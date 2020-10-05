Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет больницу, и призвал не бояться коронавируса

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали COVID-19, пообещал покинуть больницу и вернуться в Белый Дом уже через несколько часов.

Об этом Трамп написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не дайте ему командовать вашей жизнью. Под руководством Администрации Трампа мы разработали действительно великолепные лекарства. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал Трамп.

Он отметил, что собирается выписаться из больницы в 18:30 по местному времени (01:30 6 октября по киевскому времени. - Ред.).

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Напомним, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус. Менее чем через 24 часа после постановки диагноза политика госпитализировали. Трамп говорит, что в больницу его отправили для перестраховки, а сам он чувствует себя хорошо и продолжит управлять страной из больничной палаты.

3 октября стало известно, что Трампа лечат экспериментальным препаратом.

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Источники The Wall Street Journal утверждают, что Трамп знал о своей болезни с 1 октября, но скрыл результаты первого экспресс-теста.