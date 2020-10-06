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Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский

Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский

Представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что не знает, о каком совете для помощи ТКГ говорит руководитель украинской делегации Леонид Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил  в эфире Громадського радіо.

"Я вообще не знаю, о каком совете говорит Кравчук, потому что он об этом говорил во время какого-то эфира, а мы не обсуждали создание ни одного совета", - отметил Казанский.

Напомним, что руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина прорабатывает возможность создания совета выходцев из Донбасса, которые будут помогать делегации в Трехсторонний контактной группе.

Также читайте: Террористы в ТКГ требуют, чтобы Рада голосовала за нужные им законы, шантажируя обменом пленными, - Казанский

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) переговоры (5075) Донбасс (26958) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+7
Кравчук це агент КДБ-ФСБ і тому його потрібно віддавати під трибунал, а не призначати переговорником! Керівником дипломатичної групи на переговорах має бути найбільш досвідчений дипломат та патріот України - Борис Тарасюк!
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06.10.2020 00:05 Ответить
+7
так тебя туда и не для того записали, чтобы с тобою что0то обсуждать )))

а ты и не понял, что ты - фон ?
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06.10.2020 00:05 Ответить
+3
"Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский" - Разумеется нет. Слуги кремля это затеяли уж конечно не для Украины.
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06.10.2020 00:12 Ответить
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Кравчук це агент КДБ-ФСБ і тому його потрібно віддавати під трибунал, а не призначати переговорником! Керівником дипломатичної групи на переговорах має бути найбільш досвідчений дипломат та патріот України - Борис Тарасюк!
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06.10.2020 00:05 Ответить
а почему не сама Юлия Владимировна ?
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06.10.2020 00:07 Ответить
Вона лише лабутени надраїт і вперед !!))
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06.10.2020 00:17 Ответить
Не, Толя Гриценко. Это же IgorL
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06.10.2020 00:54 Ответить
ну этот-то за ВАНУ
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06.10.2020 00:56 Ответить
Ну так ИгорекЛ переобулся. Легко как это делает ваня сулима. Им не впервой
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06.10.2020 01:01 Ответить
И ещё дипломат ,который спел путлер - ***** ! Дещица
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06.10.2020 00:22 Ответить
так тебя туда и не для того записали, чтобы с тобою что0то обсуждать )))

а ты и не понял, что ты - фон ?
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06.10.2020 00:05 Ответить
Он до этого рассказывал, что это Порошенко всё тормозит "минский процесс". Но после того как попал туда, заявил, что всё таки свинособаки всё стопорят. Хотя сам казанский "нелох", это его обманули
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06.10.2020 01:21 Ответить
"Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский" - Разумеется нет. Слуги кремля это затеяли уж конечно не для Украины.
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06.10.2020 00:12 Ответить
Цікаво , хто дозволить обговорювати вказівки керівництва ??))
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06.10.2020 00:16 Ответить
Казанский ,какой-то никакой
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06.10.2020 00:24 Ответить
ну той що?
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06.10.2020 01:29 Ответить
Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский

================
Это говорит о наличии закулисных переговоров, которые проводятся в тайне от проукраинских членов ТГК
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06.10.2020 07:41 Ответить
Правильно сказав Портніков. Підкацапника фокіна прибрали лише для того, щоб замінити на свору таких же підкацапників.
Їх буде важче прибрати, бо вони будуть протягувати "гуззкій мір" по черзі. Планують, що кожен день, якесь сівошне бидло буде кидати кацапське лайно на вентилятор. Та ж технологія, що й у "слуг".
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06.10.2020 09:37 Ответить
 
 