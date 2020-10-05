Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД

Главы МИД Франции и Российской Федерации, а также глава Госдепа США выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции, передает Цензор.НЕТ.

В нем сопредседатели Минской группы ОБСЕ - министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Р. Помпео и глава МИД России Сергей Лавров - "самым решительным образом" осудили "беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами".

Чиновники уверены, что нападения - возможно, нацеленные на гражданские объекты на линии соприкосновения, а также в Азербайджане и Армении вне зоны конфликта, - представляют собой "неприемлемую угрозу для стабильности в регионе".

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Они призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

"Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран-членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам", - говорится в заявлении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

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Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".