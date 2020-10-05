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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% коек для больных COVID-19, - Степанов

Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% коек для больных COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения предложит ввести по всей стране усиленные карантинные ограничения, если заполняемость ковидных коек в больницах превысит 60%.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничением на территории всей страны", - сказал он.

Степанов отметил, что за прошедшую неделю количество пациентов, которые были госпитализированы с ковидом или с подозрением на него, увеличилось на 2 500 человек.

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При этом Степанов отметил, что речь не идет о жестком локдауне.

"Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал он.

По словам Степанова, речь идет об ограничении проведения массовых мероприятий, празднований, гуляний и концертов с большим количеством зрителей.

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Всего, по информации Степанова, сейчас занято около 37 тыс. ковидных коек. При этом в больницах находятся 16 745 пациентов с COVID-19 или с подозрением на него.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4076
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05.10.2020 23:51 Ответить
+7
Нужно переходить к шведскому или белорусскому опыту. Там нет таких ограничений как в Украине и тем не менее болеет меньше и нет такого падения экономики и бизнеса. В Белоруссии даже массовые выступления на протестах особого влияния на уровень заболеваемости не оказали. Потому прошу вас не калечьте народ и его психику. Не запугивайте народ. Не компостируйте людям мозги страхами заболеть. Ограничения должны быть разумно ограничены. И главное заткните рот вашему телевизору, где выступают заинтересованные в ограничениях политики. Иначе последствия будут очень тяжелые.
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06.10.2020 02:50 Ответить
+3
От короновируса умирает 2%, от голода умрёт 100%.
Поэтому никакого жёсткого карантина не будет.
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05.10.2020 23:53 Ответить
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Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4076
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05.10.2020 23:51 Ответить
От короновируса умирает 2%, от голода умрёт 100%.
Поэтому никакого жёсткого карантина не будет.
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05.10.2020 23:53 Ответить
Скоро народ влаштує жорсткий карантин Зе-владі.
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06.10.2020 06:24 Ответить
Зестепанова з зенелохом в Бышкек, тупі тварюки.
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06.10.2020 06:50 Ответить
Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов

Что-то маланцы задумали.
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05.10.2020 23:54 Ответить
"Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов" - Не читать перед публикацией что наклацали - это принципиальная позиция идиотов, да?
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05.10.2020 23:54 Ответить
Локдауна, скорее всего, избежать будет трудно.
«Все мы являемся свидетелями того, как ежесуточное количество больных COVID-19 в Украине уверенно перешло «психологический порог» в 4000 инфицированных. И это точно не вызывает оптимизма, особенно на фоне того, что в октябре-апреле нас ждет сочетание эпидсезона гриппа/ОРВИ и коронавируса»
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05.10.2020 23:54 Ответить
Отже вибори 25 жовтня не для Зе-лохів, їх не буде.
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06.10.2020 00:08 Ответить
А выборы, на которых "зе-манде" мало что светит, к какой запрещенной категории относятся? Празднования, гулянья, массовые мероприятия?
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06.10.2020 00:23 Ответить
Ну что - идет вторая волна. А не купить ли нам всем по второй маске?!
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06.10.2020 00:27 Ответить
Брехливу владу вже ніхто і в гріш не ставить
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06.10.2020 00:42 Ответить
бреше нахабно ..вже є багато де 70%...май же всюди .Але нічого не роблять.. Каратнин посилять як тільки вибори пройдуть.
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06.10.2020 00:54 Ответить
Вже лікарні нe бeруть хворих на ковід з тeмпeратурою 39 та пнeвмонією, Стeпа. Укрзалізниця підосрала, продаючи квитки по 4 у купe, eлeктрички іздять по 6 замість 10 вагонів, в школах хворіють вчитeлі, а діти пeрeносять заразу додому
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06.10.2020 01:10 Ответить
Нужно переходить к шведскому или белорусскому опыту. Там нет таких ограничений как в Украине и тем не менее болеет меньше и нет такого падения экономики и бизнеса. В Белоруссии даже массовые выступления на протестах особого влияния на уровень заболеваемости не оказали. Потому прошу вас не калечьте народ и его психику. Не запугивайте народ. Не компостируйте людям мозги страхами заболеть. Ограничения должны быть разумно ограничены. И главное заткните рот вашему телевизору, где выступают заинтересованные в ограничениях политики. Иначе последствия будут очень тяжелые.
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06.10.2020 02:50 Ответить
Только "разумно ограничены" - это как? Нарид же на фоне высоких цифр взбеленится, если его разумно ограничат, т.е. фактически никак.
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06.10.2020 06:52 Ответить
По шведскому опыту у нас больных было бы минимум в 2 раза больше. По белорусскому минимум в 1.5 раза. Что при том что при том, уже б койки кончились. Ты готов к такому ?
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06.10.2020 09:17 Ответить
Згоден з Вами на всі 100%. Людей на стільки залякали, що невеличкий насморк, чи пчих визиває паніку. Люди просто бояться звертатись в лікарню, тому що вирок майже звжди один - корона, адже зарплати і всі решта виплат мабуть залежить від кількості захворівших. Ковід був, є і буде так як і інші болячки. Виключіть телевізор і через дві неділі про нього ніхто не згадає.
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06.10.2020 09:29 Ответить
Степанову и его сослуживцам идут надбавки к зарплате за короновирус. Вот они и пугают народ всеми этими желтыми и красными зонами.
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06.10.2020 02:52 Ответить
Це лайно думає, що має якусь вагу.Тьфу!
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06.10.2020 03:15 Ответить
повторний карантин не врятує зелено-пройдисвітів від втрати влади цієї зими. населення вже зайобане по саме не хочу: тупізною, тарифами, брехнею, запродавством, і нацистською турботою.
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06.10.2020 03:25 Ответить
Если меры в доле то усилят . Выбирайте тех кто против заговора.
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06.10.2020 04:02 Ответить
І почніть це робити з Кііва!
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06.10.2020 05:51 Ответить
Спам за спотворення назви міста. Нашої столиці.
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06.10.2020 07:21 Ответить
Если на город есть 100 мест, вместо реально нужных несколько тысяч , то 60% уже имеем ...
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06.10.2020 06:10 Ответить
Расеянские тесты вам в помощь, зеленые уроды.
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06.10.2020 06:46 Ответить
Могли б в двох словах сказати: Пік пандемії - день виборів! Може злякаються і не прийдуть на голосування, і можна в зелений напесток зіграти в результати виборів. Зелений коопертив стаканчик вертів.
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06.10.2020 06:48 Ответить
Відправити освіту на карантин і не довелося б усю країну відправити на карантин. Як ці бовдури не розуміють, що діти являючись переносниками короновірусу самі симптомів часто не мають?
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06.10.2020 08:45 Ответить
так вони вірус нікому не ставлять. всім пишуть ОРВІ, пневмонія, сранка і так далі. щоб статистика була "красіва"
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06.10.2020 09:12 Ответить
Этого степанова надо посылать в отставку
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06.10.2020 18:13 Ответить
 
 