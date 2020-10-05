Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% коек для больных COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения предложит ввести по всей стране усиленные карантинные ограничения, если заполняемость ковидных коек в больницах превысит 60%.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничением на территории всей страны", - сказал он.
Степанов отметил, что за прошедшую неделю количество пациентов, которые были госпитализированы с ковидом или с подозрением на него, увеличилось на 2 500 человек.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Умани Цебрий в больнице с двусторонней пневмонией. ВИДЕО
При этом Степанов отметил, что речь не идет о жестком локдауне.
"Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал он.
По словам Степанова, речь идет об ограничении проведения массовых мероприятий, празднований, гуляний и концертов с большим количеством зрителей.
Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые
Всего, по информации Степанова, сейчас занято около 37 тыс. ковидных коек. При этом в больницах находятся 16 745 пациентов с COVID-19 или с подозрением на него.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поэтому никакого жёсткого карантина не будет.
Что-то маланцы задумали.
«Все мы являемся свидетелями того, как ежесуточное количество больных COVID-19 в Украине уверенно перешло «психологический порог» в 4000 инфицированных. И это точно не вызывает оптимизма, особенно на фоне того, что в октябре-апреле нас ждет сочетание эпидсезона гриппа/ОРВИ и коронавируса»