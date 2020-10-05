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Канада прекратила продажу оружия Турции из-за ее поддержки наступления Азербайджана на Карабах

Канада прекратила продажу оружия Турции из-за ее поддержки наступления Азербайджана на Карабах

Из-за возможного использования Турцией канадского военного оборудования в конфликте в Нагорном Карабахе Канада приостановила выдачу разрешений на экспорт в Турцию оружия.

Как сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"В соответствии со строгим режимом контроля за продажей оружия и учитывая постоянные столкновения (в Нагорном Карабахе - ред.), я временно прекратил выдачу надлежащих экспортных разрешений Турции, чтобы дать время лучше оценить ситуацию", - сказал Шампань.

Он отметил, что "в последние дни были выражены определенные подозрения относительно использования канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе". "Узнав о них, я немедленно приказал министерству иностранных дел провести расследование", - заметил министр.

Шампань подчеркнул, что Канада "остается обеспокоенной конфликтом в Нагорном Карабахе, который привел к обстрелам населенных пунктов и гражданским жертвам". "Мы призываем к немедленному принятию мер с целью стабилизации ситуации и акцентируем внимание на отсутствии альтернативы мирному решению этого конфликта путем переговоров", - подытожил дипломат.

Как сообщалось, Турция предоставляет Азербайджану разнообразную поддержку в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Беспилотные летательные аппараты Турции, которые помогают азербайджанским военным, вероятно, содержат несколько ключевых деталей канадского производства. Сама Канада не предоставляет военной поддержки ни одной из сторон конфликта и призывает к его мирному прекращению.

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Автор: 

Канада (2101) оружие (10269) Турция (3502) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+28
Нет никаких двух сторон.Есть оккупант и агрессор в данном случае это Армения.
Украинцы поддерживают жертву агрессии и международное право.
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05.10.2020 22:49 Ответить
+16
Канада - угомонись! Ты поддерживаешь преступников!
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05.10.2020 22:39 Ответить
+15
Реакция стран, которые живут без оккупированных территорий.
Сытый голодному не товарищ.
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05.10.2020 22:43 Ответить
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От ты упрямый дулацок. СФРЮ , как и Совок, считалась союзным государством, образованным суверенными республиками, которые могли выйти из этого союза. Автономии, входящие в республики, такого права не имели. Как и Нагорный Карабах кстати. А что касается вильсоновского права наций на самоопределение, то косовские албанцы и карабахские армяне ни под каким соусом ни отдельной нацией, ни отдельным народом не являются. Как не являются ими домбасюры и крымские предатели.
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06.10.2020 10:17 Ответить
а курды ?
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06.10.2020 21:53 Ответить
автономии имели право выйти из состава союзноой республики в случае выхода одной из республик из состава союзного государства!я же говорю-сравнивать с Крымом неуместно.крым не изьявлял желания изначально после выхода усср из союза выйти из состава усср!он был уже тупо аннексирован кацапами спустя 30 лет!
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06.10.2020 10:25 Ответить
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