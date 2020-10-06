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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ открывали огонь из гранатомета вблизи Авдеевки и Новолуганского, боевых потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета вблизи Авдеевки и Новолуганского, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 5 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Новолуганское противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку от Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.

"В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано с сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шумы. Только от Вооруженных Сил к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71-е сутки на Донбассе продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают, - Хомчак на совещании у Зеленского

"С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета вблизи Авдеевки и Новолуганского, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27961) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.Источник: https://censor.net/ru/n3223074

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как откроешь огонь, если зарплаты лишат? Сепары на этом приказе МО сожгли Луганщину.
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06.10.2020 08:20 Ответить
+5
Ааа... Не попали, значит неприцельные... Ясно, понятно.
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06.10.2020 08:25 Ответить
+2
Треба відходити за Дніпролвський вал і пєрєстать стрєлять .
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06.10.2020 08:38 Ответить
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В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.Источник: https://censor.net/ru/n3223074

====================
как откроешь огонь, если зарплаты лишат? Сепары на этом приказе МО сожгли Луганщину.
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06.10.2020 08:20 Ответить
"Втрат немає", тільки борти з пораненими прибувають.
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06.10.2020 16:13 Ответить
а откуда знаешь?
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06.10.2020 22:08 Ответить
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7912Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 341Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 662Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6241Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3573

...
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06.10.2020 08:22 Ответить
Ааа... Не попали, значит неприцельные... Ясно, понятно.
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06.10.2020 08:25 Ответить
Можно не боятся, они же не прицельные!
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06.10.2020 13:12 Ответить
06.10.20 14:45 Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными https://censor.net/ru/p3223188
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06.10.2020 15:16 Ответить
Треба відходити за Дніпролвський вал і пєрєстать стрєлять .
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06.10.2020 08:38 Ответить
Коли дивишся на пожежі то, виникають сумніви в "неприцільності" вогню. Більше десятка загиблих і всі не бойові. Ну, який звязок між боєм та пожежою?
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06.10.2020 09:48 Ответить
72 день "режиму тиші" для кацапських терористів.
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06.10.2020 09:49 Ответить
Який відкрили вогонь? Що ви видумали? Та сторона, і мирні ополченці з повстанцями пукнули, а вам показався вистріл. Не видумуйте, найсвітліший і наймогутнійший сказав тиша - значить тиша. Крапка. Він пройшов всі бої, починаючи з "колчаковських сраженій в КВН" і гнив в окопах і знає, що робить.
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06.10.2020 10:03 Ответить
неподалеку от Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.

... выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ...
... потом, при передвижении в районе взводного опорного пункта, подорвутся "на неизвестном взрывном устройстве" ....
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06.10.2020 11:10 Ответить
Міни підкладають, пожежами випалюють територію, наші позиції, попалили військову техніку, зброю, квадрокоптери, тепловізори, а їм же все можна, то ж "наши люди" з особим статусом. А тут -- у розвідку не ходи, тепловізори відібрали, якщо стельнув у відповідь або висрався не там -- штраф.
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06.10.2020 16:21 Ответить
 
 