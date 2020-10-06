РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10789 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 468 16

У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес

У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес

Российская Федерация не хочет вступать в конфликт с НАТО. Поэтому Кремль разработал гибридный подход к борьбе с Западом.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль не хочет вступать в конфликт с НАТО. Я имею в виду, что у нас есть население, экономика и вооруженные силы 30 стран, плюс наши партнеры. А у России нет реальных союзников. Они заявляют, что Беларусь является союзником, но не в том смысле, как в НАТО. Итак, они увидели, что может сделать Альянс, когда он работает вместе, и они не хотят иметь с ним дело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина для противостояния РФ должна наладить отношения с соседями, развивать флот и обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния, - генерал США Ходжес

Вот почему они разработали подход, который включает ядерное оружие и обычные вооружения, но также отравленный чай, знаете ли, и все, что между этим: дезинформация, киберугрозы, блокада и т.д. И когда они видят, что Запад не реагирует, они просто продолжают двигаться. Итак, сплоченность НАТО, сплоченность Европейского cоюза, четкие обязательства Америки – это лучшая гарантия предотвращения того, что Кремль надеется сделать.

Но страны должны думать о защите своего общества так же, как и об обычной военной защите. Понимаете, защищая вашу инфраструктуру от кибератак, защищая ваши избирательные процессы от манипуляций, защищая вашу судебную систему от коррумпированного влияния, обеспечивая систему образования, которая помогает развивать таланты умных молодых женщин и мужчин в Украине. Все это необходимо для большей защиты от новых угроз со стороны России", - рассказал Ходжес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия является главным бенефициаром войны в Нагорном Карабахе, - генерал США Ходжес

Автор: 

НАТО (10102) россия (96246) Ходжес Бен (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Генерал Ходжес прав. У Московии нет союзников.
показать весь комментарий
06.10.2020 09:32 Ответить
+4
Є. Це етнічна мафія, яка захопила владу в Україні. У московії вона бачить свого захисника від гніву українського народу, який з часом таки прозріє і гнів його біде жахливим!
показать весь комментарий
06.10.2020 09:36 Ответить
+4
А евреи из мосада у тебя походу за 6 лет ничо не ********? Ану проверь воду в кране … И главное успокоил что коломойские, ахметовы и иже с ними не причем, ато ктото дерибанит, понимаешь, ценроэнерго, энергоатом и остальное бабло из бюджета страны, а теперь стало понятно шта это наглосаксы трамп с байденом подчищают то что обама не успел…
показать весь комментарий
06.10.2020 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генерал Ходжес прав. У Московии нет союзников.
показать весь комментарий
06.10.2020 09:32 Ответить
Є. Це етнічна мафія, яка захопила владу в Україні. У московії вона бачить свого захисника від гніву українського народу, який з часом таки прозріє і гнів його біде жахливим!
показать весь комментарий
06.10.2020 09:36 Ответить
єдине етнічне що їх поєднує це, Совок. Всі вони нащадки совкових корупціонерів та злочинців.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:46 Ответить
Абсолютно та ж сама етнічна мафія сидить і в кремлі.
Ця ж мафія влаштувала і жовтневий заколот 1917 року.
Прийшла до влади на червоному терорі і І ніколи влади з рук не випускала
показать весь комментарий
06.10.2020 12:21 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13254478.html Пока паскудная орда жива, весь мир будет гибнуть.

У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3214
показать весь комментарий
06.10.2020 09:42 Ответить
зебилам этого никогда не понять
показать весь комментарий
06.10.2020 09:44 Ответить
Захід це великий всезагальний екс-канцлер Германії Шрьодер!!!
За бабло, газ і пожрать вони будуть висловлювати тільки занепокоєність!!!
показать весь комментарий
06.10.2020 09:45 Ответить
https://rossiya-positive.d3.ru/nikto-ne-znaet-a-predstavliaete-chto-v-biblioteke-rf-2049097/ "Никто не знает". А представляете, что в "библиотеке" РФ?

У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8672

Издание "Медуза" https://meduza.io/slides/putin-obeschal-prodolzhit-politiku-eltsina-i-govoril-klintonu-chto-tozhe-razbombil-by-irak опубликовало переводы ещё нескольких бесед Владимира Путина и Билла Клинтона, которые состоялись в период с середины 1999-го года и до конца 2000-го. Ранее эти беседы на английском языке были выложены на сайте цифровой библиотеки Клинтона.

Из новых фрагментов следует, что Путин, когда ещё был премьер-министром России, просил Центральный банк страны девальвировать рубль, а также обещал тогдашнему президенту США решить вопрос с освобождением из-под стражи американского гражданина Эдмонда Поупа, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже. По российским законам Путин не имел права делать ни того, ни другого.

Согласно опубликованным переводам, несколько бесед между премьер-министром России и президентом США касались различных вооружённых конфликтов. В одной из них Путин сообщил, что семья президента Чечни Аслана Масхадова, которого позже в России официально объявят террористом и ликвидируют в ходе операции спецслужб, находится под защитой российских властей, хотя об этом, по словам Путина, "никто не знает".

Говоря с Клинтоном о вооружённом конфликте в Приднестровье, Путин заверял, что хочет вывести российские войска с этой территории, но ему якобы мешает это сделать президент непризнанной республики Игорь Смирнов, который, по словам российского премьера, "связан с криминальными элементами". "Медуза" отмечает, что Смирнов оставил свой пост в конце 2011 года, но российские войска из Приднестровья не выведены до сих пор.

В более поздних беседах с Клинтоном, когда Владимир Путин уже стал президентом России, он признался президенту США "не для протокола", что поддерживал бомбёжки Ирака американской армией и на месте Клинтона "сделал бы то же самое".

Ранее в понедельник издание "Медуза" опубликовало стенограмму встречи Клинтона и Путина, на которой, помимо прочего, обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск". Согласно стенограмме, Путин во время разговора дважды рассуждает о своём рейтинге, опасаясь его возможного падения. Из ещё одного фрагмента следует, что Путин был готов обсуждать с руководством США сценарии отстранения от власти президента Югославии Слободана Милошевича.

***********
Откуда же взяться союзникам, если что ни слово первого лица -- то ложь?
показать весь комментарий
06.10.2020 09:52 Ответить
Имея таких друзей как наглосаксы и врагов иметь не нужно. За 6 лет их полного контроля Украина полностью потеряла свою экономику, люди массово покидают страну, разрушена медицина и образование. Они умело подогревают примитивный патриотизм обнищавшего населения, указывая где находятся враги Украины используя это противостояние в собственных геополитических интересах. А тем временем делают все что бы прибрать к рукам все ресурсы Украины. Включаем мозги и анализируем результаты "помощи" этих "друзей" Украины.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:08 Ответить
А евреи из мосада у тебя походу за 6 лет ничо не ********? Ану проверь воду в кране … И главное успокоил что коломойские, ахметовы и иже с ними не причем, ато ктото дерибанит, понимаешь, ценроэнерго, энергоатом и остальное бабло из бюджета страны, а теперь стало понятно шта это наглосаксы трамп с байденом подчищают то что обама не успел…
показать весь комментарий
06.10.2020 10:41 Ответить
Вернись обратно на бутылку ватноголовое.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:52 Ответить
Гибридными действиями раскололи совок.
Технология отработана, будут "колоть" ЕС.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:31 Ответить
Совок расколся сам из-за дефицита и очередей.
Партицы сами распустили СССР им обрыдли уродливые Волги - душа просила Лексус.
показать весь комментарий
06.10.2020 12:12 Ответить
Очереди и дефицит были.
Почему дефицит если предприятия работали в 3 смены, сейчас вообще стоят, а дефицита нет?
Союз погубила алчность и зависть! Как среди народа, так и среди партийцев. Все хотели стать миллионерами.
Анекдот:
- Почему в СССР был дефицит колбасы?
- Потому, что эти идиоты её из мяса делали.
показать весь комментарий
06.10.2020 13:02 Ответить
"Но страны должны думать о защите своего общества так же, как и об обычной военной защите. Понимаете, защищая вашу инфраструктуру от кибератак, защищая ваши избирательные процессы от манипуляций, защищая вашу судебную систему от коррумпированного влияния, обеспечивая систему образования, которая помогает развивать таланты умных молодых женщин и мужчин в Украине." Я б ще додав захист соціально-економічних відносин, які розвивають малий та середній бізнес. Бо у нас за радянською традицією захищається тільки великий бізнес, здатний і так захистити сам себе.

Іншими словами, нападки на суспільство, які проявляються в знищенні інфраструктури, фальсифікації виборів, корупція в судах, деградація освітнього процесу і економічна стагнація, є ні чим іншим, як елементами гібридної війни проти України. Кожен, хто приймає в цьому участь є агентом ворога інфільтрованим в українську владу. Той, хто краде при будівництві дороги, чи ремонті водогону, виставляє високі тарифи на підключення підприємства до енергомережі, є посібником ворога, який послаблює обороноздатність країни. Той, хто приймає участь в фальсифікації виборів приводить до влади ворожих агентів, які потім будуть руйнувати обороноздатність. Той, хто в судах судить невинних чи відмазує злочинців та інших агентів ворога, є прямим агентом *****. Кожен педагог чи працівник освіти, який відбирає час на навчання псевдонауковим теоріям, бере гроші за гарні оцінки та дипломи на справді готує не здатну до спротиву ворогу біомасу, а подекуди і реальних агентів ворога. Кожен, хто не дає розвиватися малому та середньому бізнесу, замість підприємств здатних виробляти товари з високою доданою вартістю витрачає ресурси на житлові масиви, відберає територію у нових шкіл, лікарень тощо. Розбудова ТРЦ замість власного виробництва вимиває капітал на користь ворога бо, більшість товарів на українському ринку або виготовлені на ерефії, або імпортовані через ерефію. Всі мобільні оператори та більшість інтернет провайдерів залежать від ерефії. Ворог набагато глибше інфільтрований в Україну і за шість років його вплив не зменшився.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:39 Ответить
А які провайдери не залежать від Московії ?
Дуже актуальне питання.
Нехай хтось назве.
показать весь комментарий
06.10.2020 12:17 Ответить
 
 