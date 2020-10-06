Более 35,7 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 1 млн 45 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 октября в мире зарегистрировали 264 209 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 251 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 35 703 826 случаев инфицирования, из них 264 209 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 045 955 человек, из них 4 251 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 26,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.