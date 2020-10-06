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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, зафиксировано 4 348 новых случаев заражения, выздоровели 2 149 пациентов

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, зафиксировано 4 348 новых случаев заражения, выздоровели 2 149 пациентов

За последние сутки в Украине подтвердили 4 348 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в Украине заболели 4 348 человек. Были госпитализированы 720 человек

Общее количество госпитализированых с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом составляет 17 585 человека.

За сутки зафиксированы 90 летальных случаев. В то же время, выздоровели 2 149 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболели 244 584 человека.

За все время пандемии выздоровел 103 401 пациент, а общее число летальных случаев - 4 520.

В течение суток медики провели 44 977 тестов методом ПЦР.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Украине за сутки 4 348 новых случаев COVID-19, умерли 90 человек, выздоровели 2 149 пациентов - Цензор.НЕТ 4182
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06.10.2020 09:20 Ответить
Померлі на совісті нової влади. Де фонд на боротьбу з ковідом? Чому лікарі скаржаться на погані умови роботи і відсутність необхідного?
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06.10.2020 09:56 Ответить
Потому что всем властям, начиная с Кравчука и кончая Зеленским наплевать и на пациентов и на врачей
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06.10.2020 10:20 Ответить
"За все время пандемии в Украине заболели 244 584 человека." - вчера было 230236 плюс 4 348 новых получается 234 584, а не 244 584.
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06.10.2020 10:29 Ответить
шо вам ненравится....данная статистика берется с потолка.холопы должны бояться и сидеть в своих норах
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06.10.2020 19:48 Ответить
Не нравится, что Цензор не читает то, что публикует. А так да. Подумаешь на 10 000 заболевших ошиблись
В Новых Санжарах ребята суровые - могут не понять.
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08.10.2020 12:19 Ответить
 
 