Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский

Представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что не знает, о каком совете для помощи ТКГ говорит руководитель украинской делегации Леонид Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського радіо.



"Я вообще не знаю, о каком совете говорит Кравчук, потому что он об этом говорил во время какого-то эфира, а мы не обсуждали создание ни одного совета", - отметил Казанский.



Напомним, что руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина прорабатывает возможность создания совета выходцев из Донбасса, которые будут помогать делегации в Трехсторонний контактной группе.

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