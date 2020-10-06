У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес

Российская Федерация не хочет вступать в конфликт с НАТО. Поэтому Кремль разработал гибридный подход к борьбе с Западом.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль не хочет вступать в конфликт с НАТО. Я имею в виду, что у нас есть население, экономика и вооруженные силы 30 стран, плюс наши партнеры. А у России нет реальных союзников. Они заявляют, что Беларусь является союзником, но не в том смысле, как в НАТО. Итак, они увидели, что может сделать Альянс, когда он работает вместе, и они не хотят иметь с ним дело.

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Вот почему они разработали подход, который включает ядерное оружие и обычные вооружения, но также отравленный чай, знаете ли, и все, что между этим: дезинформация, киберугрозы, блокада и т.д. И когда они видят, что Запад не реагирует, они просто продолжают двигаться. Итак, сплоченность НАТО, сплоченность Европейского cоюза, четкие обязательства Америки – это лучшая гарантия предотвращения того, что Кремль надеется сделать.

Но страны должны думать о защите своего общества так же, как и об обычной военной защите. Понимаете, защищая вашу инфраструктуру от кибератак, защищая ваши избирательные процессы от манипуляций, защищая вашу судебную систему от коррумпированного влияния, обеспечивая систему образования, которая помогает развивать таланты умных молодых женщин и мужчин в Украине. Все это необходимо для большей защиты от новых угроз со стороны России", - рассказал Ходжес.

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