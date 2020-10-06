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Более 35,7 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 1 млн 45 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 6 октября в мире зарегистрировали 264 209 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 251 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 35 703 826 случаев инфицирования, из них 264 209 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 045 955 человек, из них 4 251 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 26,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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Могли бы и приписывать - статистика может(может?) быть неточной и зараженных навскидку - 300млн.(это) тогда чуть ли не каждый двадцатый - выглядело бы логично шо такая паника была. А сейчас - , самое время сходить куда-то на сборище(и.... заразиться)