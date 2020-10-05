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Новости Борьба с коррупцией
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В борьбе с коррупцией в Украине важны результаты, а не количество органов, - евродипломат

В борьбе с коррупцией в Украине важны результаты, а не количество органов, - евродипломат

Евросоюз будет оценивать антикоррупционную работу Украины не по приложенным усилиям, а по достигнутым результатам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза накануне саммита Украина-ЕС, который должен состояться в Брюсселе 6 октября.

"Я не стал бы говорить об отступлении в борьбе с коррупцией в Украине, но мог бы охарактеризовать эту ситуацию как риск регресса. Есть длинный перечень решений, которые могут повредить антикоррупционным усилиям. Решение Конституционного Суда относительно назначений в НАБУ - это одно, увольнение генерального прокурора в прошлом - это второе, есть и другие... Проблема не в тех усилиях, которые предпринимаются для борьбы с коррупцией, проблема в недостаточных результатах", - сказал представитель ЕС.

Он отметил, что создание антикоррупционных структур в Украине требует значительных усилий, учитывая сопротивление изнутри системы, со стороны заинтересованных кругов.

"Но вопрос всегда в том, где результаты. Кто, в конце концов, оказался за решеткой? Один из известных случаев - это дело ПриватБанка. По этому случаю потери украинского государства составляют треть помощи от Евросоюза (с 2014 года ЕС выделил Украине более 15 млрд евро - ред.). Поэтому это серьезное дело. И, наконец, мы должны оценивать антикоррупционные меры по результатам, а не только по усилиям и по количеству созданных институтов, или правовых или административных аспектов", - отметил европейский представитель.

Также читайте: Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают, - замгоссекретаря США Биган

Автор: 

коррупция (8579) Евросоюз (17288)


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Топ комментарии
+4
А зелень вважає що навпаки, а ЄС банкомат.
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05.10.2020 23:32 Ответить
+4
Ну чего, почти каждый день ловят коррупционеров!
Мелькают суммы в 10-20 тысяч гривен.
А общая сумма взяток, за год, возможно даже перевалит за пару-тройку миллионов гривен!
Судя по этому результату, у нас коррупции нет и в помине!
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05.10.2020 23:32 Ответить
+4
Это очевидно уже во всем в мире, а в первую очередь гражданам Украины.
Несколько лет назад создали НАБУ, ГБР, САП и за 6 лет потратили на них 10 млрд. гривень.
А ещё борьбой с коррупцией занимаются ГП, СБУ, ВАКС, АРМА, полиция...
Толку ноль от них всех.
Коррупция процветает.
Чем больше создаётся органов по борьбе с коррупцией тем больше коррупции с стране.
Парадокс
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05.10.2020 23:36 Ответить
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А зелень вважає що навпаки, а ЄС банкомат.
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05.10.2020 23:32 Ответить
в смысле коррупция?
зеленский ж говорил что у нас нет уже коррупции
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06.10.2020 09:06 Ответить
Ну чего, почти каждый день ловят коррупционеров!
Мелькают суммы в 10-20 тысяч гривен.
А общая сумма взяток, за год, возможно даже перевалит за пару-тройку миллионов гривен!
Судя по этому результату, у нас коррупции нет и в помине!
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05.10.2020 23:32 Ответить
Саме так, тюльку відловлюют, щоб очі замилити !!))
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05.10.2020 23:35 Ответить
Зато Каломою ,Ахметке ,Пинчуку законы не писаны и можно миллиардами грабить и выводить в др.страны, не платя ни копейки налогов Украине
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06.10.2020 00:30 Ответить
Да надо работать. А работать надо уметь.
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05.10.2020 23:32 Ответить
Імітація безкомпромісної боротьби з корупцією триває !!))
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05.10.2020 23:34 Ответить
ваве тонкго намекают что его итальяно владения могут оакзаться оф как кипрская фирма
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05.10.2020 23:34 Ответить
Это очевидно уже во всем в мире, а в первую очередь гражданам Украины.
Несколько лет назад создали НАБУ, ГБР, САП и за 6 лет потратили на них 10 млрд. гривень.
А ещё борьбой с коррупцией занимаются ГП, СБУ, ВАКС, АРМА, полиция...
Толку ноль от них всех.
Коррупция процветает.
Чем больше создаётся органов по борьбе с коррупцией тем больше коррупции с стране.
Парадокс
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05.10.2020 23:36 Ответить
Точно, с 2014 года ни одного топ-коррупционера не посажено, в бюджет возвращены копейки, большинство схем работает, бывшие прокуроры-сбушники-милиционеры кочуют из органа в орган, продолжая коллекционировать машинки,квартирки,земельку. Видимо придётся Европе немного уменьшать нам помощь, по хорошему наша власть не соображает. Придётся заставлять
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05.10.2020 23:49 Ответить
А с 2019 года, что мешает садить?
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06.10.2020 00:00 Ответить
Мешает то, что в органах 99% заседает того же самого мусора, что и был. Я ведь написал выше : "кочуют из органа в орган". Неужели неясно?
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06.10.2020 00:08 Ответить
всё так.... только одно НЕ ТАК!!! эта сумма в 10 лярдов очень круто (на порядки) занижена..- не в обиду автору- это на создание только..- а на их функц-е скоко????????!!!!!!!= а эффект от них булавочный укол...((((((((((((((((((
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06.10.2020 03:34 Ответить
Ця боротьба нагадує циркову виставу-Боротьба нанайських хлопчакив !!! Корупціонери проти корупціі !!)))
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05.10.2020 23:37 Ответить
Убрать все лишние "члены" ..срочно!!!
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05.10.2020 23:38 Ответить
В смислі "нє колічєство"? А де нарід харчєвацца будєт?
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05.10.2020 23:39 Ответить
Цікаво, хто це так наполеглево мене спамить?? Як нема що сказати , то лишається спам !! Що з недоумків візьмеш??)))
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05.10.2020 23:46 Ответить
так, кількість статевих органів, що в нас займаються корупцією дуже, дуже велика, і всі вони радісно співають "разом нас багато, нас не подолати"
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05.10.2020 23:49 Ответить
Kakije mozet bit rezultati jesli te samyje i vernulis vo vlast.oni sami sebia nebudet nakazyvat.Tut vsio poniatno ,luci primer s privat bankom kak nado nicego nedelat dlia gosudarstva.Kto to svoroval s gosudarstva 5 miliardov evro i nekomu kto dolzen etim zaniatisia neinteresno gde eti dengi vot eto uze korupcija na vysem urovne
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06.10.2020 00:09 Ответить
ну эти органы, больще соответствующие половым , создала и расплодила прошлая власть
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06.10.2020 06:39 Ответить
Євромасонія проснулась.
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06.10.2020 06:49 Ответить
вот коротко и ясно
а наши ЗЕлохи всё на красивые видосики ведутся
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06.10.2020 09:04 Ответить
Зелёная шобла тащит страну вниз. Это какой-то позор...
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07.10.2020 12:38 Ответить
 
 