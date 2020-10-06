В шести городах Канады прошли митинги с требованием расследовать катастрофу самолета МАУ в Иране

В шести городах Канады прошли акции памяти жертв катастрофы самолета рейса PS752, сбитого в январе в аэропорту Тегерана. Участники требовали привлечь к ответственности виновников трагедии.

Акции прошли в Оттаве, Эдмонтоне, Торонто, Монреале, Виннипеге и Калгари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

У Оттаве участие в митинге принял министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. Он заявил, что "иранскому режиму, который не хочет докопаться до деталей, не удастся запугать нас".

Министр также раскритиковал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), которая делает недостаточно для недопущения подобных трагедий в будущем: "Я говорил много раз, что ИКАО должна делать больше для соблюдения международных конвенций по безопасности авиадвижения. Они должны не только взять на себя ответственность за то, что следует сделать дальше для достижения справедливости, но и поддержать запущенную Канадой инициативу "Безопасное небо".

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Кроме главы МИД, к акции в Оттаве присоединился министр транспорта Канады Марк Гарно, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и более двух десятков родственников и близких погибших в авиакатастрофе. "Члены семей требуют справедливого и всеобъемлющего расследования без какого-либо вмешательства со стороны правительства Ирана", - сказал Хамед Есмаеийон, представляющий объединение родственников погибших.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.