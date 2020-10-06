Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский
Представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что не знает, о каком совете для помощи ТКГ говорит руководитель украинской делегации Леонид Кравчук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського радіо.
"Я вообще не знаю, о каком совете говорит Кравчук, потому что он об этом говорил во время какого-то эфира, а мы не обсуждали создание ни одного совета", - отметил Казанский.
Напомним, что руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина прорабатывает возможность создания совета выходцев из Донбасса, которые будут помогать делегации в Трехсторонний контактной группе.
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+7 Igor Lyashenko #336463
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+3 NonCFist
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а ты и не понял, что ты - фон ?
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Это говорит о наличии закулисных переговоров, которые проводятся в тайне от проукраинских членов ТГК
Їх буде важче прибрати, бо вони будуть протягувати "гуззкій мір" по черзі. Планують, що кожен день, якесь сівошне бидло буде кидати кацапське лайно на вентилятор. Та ж технологія, що й у "слуг".