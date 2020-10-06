5 491 9
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, зафиксировано 4 348 новых случаев заражения, выздоровели 2 149 пациентов
За последние сутки в Украине подтвердили 4 348 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки в Украине заболели 4 348 человек. Были госпитализированы 720 человек
Общее количество госпитализированых с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом составляет 17 585 человека.
За сутки зафиксированы 90 летальных случаев. В то же время, выздоровели 2 149 пациентов.
За все время пандемии в Украине заболели 244 584 человека.
За все время пандемии выздоровел 103 401 пациент, а общее число летальных случаев - 4 520.
В течение суток медики провели 44 977 тестов методом ПЦР.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Новых Санжарах ребята суровые - могут не понять.