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Новости Пожары в Украине
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"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - нардеп "Голоса" Бобровская

Для высшего руководства Украины целесообразность поездок в регионы обусловлена исключительно избирательными факторами, но отнюдь не объективной необходимостью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.

"До сих пор нахожусь под впечатлением от поездки в Луганскую область. Это бедствие является беспрецедентным по масштабам не только для области, где подобных масштабов пожаров никто не помнит, но и для всей Украины. Люди встревожены и напуганы, и убеждены, что это умышленные поджоги, или проще сказать - диверсия.

Президент Зеленский в критический день находился с визитом на Ривненщине. С визитом, который, по моему убеждению, не был ничем обоснован, кроме продвижения председателя ОГА на пост городского головы и президентской партии в избирательной гонке. Хотя нет, однозначный выхлоп от этого визита есть - Президент взял на личный контроль очистку реки Устье и озера Басов Кут (мне очень стыдно за уровень) и умудрился отрицать наличие умышленных поджогов в другом уголке Украины.

Надеюсь, на фоне личного разноса почты, перерубывания огурцов и бросков мяча в кольцо, Президент не будет лично рубить камыш", - написала она.

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Бобровская подчеркнула, что Луганщина - это сложная и болезненная тема: "Для высшего руководства, очевидно, целесообразность поездок в регионы обусловлена исключено избирательными факторами, но отнюдь не объективной необходимостью и фактами осуществления потенциальных диверсий.

"Скорее бы местные выборы, тогда освободится время у президента и председателя ОГА, руководителей коммунальных учреждений, министров, наконец, заняться государственными проблемами, а не агитацией", - добавила политик.

Также Бобровская выложила в соцсети фото река Устье в г. Ривне, "на которую чихал мэр Хомко 12 лет и снова лезет в городской совет, но будет держать под контролем президент и одного из сотен домов, который сгорел на Луганщине.

Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской, - нардеп Голоса Бобровская 01
Фото: река в Ривном

Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской, - нардеп Голоса Бобровская 02
Фото: сгоревший дом в Луганщине

Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской, - нардеп Голоса Бобровская 03

выборы (24760) Зеленский Владимир (20906) местные выборы (2752) пожар (5979) Ровно (532) Бобровская Соломия (49) Луганская область (6512)


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Топ комментарии
+14
Почтальоном был, каратистом был, был воллейболистом и футболистом, а что пожарником не смогет, бо от жары сцытся?
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06.10.2020 08:02 Ответить
+11
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1114
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06.10.2020 08:11 Ответить
+10
И только когда на дорожку примет дорожку, то перемога
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06.10.2020 08:04 Ответить
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Бгг. Поїхав - зрада і не поїхав - зрада.
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06.10.2020 07:58 Ответить
И только когда на дорожку примет дорожку, то перемога
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06.10.2020 08:04 Ответить
Какой вєлікий поток мислей!
То не ти часом Петросяну тексти шютак пишеш?
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06.10.2020 08:23 Ответить
Він спєц по засиранню гілок всіляких новин
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06.10.2020 09:48 Ответить
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1114
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06.10.2020 08:11 Ответить
Он жеж вроде туда ездил уже? Или Бобровская президента с пожарными перепутала?
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06.10.2020 07:58 Ответить
Помнится, Юща затроллили в свое время, когда он типа помогал тушить пожары - вроде в Херсонской области с лопатой в руках...
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06.10.2020 08:01 Ответить
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 8561
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06.10.2020 08:13 Ответить
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 6336
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06.10.2020 08:14 Ответить
Почтальоном был, каратистом был, был воллейболистом и футболистом, а что пожарником не смогет, бо от жары сцытся?
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06.10.2020 08:02 Ответить
клоун на на пожары не ездил и не летал. Он за два дня в Майорске был
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06.10.2020 08:15 Ответить
Разве?

https://censor.net/ru/news/3206786/zelenskiyi_pribyl_s_rabochim_vizitom_na_luganschinu_gde_bushuyut_masshtabnye_lesnye_pojary
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06.10.2020 09:01 Ответить
Три місяці тому.Тоді були ще квіточки,а ягідки зараз достигли.
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06.10.2020 09:21 Ответить
Два місяці тому, не 3. Тоді загинув один з наших захисників під час пожару, тому називати це квіточками - не дуже коректно.
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06.10.2020 10:04 Ответить
Результат поездки налицо.
"Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 2216 https://censor.net/ru/user/84540

ну все, капець Луганщині
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a2dbcae9https://censor.net/ru/user/437118

какой-то неправильный алгоритм... сначала Вазелин приезжает в регион и начинается беда, а не наоборот...
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a34ee7d9https://censor.net/ru/user/446474

не, начинаются цветочки, "первый"(шут) приезжает, сочувствует и после его убытия начинается беда....https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce0-72c9-b4b3-213844c7cf04Ответить
Мне нравится 5
"Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 2216 https://censor.net/ru/user/317872

Ну все, бедоносец прибыл. Капец лесу.
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce4-72fd-b0e2-13cede1af46ehttps://censor.net/ru/user/278725

Главный вопрос: Почему всё началось до того, как я здесь побывал?https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccd6-71df-b79b-2a1186a7b9a5Ответить
Мне нравится 2

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06.10.2020 10:11 Ответить
Ну - это уже пропагандонский бред.
Зеля лажает достаточно, чтобы его критиковать за реальные проебы, а не херню выдумывать.
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06.10.2020 10:24 Ответить
Педоголос уже бы определился б с ориентацией?
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06.10.2020 08:05 Ответить
там есть кому заниматься. Шмыгаль поехал на пожары.
тётка из голоса устроила предвыбрную истерику.
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06.10.2020 08:05 Ответить
чму не до пажарів - треба агітіровать за зелене лайно
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06.10.2020 08:09 Ответить
Ну он же клоун,а не пожарник,что ему там делать.
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06.10.2020 08:11 Ответить
он был в тех краях до этого
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06.10.2020 08:21 Ответить

"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 7304
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06.10.2020 08:23 Ответить
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06.10.2020 09:40 Ответить
он и в Харькове был не задолго до падения АН26... но тотчас же примчался, и сегодня на прощании с погибшими будет в Харькове, а вот поедет ли он чуть дальше на луганщину, это большой вопрос...
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06.10.2020 08:42 Ответить
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1149"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 6409"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 3225"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1251"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 9046
..
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06.10.2020 08:29 Ответить
Вы ещё забыли сгоревший после его визита самурайский замок ....

"Капитан Беда"
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06.10.2020 09:06 Ответить
ещё было куча случаёв - список кто-то тут давал, но приврал чет, но если бы статистику, ну, теорию вер-сти, то я х.з., но "что-то есть"(напр. Яхве, монстр из сказок, ну, "иегова" т.н.)
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06.10.2020 09:42 Ответить
"Президент не едет на пожары в Луганскую область,.... Так ёгож возють
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06.10.2020 08:31 Ответить
Хорошо быть английской королевой, но даже ей напряжно.
А Зеленским-президентом быть очень приятно, легко и безответственно....🙄
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06.10.2020 09:04 Ответить
Клоун ездит тока ленточка перерезать где можно хайпануть или кайфануть и видосик очередной зебуинам втюхать о своих достижениях
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06.10.2020 09:44 Ответить
У Бобровської критичний день і президенту треба до неї їхати? Чому їй Шмигаля недостатньо, який приїздив раніше неї?
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06.10.2020 10:43 Ответить
 
 