"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - нардеп "Голоса" Бобровская
Для высшего руководства Украины целесообразность поездок в регионы обусловлена исключительно избирательными факторами, но отнюдь не объективной необходимостью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.
"До сих пор нахожусь под впечатлением от поездки в Луганскую область. Это бедствие является беспрецедентным по масштабам не только для области, где подобных масштабов пожаров никто не помнит, но и для всей Украины. Люди встревожены и напуганы, и убеждены, что это умышленные поджоги, или проще сказать - диверсия.
Президент Зеленский в критический день находился с визитом на Ривненщине. С визитом, который, по моему убеждению, не был ничем обоснован, кроме продвижения председателя ОГА на пост городского головы и президентской партии в избирательной гонке. Хотя нет, однозначный выхлоп от этого визита есть - Президент взял на личный контроль очистку реки Устье и озера Басов Кут (мне очень стыдно за уровень) и умудрился отрицать наличие умышленных поджогов в другом уголке Украины.
Надеюсь, на фоне личного разноса почты, перерубывания огурцов и бросков мяча в кольцо, Президент не будет лично рубить камыш", - написала она.
Бобровская подчеркнула, что Луганщина - это сложная и болезненная тема: "Для высшего руководства, очевидно, целесообразность поездок в регионы обусловлена исключено избирательными факторами, но отнюдь не объективной необходимостью и фактами осуществления потенциальных диверсий.
"Скорее бы местные выборы, тогда освободится время у президента и председателя ОГА, руководителей коммунальных учреждений, министров, наконец, заняться государственными проблемами, а не агитацией", - добавила политик.
Также Бобровская выложила в соцсети фото река Устье в г. Ривне, "на которую чихал мэр Хомко 12 лет и снова лезет в городской совет, но будет держать под контролем президент и одного из сотен домов, который сгорел на Луганщине.
Фото: сгоревший дом в Луганщине
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То не ти часом Петросяну тексти шютак пишеш?
https://censor.net/ru/news/3206786/zelenskiyi_pribyl_s_rabochim_vizitom_na_luganschinu_gde_bushuyut_masshtabnye_lesnye_pojary
https://censor.net/ru/user/84540
ну все, капець Луганщині
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a2dbcae9https://censor.net/ru/user/437118
какой-то неправильный алгоритм... сначала Вазелин приезжает в регион и начинается беда, а не наоборот...
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a34ee7d9https://censor.net/ru/user/446474
не, начинаются цветочки, "первый"(шут) приезжает, сочувствует и после его убытия начинается беда....https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce0-72c9-b4b3-213844c7cf04Ответить
Мне нравится 5
https://censor.net/ru/user/317872
Ну все, бедоносец прибыл. Капец лесу.
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce4-72fd-b0e2-13cede1af46ehttps://censor.net/ru/user/278725
Главный вопрос: Почему всё началось до того, как я здесь побывал?https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccd6-71df-b79b-2a1186a7b9a5Ответить
Мне нравится 2
Зеля лажает достаточно, чтобы его критиковать за реальные проебы, а не херню выдумывать.
тётка из голоса устроила предвыбрную истерику.
..
"Капитан Беда"
А Зеленским-президентом быть очень приятно, легко и безответственно....🙄