В борьбе с коррупцией в Украине важны результаты, а не количество органов, - евродипломат

Евросоюз будет оценивать антикоррупционную работу Украины не по приложенным усилиям, а по достигнутым результатам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза накануне саммита Украина-ЕС, который должен состояться в Брюсселе 6 октября.

"Я не стал бы говорить об отступлении в борьбе с коррупцией в Украине, но мог бы охарактеризовать эту ситуацию как риск регресса. Есть длинный перечень решений, которые могут повредить антикоррупционным усилиям. Решение Конституционного Суда относительно назначений в НАБУ - это одно, увольнение генерального прокурора в прошлом - это второе, есть и другие... Проблема не в тех усилиях, которые предпринимаются для борьбы с коррупцией, проблема в недостаточных результатах", - сказал представитель ЕС.

Он отметил, что создание антикоррупционных структур в Украине требует значительных усилий, учитывая сопротивление изнутри системы, со стороны заинтересованных кругов.

"Но вопрос всегда в том, где результаты. Кто, в конце концов, оказался за решеткой? Один из известных случаев - это дело ПриватБанка. По этому случаю потери украинского государства составляют треть помощи от Евросоюза (с 2014 года ЕС выделил Украине более 15 млрд евро - ред.). Поэтому это серьезное дело. И, наконец, мы должны оценивать антикоррупционные меры по результатам, а не только по усилиям и по количеству созданных институтов, или правовых или административных аспектов", - отметил европейский представитель.

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