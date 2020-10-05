В борьбе с коррупцией в Украине важны результаты, а не количество органов, - евродипломат
Евросоюз будет оценивать антикоррупционную работу Украины не по приложенным усилиям, а по достигнутым результатам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза накануне саммита Украина-ЕС, который должен состояться в Брюсселе 6 октября.
"Я не стал бы говорить об отступлении в борьбе с коррупцией в Украине, но мог бы охарактеризовать эту ситуацию как риск регресса. Есть длинный перечень решений, которые могут повредить антикоррупционным усилиям. Решение Конституционного Суда относительно назначений в НАБУ - это одно, увольнение генерального прокурора в прошлом - это второе, есть и другие... Проблема не в тех усилиях, которые предпринимаются для борьбы с коррупцией, проблема в недостаточных результатах", - сказал представитель ЕС.
Он отметил, что создание антикоррупционных структур в Украине требует значительных усилий, учитывая сопротивление изнутри системы, со стороны заинтересованных кругов.
"Но вопрос всегда в том, где результаты. Кто, в конце концов, оказался за решеткой? Один из известных случаев - это дело ПриватБанка. По этому случаю потери украинского государства составляют треть помощи от Евросоюза (с 2014 года ЕС выделил Украине более 15 млрд евро - ред.). Поэтому это серьезное дело. И, наконец, мы должны оценивать антикоррупционные меры по результатам, а не только по усилиям и по количеству созданных институтов, или правовых или административных аспектов", - отметил европейский представитель.
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зеленский ж говорил что у нас нет уже коррупции
Мелькают суммы в 10-20 тысяч гривен.
А общая сумма взяток, за год, возможно даже перевалит за пару-тройку миллионов гривен!
Судя по этому результату, у нас коррупции нет и в помине!
Несколько лет назад создали НАБУ, ГБР, САП и за 6 лет потратили на них 10 млрд. гривень.
А ещё борьбой с коррупцией занимаются ГП, СБУ, ВАКС, АРМА, полиция...
Толку ноль от них всех.
Коррупция процветает.
Чем больше создаётся органов по борьбе с коррупцией тем больше коррупции с стране.
Парадокс
а наши ЗЕлохи всё на красивые видосики ведутся