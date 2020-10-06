В Киеве арестован гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за организацию заказного убийства, - прокуратура

Гражданин РФ, который находится в международном розыске за организацию заказного убийства, задержан в Киеве и арестован на 40 суток решением следственного судьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 следственный судья применил временный арест сроком на 40 суток в отношении гражданина РФ, который находится в международном розыске", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержание иностранца произошло в Киеве.

Согласно с учетом Генерального секретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по обвинению в организации умышленного убийства, совершенного по заказу.

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В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время в отношении задержанного начато экстрадиционную проверку.