Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет больницу, и призвал не бояться коронавируса
Президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали COVID-19, пообещал покинуть больницу и вернуться в Белый Дом уже через несколько часов.
Об этом Трамп написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не дайте ему командовать вашей жизнью. Под руководством Администрации Трампа мы разработали действительно великолепные лекарства. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал Трамп.
Он отметил, что собирается выписаться из больницы в 18:30 по местному времени (01:30 6 октября по киевскому времени. - Ред.).
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Напомним, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус. Менее чем через 24 часа после постановки диагноза политика госпитализировали. Трамп говорит, что в больницу его отправили для перестраховки, а сам он чувствует себя хорошо и продолжит управлять страной из больничной палаты.
3 октября стало известно, что Трампа лечат экспериментальным препаратом.
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Источники The Wall Street Journal утверждают, что Трамп знал о своей болезни с 1 октября, но скрыл результаты первого экспресс-теста.
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Чего тут переживать.
Тогда никто ничего не знал про COVID!
Поэтому, есть огромная разница между эпидемиями гриппа, которые регулярно повторяются в том или ином масштабе и болячкой про которую никто не слухом и не духом до этого момента.
Після її закінчення, вчився у Фордхемському університеті де отримав ступінь бакалавра економіки в Школі Уортона Пенсільванського університету.
число заражений 94283*4=377132 (на сегодня 236329)
число умерших 5895*4=23580 (на сегодня 4530)
число заражений в день 752*4= около 3000 (на сегодня около 4600, около 3000 было две недели назад).
При этом социальное дистанцирование в Швеции до ковида было такое, что мы никаким карантином не достигнем.
А Беларусь подшаманивает со статистикой по ковиду с самого начала.