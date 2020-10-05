Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД
Главы МИД Франции и Российской Федерации, а также глава Госдепа США выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции, передает Цензор.НЕТ.
В нем сопредседатели Минской группы ОБСЕ - министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Р. Помпео и глава МИД России Сергей Лавров - "самым решительным образом" осудили "беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами".
Чиновники уверены, что нападения - возможно, нацеленные на гражданские объекты на линии соприкосновения, а также в Азербайджане и Армении вне зоны конфликта, - представляют собой "неприемлемую угрозу для стабильности в регионе".
Они призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.
"Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран-членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам", - говорится в заявлении.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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ЭРДОГАН, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! ЖГИ ИСЧЁ!!!
Будет еще одно заявление, но с большим количеством участников?
Можно будет акцию забубонить "Пашинян - это мы" (Je suis Pashinyan), демонстрации провести и даже попеть хором песни.
Отчего же нет?
Не будем мешать людям бороться за продолжения банкета: транзита иранского героина через гарабах армянской мафией.
При великом миротворце такого небыло, ни за крысм, ни за долбас.
Уровень доверия к короновиросному виден.
Да-да, вспоминаем Будапешский Меморандум, сдачу ЯО нынешним переговорщиком по интеграции ЛДНР в Украину на условиях террористов, Кравчуком, и верим, верим, верим...
а как же принципы государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ?
этим европейским принципам, на секундочку, уже почти 500 лет (со времен Вестфальского мира) - куда старше и ОБСЕ, и Рашки, и США
Ага, счас.
Господин Эрдоган, друг Азербайджана, имеет самую сильную армию в Европе, более того, армию, обстрелянную в Сирии, и Эрдоган, несомненно, позволит, чтобы Азербайджан "растерли" в порошок.
Также арабские страны не в курсе, конечно, что именно Иран спонсирует Армению.
О том, как Иран "любят" в странах Ближнего Востока, говорит тот факт, что саудиты, конечно, "верят", что обстrелы их территории производились ракетами, которые хуситы ийменские "склепали на коленке в гаражах", и что те ракеты ни в коем случае не иранские, о нет.
Так что никто не окажет Армении помощи, вся надежда на Сороса (хозяина Пашиняна) и его боевых п*дарасов.
скорее всего, именно для этого и начали войнушку пророссийские ереванцы
а еще для перевода стрелок с навального и беларуси
(втихаря надежнее получится)
Франция и США вместе с понсором терроризма Роисей делают совместные заявления.
А с ИГИЛ США и Франция не хотят что-то совместно заявить?
Захотят Турцию игилом назовут.Канада решила от греха подальше подождать чем дело закончится.
Разговор вновь состоялся по инициативе Еревана. Стороны обсудили обострение конфликта вокруг непризнанной республики, российский президент подчеркнул необходимость прекращения боевых действий
https://www.rbc.ru/politics/05/10/2020/5f7b6f0a9a794717f3b34fe2?from=from_main_12
Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах может быть обсужден в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ, допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян
https://www.rbc.ru/politics/03/10/2020/5f78c0669a7947222d1da388
Я, конечно, "свечку не держала и рядом не стояла", но сдается мне, что условие помощи Пашиняну поставлено следующее:
- пусть сдает все дела и вместе со своими соросятами киздует в Иран, тогда Кремль поставит в Армении полностью своего человека и замкнет все денежные потоки на себя.
Поскольку Пашинян с подельниками на такое харакири пойти никогда не сможет, то, сдается, мне, Гарабах таки станет азербайджанским, как и должно быть.
"С восторгом я буду следить"(С) за корчами ротшильдовской прокладки - Пашиняна.
Пусть освободят все оккупированные территории Украины, Грузии, Молдовы, Германии, Финляндии, Японии , а уж потом получат право что-то вякать о мире. Иначе - это цинизм высшего уровня. Это позор для стран с истинной демократией и верховенством права.