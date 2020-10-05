Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили свои рекомендации касательно коронавируса. Теперь они считают, что болезнь может распространяться воздушно-капельным путем на большем расстоянии, чем думали раньше.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

В обновленных рекомендациях указано, что при определенных условиях люди, больные коронавирусом, вероятно, могли заражать других людей, находившихся на расстоянии более 1,8 метра (6 футов) от них.

Теперь ученые говорят, что при плохой вентиляции в помещении заразиться можно и от человека, который находится от вас далеко, и даже от того, кто уже ушел из помещения.

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"Эти передачи проходили в закрытых помещениях, которые имели недостаточную вентиляцию. Иногда зараженный человек тяжело дышал, например во время пения или физических упражнений. В этих обстоятельствах, как считают ученые, количество инфицированных капель и частиц, производимых людьми с COVID-19, стал достаточно концентрированными для распространения вируса на других людей. Люди, которые были инфицированы, находились в одном пространстве в то же время или вскоре после того, как человек с COVID-19 вышел", — говорится в обновленных рекомендациях CDC.

При этом в рекомендациях указано, что чаще всего COVID-19 распространяется во время тесного контакта

CDC по-прежнему советует держаться на расстоянии по крайней мере 1,8 метра от других людей, а также носить маски, закрывающие нос и рот.

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Остается неизменной и рекомендация о необходимости часто мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук.