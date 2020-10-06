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Новости Коронавирус и карантин
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Более 35,7 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 1 млн 45 тыс. ИНФОГРАФИКА

Более 35,7 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 1 млн 45 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 октября в мире зарегистрировали 264 209 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 251 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 35 703 826 случаев инфицирования, из них 264 209 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 045  955 человек, из них 4 251 за минувшие сутки.

Более 35,7 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 1 млн 45 тыс 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 26,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

Более 35,7 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 1 млн 45 тыс 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Каждый двухсотый - это просто исполинское количество, это да))
Могли бы и приписывать - статистика может(может?) быть неточной и зараженных навскидку - 300млн.(это) тогда чуть ли не каждый двадцатый - выглядело бы логично шо такая паника была. А сейчас - , самое время сходить куда-то на сборище(и.... заразиться)
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06.10.2020 09:03 Ответить
Реальные цифры могут быть еще страшнее. рашка, Китай, Северная Корея, Туркмения искажают отчетность, а в таких странах как Либерия, Сомали, Судане ни кто и не считает жертв эпидемии
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06.10.2020 09:06 Ответить
 
 