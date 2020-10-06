Меня вызвали на допрос в ГБР по делу о крушении Ан-26, - глава Харьковской ОГА Кучер
Председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о крушении самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области.
Об этом Кучер сообщил в эфире телеканала Zik, информирует Цензор.НЕТ.
"Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", – сказал Кучер.
Он отметил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и не может озвучивать определенные фамилии.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.
Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
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Вместо объективного расследования, серия выступлений высокопоставленных шакалов, которые готовы пиариться даже на смерти молодых ребят!
Главное, что бы люди не забыли про эти политические трупы.
А потім все це у Медведчука на каналах обговорювали. Раджу подивитися хто не бачив.