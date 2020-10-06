Наемники РФ открывали огонь из гранатомета вблизи Авдеевки и Новолуганского, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 5 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Новолуганское противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку от Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.

"В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано с сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шумы. Только от Вооруженных Сил к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.