорт в Турцию оружия.

Как сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"В соответствии со строгим режимом контроля за продажей оружия и учитывая постоянные столкновения (в Нагорном Карабахе - ред.), я временно прекратил выдачу надлежащих экспортных разрешений Турции, чтобы дать время лучше оценить ситуацию", - сказал Шампань.

Он отметил, что "в последние дни были выражены определенные подозрения относительно использования канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе". "Узнав о них, я немедленно приказал министерству иностранных дел провести расследование", - заметил министр.

Шампань подчеркнул, что Канада "остается обеспокоенной конфликтом в Нагорном Карабахе, который привел к обстрелам населенных пунктов и гражданским жертвам". "Мы призываем к немедленному принятию мер с целью стабилизации ситуации и акцентируем внимание на отсутствии альтернативы мирному решению этого конфликта путем переговоров", - подытожил дипломат.

Как сообщалось, Турция предоставляет Азербайджану разнообразную поддержку в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Беспилотные летательные аппараты Турции, которые помогают азербайджанским военным, вероятно, содержат несколько ключевых деталей канадского производства. Сама Канада не предоставляет военной поддержки ни одной из сторон конфликта и призывает к его мирному прекращению.

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