Наемники РФ открывали огонь из гранатомета вблизи Авдеевки и Новолуганского, боевых потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 5 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Новолуганское противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку от Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.
"В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано с сообщении.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
"Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шумы. Только от Вооруженных Сил к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
"С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
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как откроешь огонь, если зарплаты лишат? Сепары на этом приказе МО сожгли Луганщину.
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... выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ...
... потом, при передвижении в районе взводного опорного пункта, подорвутся "на неизвестном взрывном устройстве" ....