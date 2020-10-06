Украина для противостояния РФ должна наладить отношения с соседями, развивать флот и обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния, - генерал США Ходжес
Американский генерал Бен Ходжес считает, что Украине нужно построить хорошие отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией. Это даст не только безопасность, но и дипломатию, и экономику.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.
"Украине следует подумать: хорошо, давайте приступим к построению наших отношений с другими странами в регионе. Я имею в виду Румынию, Грузию, Молдову, Польшу, Турцию. Это местные отношения, которые очень важны. Таким образом, вы получаете не только безопасность, но и дипломатию, и экономику, и убедитесь, что ни одному российскому кораблю не разрешается идти из Крыма в любой другой европейский порт. Я имею в виду, должно быть так, чтобы Россия не могла использовать Крым для каких-либо коммерческих целей. Но для этого потребуется сотрудничество", - рассказал он.
"Далее, надо обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния. По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Я имею в виду, что это рана, это уязвимость, нанесенная самим себе. Правительство должно повысить устойчивость своих институтов и инфраструктуры, чтобы защитить себя от такого рода влияния. Мариуполю и Бердянску предстоит долго испытывать трудности. Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить ж/д сообщение от тех мест до Одессы, превратить уязвимость в силу?" - добавил Ходжес.
"Так что Украина не должна признавать потерю Донбасса. Но пока что сосредоточьтесь на наращивании своей силы везде и никогда не признавайте разделение Донбасса, никогда не принимайте аннексию Крыма, но становитесь сильнее во всем. Храбрые женщины и мужчины, украинские военные, остановили российские войска. Если бы Россия хотела что-то изменить (на Донбассе, – ред.), было бы невозможно скрыть свою причастность. Поэтому укрепляйте вашу социальную устойчивость и продолжайте модернизировать армию. И я бы приложил особые усилия к флоту. Дело не только в кораблях. Это об инфраструктуре, это о тренировках. Украине стоит инвестировать в то, что мы называем морскими беспилотными системами, "дронами для воды". Эта технология сейчас очень хороша для выполнения множества различных задач ВМФ, которые не требуют людей. Они намного дешевле. И это вызвало бы реальную озабоченность у Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, если бы они знали, что Украина имеет несколько беспилотных систем, перемещающихся в Черном море. Особенно если бы это происходило в сотрудничестве с Румынией, Грузией, Турцией Болгарией. Речь идет о быстром проявлении инициативы. Я ненавижу то, что мы, Запад, всегда лишь реагируем на действия Кремля", - резюмировал генерал.
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На теперішній момент майже УСЯ влада проякнута ватою, а ще гірше корупцією
Но Зедвоешник прислушивается к советам коломойского.
ЗОЛОТІ СЛОВА
Прийшов час ФІЗИЧНО на законому рівні розібратись зі совкодрочерами і кремлєфілами які за грощі мати рідну на панель продадуть.