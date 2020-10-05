Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% коек для больных COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения предложит ввести по всей стране усиленные карантинные ограничения, если заполняемость ковидных коек в больницах превысит 60%.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничением на территории всей страны", - сказал он.

Степанов отметил, что за прошедшую неделю количество пациентов, которые были госпитализированы с ковидом или с подозрением на него, увеличилось на 2 500 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Умани Цебрий в больнице с двусторонней пневмонией. ВИДЕО

При этом Степанов отметил, что речь не идет о жестком локдауне.

"Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал он.

По словам Степанова, речь идет об ограничении проведения массовых мероприятий, празднований, гуляний и концертов с большим количеством зрителей.

Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые

Всего, по информации Степанова, сейчас занято около 37 тыс. ковидных коек. При этом в больницах находятся 16 745 пациентов с COVID-19 или с подозрением на него.