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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые

Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили свои рекомендации касательно коронавируса. Теперь они считают, что болезнь может распространяться воздушно-капельным путем на большем расстоянии, чем думали раньше.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

В обновленных рекомендациях указано, что при определенных условиях люди, больные коронавирусом, вероятно, могли заражать других людей, находившихся на расстоянии более 1,8 метра (6 футов) от них.

Теперь ученые говорят, что при плохой вентиляции в помещении заразиться можно и от человека, который находится от вас далеко, и даже от того, кто уже ушел из помещения.

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"Эти передачи проходили в закрытых помещениях, которые имели недостаточную вентиляцию. Иногда зараженный человек тяжело дышал, например во время пения или физических упражнений. В этих обстоятельствах, как считают ученые, количество инфицированных капель и частиц, производимых людьми с COVID-19, стал достаточно концентрированными для распространения вируса на других людей. Люди, которые были инфицированы, находились в одном пространстве в то же время или вскоре после того, как человек с COVID-19 вышел", — говорится в обновленных рекомендациях CDC.

При этом в рекомендациях указано, что чаще всего COVID-19 распространяется во время тесного контакта

CDC по-прежнему советует держаться на расстоянии по крайней мере 1,8 метра от других людей, а также носить маски, закрывающие нос и рот.

Также на Цензор.НЕТ: Каждый десятый житель планеты, возможно, был инфицирован коронавирусом, - ВОЗ

Остается неизменной и рекомендация о необходимости часто мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2062
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05.10.2020 23:53 Ответить
+2
«https://bykvu.com/ua/bukvy/covid-19-mozhe-poshirjuvatisja-v-primishhennjah-na-vidstani-ponad-1-8-metriv-cdc/ Уникайте переповнених внутрішніх приміщень та забезпечуйте належне провітрювання внутрішніх приміщень, подаючи якнайбільше повітря на вулиці. Загалом перебування на відкритому повітрі та у приміщеннях з хорошою вентиляцією зменшує ризик потрапляння інфікованих крапель, які видихають", - радять в CDC (Центри США по контролю і профілактиці захворювань).
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06.10.2020 00:12 Ответить
+2
Если плеваться то заражать можно и больше чем 1.8 метра. Открытие американских ученых потрясает своей научностью. Нобелевский комитет прочитав новость уже заполняет списки.
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06.10.2020 01:03 Ответить
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Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2062
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05.10.2020 23:53 Ответить
«https://bykvu.com/ua/bukvy/covid-19-mozhe-poshirjuvatisja-v-primishhennjah-na-vidstani-ponad-1-8-metriv-cdc/ Уникайте переповнених внутрішніх приміщень та забезпечуйте належне провітрювання внутрішніх приміщень, подаючи якнайбільше повітря на вулиці. Загалом перебування на відкритому повітрі та у приміщеннях з хорошою вентиляцією зменшує ризик потрапляння інфікованих крапель, які видихають", - радять в CDC (Центри США по контролю і профілактиці захворювань).
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06.10.2020 00:12 Ответить
Это при условии ,что на вас очки.Если на вас нет очков,% защиты практически 0
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06.10.2020 08:01 Ответить
Такі постери треба вивішувати при вході у всі громадські місця!
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06.10.2020 08:28 Ответить
Після вашого коментаря далі можна не читати.
Здорові люди - носять маски, миють руки, уникають скупчення людей, тобто по максимуму зменшують шанс заразитися ковід19.
Хворі люди - не носять маски, в цивільних закладах на них надягають намордники, на кожну статтю про ковід19 реагують як на червону ганчірку, вони не бояться захворіти тому що хворі іншою хворобою яку називають "дебиловирус".
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06.10.2020 08:53 Ответить
Дуже інформатифно, але - 0% це брехня, прочто шанс прямує до 0, але навіть на відстані 100 метрів він не нульовий.
Дивлячись як виконується масочний режим у країні, як реакує більшість, як все це контролює влада і ЩО вона контролює, то виникає питання - чому в нас ще не італія піврічної давнини.
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06.10.2020 09:16 Ответить
Ага, при певних умовах сходив, до вітру, а сказав що дощ пройшов.
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06.10.2020 00:04 Ответить
Вам же Трамп сказал, что не надо бояться это вируса! Чего вы переживаете? Ведь все же могут лечится в лучшей больнице, у лучших докторов...
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06.10.2020 00:11 Ответить
Если плеваться то заражать можно и больше чем 1.8 метра. Открытие американских ученых потрясает своей научностью. Нобелевский комитет прочитав новость уже заполняет списки.
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06.10.2020 01:03 Ответить
Якщо зацікавлені люди добре заплатять, то вчені раптом з'ясують, що цей вірус може літати на 1,8 кілометра. Коронапсихоз нагадує мені психоз із глобальним потеплінням, начебто спричиненим людською діяльністю (і пуканням корів), а не сонячною активністю. У випадку з потеплінням істерику роздували безпринципні науковці, яким добре заплатили.
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06.10.2020 05:51 Ответить
Щось тут не так. Лєнка хворіла, а ЗЄ ні. Хочете сказати, що в них стосунки на відстані більше ніж 1,8 м?
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06.10.2020 07:11 Ответить
Ну так о соблюдении социальной дистанции речь шла о расстоянии на улице и в супермаркетах. Если кто из нормальных людей и видел плохо проветриваемый супермаркет, второй раз туда не пойдет и вовсе не из-за карантина.
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06.10.2020 07:48 Ответить
брехня.
"Немец Хорст Ортман плюнул вишневой косточкой на расстояние 28,98 м в Лангентале (Германия) 27 августа 1994 г. Джейсон Шайот плюнул арбузным зернышком на самое большое расстояние - 22,91 м в Де-Леоне (Техас, США) 12 августа 1995 г."
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06.10.2020 08:41 Ответить
 
 