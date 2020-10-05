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Новости Агрессия России против Украины
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Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД

Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД

Главы МИД Франции и Российской Федерации, а также глава Госдепа США выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции, передает Цензор.НЕТ.

В нем сопредседатели Минской группы ОБСЕ - министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Р. Помпео и глава МИД России Сергей Лавров - "самым решительным образом" осудили "беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами".

Чиновники уверены, что нападения - возможно, нацеленные на гражданские объекты на линии соприкосновения, а также в Азербайджане и Армении вне зоны конфликта, - представляют собой "неприемлемую угрозу для стабильности в регионе".

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Они призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

"Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран-членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам", - говорится в заявлении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Также читайте: Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) россия (96246) США (27182) Франция (3545) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+25
Призывайте оккупанта, сборище подлецов!
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05.10.2020 23:19 Ответить
+20
Правильно сказал вчера Алиев - в Марселе очень много проживает армян ,так подарите им город !
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05.10.2020 23:36 Ответить
+16
_Освобождение от оккупанта своей территории и оккупация агрессором в глазах призывателей равны? Это многое говорит о самих призывателях! Суть подлецы и лицемеры.
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05.10.2020 23:27 Ответить
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Призывайте оккупанта, сборище подлецов!
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05.10.2020 23:19 Ответить
Правильно сказал вчера Алиев - в Марселе очень много проживает армян ,так подарите им город !
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05.10.2020 23:36 Ответить
Шо такое? Жабоеды с лаптестаном вместе "заявляют"- ничего удивительного. Но США!!! Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД - Цензор.НЕТ 3654 У Трампа осложнение после короны???
ЭРДОГАН, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! ЖГИ ИСЧЁ!!! Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД - Цензор.НЕТ 3654
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05.10.2020 23:21 Ответить
Прав был Байден
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05.10.2020 23:26 Ответить
Ишь как спелись.
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05.10.2020 23:22 Ответить
импотенты
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05.10.2020 23:22 Ответить
в Украине уже седьмой год призівают те кто совершил агрессию и подшестеры
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05.10.2020 23:24 Ответить
Очень любопытно узнать, что будет если война не прекратиться?
Будет еще одно заявление, но с большим количеством участников?
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05.10.2020 23:25 Ответить
Ну почему же.
Можно будет акцию забубонить "Пашинян - это мы" (Je suis Pashinyan), демонстрации провести и даже попеть хором песни.
Отчего же нет?
Не будем мешать людям бороться за продолжения банкета: транзита иранского героина через гарабах армянской мафией.
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06.10.2020 07:14 Ответить
_Освобождение от оккупанта своей территории и оккупация агрессором в глазах призывателей равны? Это многое говорит о самих призывателях! Суть подлецы и лицемеры.
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05.10.2020 23:27 Ответить
Ну вот такая позиция у них и по украине.
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05.10.2020 23:36 Ответить
Во как!!!
При великом миротворце такого небыло, ни за крысм, ни за долбас.
Уровень доверия к короновиросному виден.
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05.10.2020 23:30 Ответить
огоннь обязательно прекратится, когда последний ара или сбежит или будет зашкварев в нко.
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05.10.2020 23:30 Ответить
Россия призывает прекратить обстрелы? Не ну это сверх наглости...
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05.10.2020 23:32 Ответить
Если бы реально хотели прекратить войну так призывали бы Армению и Пидоросию прекратить окупацию захваченных земель и вывели оттуда свои войска.
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05.10.2020 23:36 Ответить
На месте Азербайджана пусть эта троица даст гарантии что Армения в течении какого-то времени выведет свои войска из Азербайджана. И на этом прекратить боевые действия. А иначе это требование капитуляции.
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05.10.2020 23:35 Ответить
Они уже Грузии давали гарантии.Кому дОлжны всем прощают харанты .еровые.
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05.10.2020 23:37 Ответить
Какие гарантии ети вшивые импотенты могут дать? Они уже нам и всему миру надавали гарантий, только теперь от них отказываются. Ну дадут они гарантии, начнут ездить в минск на переговоры. А тем временем Армения и Рашка укрепят позиции и нанесут контр удар и скорее всего по гражданским обьектам, что привлечет к еще большим жертвам. И тогда уже все будут Рашку просить сесть за стол переговоров
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05.10.2020 23:39 Ответить
Уже плавали , знаем эти "гарантии" пустословов! Нахер пусть идут со своими гарантиями!
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05.10.2020 23:40 Ответить
_Кинули нас, отобрав ЯО взамен на просто так - посеяли ветер, кретины! Хер теперь кто поверит в "гарантии" этих пустобрехов!
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05.10.2020 23:45 Ответить
"пусть эта троица даст гарантии что Армения в течении какого-то времени выведет свои войска из Азербайджана."

Да-да, вспоминаем Будапешский Меморандум, сдачу ЯО нынешним переговорщиком по интеграции ЛДНР в Украину на условиях террористов, Кравчуком, и верим, верим, верим...
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06.10.2020 07:11 Ответить
Такое впечатление, что каждый из ныне правящих в развитых странах хочет примерить на себя роль Чемберлена. Абсолютно не задумываясь о дальнейшем.
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05.10.2020 23:49 Ответить
А Черчиль сегодня Алиев
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06.10.2020 00:41 Ответить
Черчиль -это Эрдоган
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06.10.2020 01:44 Ответить
нда... позор
а как же принципы государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ?
этим европейским принципам, на секундочку, уже почти 500 лет (со времен Вестфальского мира) - куда старше и ОБСЕ, и Рашки, и США
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05.10.2020 23:50 Ответить
Как всегда... Двойные стандарты в действии... И что сделаете? Начнете бомбить Баку??? Санкции введете???
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05.10.2020 23:51 Ответить
А че не призывали армению прекратить захват территорий, убивать и массово депортировать азербайджанцев в течении 30 лет ? Это хороший урок Украине как и будапештский меморандум. Готовится к истреблению мордора надо постоянно, от детского садика до ядерного оружия, чтобы в час "Ч" не тормознуть.
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05.10.2020 23:53 Ответить
Если Азербайджан почему то решит остановится и вернуть все взад, то его сначала поблагодарят, а потом растопчут и разотрут. А вот если он неважно с какой жестокостью или подлостью вначале заберет обратно свои земли , а теоретически и до Еревана докатится, то мир воспримет его как победителя. А победитель всегда прав, как известно.В нашем бренном мире.
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05.10.2020 23:59 Ответить
"то его сначала поблагодарят, а потом растопчут и разотрут"

Ага, счас.
Господин Эрдоган, друг Азербайджана, имеет самую сильную армию в Европе, более того, армию, обстрелянную в Сирии, и Эрдоган, несомненно, позволит, чтобы Азербайджан "растерли" в порошок.
Также арабские страны не в курсе, конечно, что именно Иран спонсирует Армению.
О том, как Иран "любят" в странах Ближнего Востока, говорит тот факт, что саудиты, конечно, "верят", что обстrелы их территории производились ракетами, которые хуситы ийменские "склепали на коленке в гаражах", и что те ракеты ни в коем случае не иранские, о нет.

Так что никто не окажет Армении помощи, вся надежда на Сороса (хозяина Пашиняна) и его боевых п*дарасов.
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06.10.2020 07:09 Ответить
Современному миру не хватает Рейганов. А то любители орального секса под столом, потом добрые дядюшки Томы, а сейчас и вовсе прямые агенты Кремля вместе с европейской подтанцовкой несколько последних лет откровенно играют на кремлевской флейте. Нет больше мирового полицейского. Зато появился всемирный бандит.
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06.10.2020 00:07 Ответить
Темп наступления ни в коем случае не сбавлять,но ресурсы восстанавливать и авантюр не допускать /притча про Илловаайск/, подловить оккупанта на контратаках, куда их погонит пашинян. Валить по базам, колоннам и сосредоточениям любого, что шевелится в 24-часовом режиме. На озабоченных миром просто плевать. Это вопрос выживания нации. Касается и Украины.
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06.10.2020 00:24 Ответить
Эта троица "миротвтрцев" может требовать и на голове постоять. Только навряд ли азербайджанцы их послушают. И Алиев тут им не указ, даже согласись он на их требования. Так шо армении придется освобождать оккупированные территории.
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06.10.2020 00:28 Ответить
ключевьіе слова - россия-миротворец
скорее всего, именно для этого и начали войнушку пророссийские ереванцы
а еще для перевода стрелок с навального и беларуси
(втихаря надежнее получится)
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06.10.2020 01:13 Ответить
Приехали.

Франция и США вместе с понсором терроризма Роисей делают совместные заявления.

А с ИГИЛ США и Франция не хотят что-то совместно заявить?
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06.10.2020 01:30 Ответить
Да им пофигу.Они сами решают кто игил.
Захотят Турцию игилом назовут.Канада решила от греха подальше подождать чем дело закончится.
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06.10.2020 01:37 Ответить
А до этого они 30 лет призывали освободить оккупированные территории.
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06.10.2020 03:52 Ответить
Пашинян в четвертый раз позвонил Путину из-за конфликта в Карабахе
Разговор вновь состоялся по инициативе Еревана. Стороны обсудили обострение конфликта вокруг непризнанной республики, российский президент подчеркнул необходимость прекращения боевых действий
https://www.rbc.ru/politics/05/10/2020/5f7b6f0a9a794717f3b34fe2?from=from_main_12
Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах может быть обсужден в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ, допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян
https://www.rbc.ru/politics/03/10/2020/5f78c0669a7947222d1da388
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06.10.2020 03:56 Ответить
Не поможет, пусть Пашинян хоть трубку орвет звонками.
Я, конечно, "свечку не держала и рядом не стояла", но сдается мне, что условие помощи Пашиняну поставлено следующее:
- пусть сдает все дела и вместе со своими соросятами киздует в Иран, тогда Кремль поставит в Армении полностью своего человека и замкнет все денежные потоки на себя.
Поскольку Пашинян с подельниками на такое харакири пойти никогда не сможет, то, сдается, мне, Гарабах таки станет азербайджанским, как и должно быть.
"С восторгом я буду следить"(С) за корчами ротшильдовской прокладки - Пашиняна.
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06.10.2020 07:04 Ответить
США нужно отмежеваться от страны-террориста и не делать с ними никаких совместных заявле6ий. Эту войну ***** использует для того, чтобы вернуться туда, откуда его подсрачниками изгоняют за все его преступления и вишенка на торте - попытку убийств Навального.
Пусть освободят все оккупированные территории Украины, Грузии, Молдовы, Германии, Финляндии, Японии , а уж потом получат право что-то вякать о мире. Иначе - это цинизм высшего уровня. Это позор для стран с истинной демократией и верховенством права.
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06.10.2020 04:53 Ответить
На щастя в Азербайджані адекватні лідери, а не Турчинов з хабадниками , і вони виконують Конституцію, а не телефонні забаганки рішень бугрів масонських з'їздів. Коли визволять свою землю від окупантів радісно сядуть за стіл переговорів. Якщо Азербаджан зупиниться це буде величезна дурниця..Плювали на проблему 30 років, тому нехай потерплять і на відсвічують.
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06.10.2020 06:31 Ответить
Весь світ буде буде споглядати за блєфуючою кривавою кремлівською мафією (зрозуміло, що в кожній великій країні є лоббі торгівлі зброєю-найбільший дохід)її вторгнення і бєспрєдєл?І це 21 століття?Загралися...Людство повинно зупинити ці знущання з нашої планети Земля.
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06.10.2020 09:31 Ответить
коалиция союзников в лице глав государств уже открыто выступают вместе.
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06.10.2020 12:55 Ответить
 
 