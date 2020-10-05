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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет больницу, и призвал не бояться коронавируса

Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет больницу, и призвал не бояться коронавируса

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали COVID-19, пообещал покинуть больницу и вернуться в Белый Дом уже через несколько часов.

Об этом Трамп написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не дайте ему командовать вашей жизнью. Под руководством Администрации Трампа мы разработали действительно великолепные лекарства. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал Трамп.

Он отметил, что собирается выписаться из больницы в 18:30 по местному времени (01:30 6 октября по киевскому времени. - Ред.).

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Напомним, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус. Менее чем через 24 часа после постановки диагноза политика госпитализировали. Трамп говорит, что в больницу его отправили для перестраховки, а сам он чувствует себя хорошо и продолжит управлять страной из больничной палаты.

3 октября стало известно, что Трампа лечат экспериментальным препаратом.

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Источники The Wall Street Journal утверждают, что Трамп знал о своей болезни с 1 октября, но скрыл результаты первого экспресс-теста.

Автор: 

карантин (16729) США (27182) Трамп Дональд (5690) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Длбб и путлеровский посипака.
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05.10.2020 23:31 Ответить
+13
за 3 дня вылечился? похоже на пиар ход перед выборами..
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05.10.2020 23:32 Ответить
+13
В штатах от короны, погибло народу больше, чем суммарные потери США в трех войнах: Первой мировой, войне в Корее и во Вьетнаме.
Чего тут переживать.
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05.10.2020 23:36 Ответить
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Длбб и путлеровский посипака.
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05.10.2020 23:31 Ответить
за 3 дня вылечился? похоже на пиар ход перед выборами..
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05.10.2020 23:32 Ответить
очень врядли, тут за такое газеты порвут.
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06.10.2020 01:05 Ответить
Дежавю...что-то он повторяется ...кстати Корона это не ветрянка (когда только раз ..))))
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05.10.2020 23:33 Ответить
Сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить.
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05.10.2020 23:34 Ответить
Колотив понти.
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05.10.2020 23:35 Ответить
В штатах от короны, погибло народу больше, чем суммарные потери США в трех войнах: Первой мировой, войне в Корее и во Вьетнаме.
Чего тут переживать.
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05.10.2020 23:36 Ответить
І, на 100 тисяч менше, ніж Жуков знищив українців на букринському плацдармі.
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05.10.2020 23:43 Ответить
Сезон грипу в США 2017-2018 років - приблизно 79 тис. померлих, втрати у В'єтнамі - 58 тис. Тому немає сенсу порівнювати це з війнами. Ковід у 3-4 рази гірше за сезонний грип, тому втрати цілком передбачувані.
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05.10.2020 23:51 Ответить
2000, 2005, 2016, 2019 годы немного отличаются от 2020
Тогда никто ничего не знал про COVID!
Поэтому, есть огромная разница между эпидемиями гриппа, которые регулярно повторяются в том или ином масштабе и болячкой про которую никто не слухом и не духом до этого момента.
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05.10.2020 23:56 Ответить
это был сарказм...я надеюсь?!
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06.10.2020 00:04 Ответить
Не верзи муйню. І не погібло, а померло. І не від ковірусу, а "з ковірусом", а це - велика різниця.
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06.10.2020 06:28 Ответить
Трамп прямо фаталіст - "Кому долею призначено померти на шибениці - той не потоне..."
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05.10.2020 23:39 Ответить
Дурак! Ой дурак!
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05.10.2020 23:40 Ответить
Трамп навчався у Нью-Йоркській Військовій Академії.
Після її закінчення, вчився у Фордхемському університеті де отримав ступінь бакалавра економіки в Школі Уортона Пенсільванського університету.
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05.10.2020 23:50 Ответить
Все одно дурень. Не можна так розхолоджувати людей. Падлюка він цей трамп.
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06.10.2020 02:56 Ответить
Так. єрмак-дурак. Яка гарна рима, еге ж?
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06.10.2020 06:29 Ответить
Болтун и трепач.
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05.10.2020 23:41 Ответить
Деда полечили виагрой, и он повеселел...
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05.10.2020 23:45 Ответить
я б теж не дуже боявся, як би мене лікували найкращі лікарі Америки у найкращому військовому шпіталі, то краще любі друзі українці носіть масочки та не тусуйтеся завзято, бережіть один одного
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05.10.2020 23:46 Ответить
Трамп боец его насморк не возьмет
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06.10.2020 01:27 Ответить
Покажи им как мир надули с этой короной , и закопай камуняку байдена.
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06.10.2020 01:44 Ответить
Почему бы и нет. Доказано, что переливаний плазмы крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, действительно ускоряет выздоровление больных. Врачи действовали энергично и чужими антителами подавили инфекцию. Покинул больницу и поехал долечиваться в свой кабинет.
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06.10.2020 01:46 Ответить
Не болей Трампон. Иначе Америке хана.
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06.10.2020 02:28 Ответить
Короновирус есть и он опасен. Однако карантином можно только регулировать увеличение случаев заболеваний. Все равно люди будут болеть , пока не переболеет 70% населения Земли и выработается устойчивый иммунитет. Значительно более, чем COVID-19 опасно падение экономики и воздействие на психику людей этими карантинами. Вы оглянитесь вокруг себя в доме, на улице, в транспорте и вы увидите как изменились люди. Вот где опасность.
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06.10.2020 02:35 Ответить
Економіку можна відновити, а життя людині не повернеш. Думайте головою
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06.10.2020 02:58 Ответить
Нужно переходить к шведскому или белорусскому опыту. Там нет таких ограничений как в Украине и тем не менее болеет даже меньше и нет такого падения экономики и бизнеса. В Белоруссии даже массовые выступления на протестах особого влияния на уровень заболеваемости не оказали. Потому прошу вас не калечьте народ и его психику. Не запугивайте народ. Не компостируйте людям мозги страхами заболеть. Последствия будут очень тяжелые. Ограничения должны быть разумно ограничены. И главное заткните рот вашему телевизору.
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06.10.2020 02:44 Ответить
Пересчитаем показатели Швеции на Украину
число заражений 94283*4=377132 (на сегодня 236329)

число умерших 5895*4=23580 (на сегодня 4530)

число заражений в день 752*4= около 3000 (на сегодня около 4600, около 3000 было две недели назад).
При этом социальное дистанцирование в Швеции до ковида было такое, что мы никаким карантином не достигнем.
А Беларусь подшаманивает со статистикой по ковиду с самого начала.
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06.10.2020 07:24 Ответить
Молодец. Надо выздороветь и победить демократическую антифу.
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06.10.2020 06:04 Ответить
Важко буде побідити, дивлячись на те, скільки лайна вилили на трампа всі телеканали за винятком Фокса. Навіть Юсченка в 2005 риги так не цькували, як дєрьмократи-глобалісти Трампа. Плюс голосування по пошті, за яке так ратують дєрьмократи, хоча попередній досвід свідчить, що це - прямий шлях до фальсифікацій, на які дєрьмократи й розраховують.
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06.10.2020 06:32 Ответить
это говно уже мало кто хавает...народ уже въехал что почем
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06.10.2020 11:18 Ответить
такі криси, як трумп, живучі
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06.10.2020 06:32 Ответить
Очередная предвыборная многоходовочка. Все это больше похоже на спектакль, нежели на правду.
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06.10.2020 07:11 Ответить
А был ли мальчик? Обычный пиар , у нас вся верховная банда уже закосила под ковид ,и ничё -все гады выжили .
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06.10.2020 07:55 Ответить
та да. чего его бояться? всем же доступны лучшие врачи и лучшие лекарства...
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06.10.2020 08:16 Ответить
 
 