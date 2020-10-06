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Новости Агрессия России против Украины
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Украина для противостояния РФ должна наладить отношения с соседями, развивать флот и обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния, - генерал США Ходжес

Украина для противостояния РФ должна наладить отношения с соседями, развивать флот и обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния, - генерал США Ходжес

Американский генерал Бен Ходжес считает, что Украине нужно построить хорошие отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией. Это даст не только безопасность, но и дипломатию, и экономику.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Украине следует подумать: хорошо, давайте приступим к построению наших отношений с другими странами в регионе. Я имею в виду Румынию, Грузию, Молдову, Польшу, Турцию. Это местные отношения, которые очень важны. Таким образом, вы получаете не только безопасность, но и дипломатию, и экономику, и убедитесь, что ни одному российскому кораблю не разрешается идти из Крыма в любой другой европейский порт. Я имею в виду, должно быть так, чтобы Россия не могла использовать Крым для каких-либо коммерческих целей. Но для этого потребуется сотрудничество", - рассказал он.

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"Далее, надо обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния. По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Я имею в виду, что это рана, это уязвимость, нанесенная самим себе. Правительство должно повысить устойчивость своих институтов и инфраструктуры, чтобы защитить себя от такого рода влияния. Мариуполю и Бердянску предстоит долго испытывать трудности. Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить ж/д сообщение от тех мест до Одессы, превратить уязвимость в силу?" - добавил Ходжес.

"Так что Украина не должна признавать потерю Донбасса. Но пока что сосредоточьтесь на наращивании своей силы везде и никогда не признавайте разделение Донбасса, никогда не принимайте аннексию Крыма, но становитесь сильнее во всем. Храбрые женщины и мужчины, украинские военные, остановили российские войска. Если бы Россия хотела что-то изменить (на Донбассе, – ред.), было бы невозможно скрыть свою причастность. Поэтому укрепляйте вашу социальную устойчивость и продолжайте модернизировать армию. И я бы приложил особые усилия к флоту. Дело не только в кораблях. Это об инфраструктуре, это о тренировках. Украине стоит инвестировать в то, что мы называем морскими беспилотными системами, "дронами для воды". Эта технология сейчас очень хороша для выполнения множества различных задач ВМФ, которые не требуют людей. Они намного дешевле. И это вызвало бы реальную озабоченность у Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, если бы они знали, что Украина имеет несколько беспилотных систем, перемещающихся в Черном море. Особенно если бы это происходило в сотрудничестве с Румынией, Грузией, Турцией Болгарией. Речь идет о быстром проявлении инициативы. Я ненавижу то, что мы, Запад, всегда лишь реагируем на действия Кремля", - резюмировал генерал.

Автор: 

Одесса (7930) россия (96246) флот (816) Ходжес Бен (168)


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Топ комментарии
+21
На привеликий жаль ватноголові сидять не тільки в Одесі(

На теперішній момент майже УСЯ влада проякнута ватою, а ще гірше корупцією
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06.10.2020 09:21 Ответить
+18
Скажи це тупому кловуну якого обрали ще тупіші лохи.
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06.10.2020 09:22 Ответить
+16
Необходимость принятия закона против колаборантов агрессора и открытой рускамирской агентуры (мертвечук, шарий, с*рабинович с 5-й колонной их избирателей) уже давно перезрела. Нахер такая демократия нужна, когда агентура страны-оккупанта абсолютно свободно ведет подрывную и вредительскую государству деятельность. Поржение в гражданских правах для таких, как минмум. А будь моя воля - специальные трибуналы для особо активных.
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06.10.2020 09:27 Ответить
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06.10.2020 09:20 Ответить
Вот Красавчик, а дятлы что у руля этого не понимают! Кто за то чтобы он был нашим Президентом ? 👍
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06.10.2020 09:28 Ответить
Уже прямым текстом говорит, что Одесса ватный город и 2014 мало ее палало и нужно повторить))))
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06.10.2020 09:51 Ответить
В Одесі треба змінити пріоритети "великого будівництва" ...більше палаців профспілок..
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06.10.2020 10:39 Ответить
Друге травня - кожен день!
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06.10.2020 13:34 Ответить
На привеликий жаль ватноголові сидять не тільки в Одесі(

На теперішній момент майже УСЯ влада проякнута ватою, а ще гірше корупцією
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06.10.2020 09:21 Ответить
НаФ флот, ракетна високоточна техніка та безліч малої ударної, АВТОНОМНОЇ, безпілотної авіації.
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06.10.2020 09:26 Ответить
Скажи це тупому кловуну якого обрали ще тупіші лохи.
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06.10.2020 09:22 Ответить
Можно подумать,что они появились только при Зе.
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06.10.2020 09:27 Ответить
Подумай.
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06.10.2020 09:34 Ответить
А нечего тута думать,они давно сплелись с нашим олигархатом и имеют влияние на нашу экономику.
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06.10.2020 09:47 Ответить
Для этого нужно сначала поменять полшестого на патриота.
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06.10.2020 09:23 Ответить
А как быть с прекратить войну и перестать стрелять
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06.10.2020 09:24 Ответить
а нікак. тільки капітуляція.
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06.10.2020 09:26 Ответить
гундявый дальше гундосит про диалог с ботоксным,может продолжает думать, что таки чтот то выпросит
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06.10.2020 09:36 Ответить
Золотые слова , только В Украине есть 30% идиотов которые хотят дружить с РФ изо всех сил ,ну пока в плен не попадут , или патрульный катер не раздавит Наша Наоми уже через москву не поедет
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06.10.2020 09:26 Ответить
Необходимость принятия закона против колаборантов агрессора и открытой рускамирской агентуры (мертвечук, шарий, с*рабинович с 5-й колонной их избирателей) уже давно перезрела. Нахер такая демократия нужна, когда агентура страны-оккупанта абсолютно свободно ведет подрывную и вредительскую государству деятельность. Поржение в гражданских правах для таких, как минмум. А будь моя воля - специальные трибуналы для особо активных.
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06.10.2020 09:27 Ответить
Сделайте этого Ходжеса министром обороны Украины.
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06.10.2020 09:28 Ответить
Все верно.Особенно Турция ключевая страна этого региона.
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06.10.2020 09:29 Ответить
Генерал Ходжес зрит в корень. Он не стал рассказывать, что Одессой управляет пророссийская банда во главе с бандитом Трухановым.
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06.10.2020 09:29 Ответить
у нас русские вышки на нашем шельфе под носом при сывочолом поставили..а вы про одесский порт....
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06.10.2020 09:33 Ответить
Молоток, вспомнил ,,сивочолого", день для тебя прошел не зря. Да и прапорщик тебя похвалит.
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06.10.2020 09:39 Ответить
дядя пьетя, ты???)))
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06.10.2020 09:40 Ответить
Многие в Украине это понимают, но шо делать с зомбированным населением, телеканалами работающими на врага, кучей тварей у власти, типа кернеса, труханова, медведчука, дубинеску, бужанского и много-много других и заканчивая недоразумением на самом верху?
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06.10.2020 09:35 Ответить
поради слушні,але ж зовнішня політика у Зе відсутня,МЗС напівмертвий,населення в прострації..
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06.10.2020 09:54 Ответить
О Вову мажут по стене уже запад в открітую говорит Что Зе никакой правит регент раши Ермак
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06.10.2020 09:56 Ответить
"зеленые" налаживают отношения очеь быстро,не исключено ,что для улучшения отношений с соседями "слуги" поначалу решили покончить с безвизом для украинского народа
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06.10.2020 10:19 Ответить
Можно Ходжеса нам в премьер-министры? Думаю, годика хватило бы!
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06.10.2020 10:23 Ответить
Україна для протистояння РФ має налагодити відносини із сусідами, розвивати флот і забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7765
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06.10.2020 10:32 Ответить
Унизительный ликбез для горе-президента от американского военного.
Но Зедвоешник прислушивается к советам коломойского.
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06.10.2020 11:05 Ответить
печально усвідомлювати, що іноземець ліпше розбирається в проблемах України, ніж її псевдокерманичі
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06.10.2020 12:30 Ответить
"Далее, надо обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния. По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Источник: https://censor.net/ru/n3223089

ЗОЛОТІ СЛОВА
Прийшов час ФІЗИЧНО на законому рівні розібратись зі совкодрочерами і кремлєфілами які за грощі мати рідну на панель продадуть.
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06.10.2020 12:50 Ответить
Згоден. Час їх проголосити "поза законом". І їхні родини - теж.
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06.10.2020 13:37 Ответить
Нам би таких штук 5 генералів як Ходжес в ЗСУ і можна хунту до влади приводити.
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06.10.2020 13:19 Ответить
Это не генерал. Это психотерапевт!
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03.04.2021 15:44 Ответить
 
 