"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - нардеп "Голоса" Бобровская

Для высшего руководства Украины целесообразность поездок в регионы обусловлена исключительно избирательными факторами, но отнюдь не объективной необходимостью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.

"До сих пор нахожусь под впечатлением от поездки в Луганскую область. Это бедствие является беспрецедентным по масштабам не только для области, где подобных масштабов пожаров никто не помнит, но и для всей Украины. Люди встревожены и напуганы, и убеждены, что это умышленные поджоги, или проще сказать - диверсия.

Президент Зеленский в критический день находился с визитом на Ривненщине. С визитом, который, по моему убеждению, не был ничем обоснован, кроме продвижения председателя ОГА на пост городского головы и президентской партии в избирательной гонке. Хотя нет, однозначный выхлоп от этого визита есть - Президент взял на личный контроль очистку реки Устье и озера Басов Кут (мне очень стыдно за уровень) и умудрился отрицать наличие умышленных поджогов в другом уголке Украины.

Надеюсь, на фоне личного разноса почты, перерубывания огурцов и бросков мяча в кольцо, Президент не будет лично рубить камыш", - написала она.

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Бобровская подчеркнула, что Луганщина - это сложная и болезненная тема: "Для высшего руководства, очевидно, целесообразность поездок в регионы обусловлена исключено избирательными факторами, но отнюдь не объективной необходимостью и фактами осуществления потенциальных диверсий.

"Скорее бы местные выборы, тогда освободится время у президента и председателя ОГА, руководителей коммунальных учреждений, министров, наконец, заняться государственными проблемами, а не агитацией", - добавила политик.

Также Бобровская выложила в соцсети фото река Устье в г. Ривне, "на которую чихал мэр Хомко 12 лет и снова лезет в городской совет, но будет держать под контролем президент и одного из сотен домов, который сгорел на Луганщине.



Фото: река в Ривном



Фото: сгоревший дом в Луганщине