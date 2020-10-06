У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес
Российская Федерация не хочет вступать в конфликт с НАТО. Поэтому Кремль разработал гибридный подход к борьбе с Западом.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.
"Кремль не хочет вступать в конфликт с НАТО. Я имею в виду, что у нас есть население, экономика и вооруженные силы 30 стран, плюс наши партнеры. А у России нет реальных союзников. Они заявляют, что Беларусь является союзником, но не в том смысле, как в НАТО. Итак, они увидели, что может сделать Альянс, когда он работает вместе, и они не хотят иметь с ним дело.
Вот почему они разработали подход, который включает ядерное оружие и обычные вооружения, но также отравленный чай, знаете ли, и все, что между этим: дезинформация, киберугрозы, блокада и т.д. И когда они видят, что Запад не реагирует, они просто продолжают двигаться. Итак, сплоченность НАТО, сплоченность Европейского cоюза, четкие обязательства Америки – это лучшая гарантия предотвращения того, что Кремль надеется сделать.
Но страны должны думать о защите своего общества так же, как и об обычной военной защите. Понимаете, защищая вашу инфраструктуру от кибератак, защищая ваши избирательные процессы от манипуляций, защищая вашу судебную систему от коррумпированного влияния, обеспечивая систему образования, которая помогает развивать таланты умных молодых женщин и мужчин в Украине. Все это необходимо для большей защиты от новых угроз со стороны России", - рассказал Ходжес.
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Ця ж мафія влаштувала і жовтневий заколот 1917 року.
Прийшла до влади на червоному терорі і І ніколи влади з рук не випускала
За бабло, газ і пожрать вони будуть висловлювати тільки занепокоєність!!!
Издание "Медуза" https://meduza.io/slides/putin-obeschal-prodolzhit-politiku-eltsina-i-govoril-klintonu-chto-tozhe-razbombil-by-irak опубликовало переводы ещё нескольких бесед Владимира Путина и Билла Клинтона, которые состоялись в период с середины 1999-го года и до конца 2000-го. Ранее эти беседы на английском языке были выложены на сайте цифровой библиотеки Клинтона.
Из новых фрагментов следует, что Путин, когда ещё был премьер-министром России, просил Центральный банк страны девальвировать рубль, а также обещал тогдашнему президенту США решить вопрос с освобождением из-под стражи американского гражданина Эдмонда Поупа, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже. По российским законам Путин не имел права делать ни того, ни другого.
Согласно опубликованным переводам, несколько бесед между премьер-министром России и президентом США касались различных вооружённых конфликтов. В одной из них Путин сообщил, что семья президента Чечни Аслана Масхадова, которого позже в России официально объявят террористом и ликвидируют в ходе операции спецслужб, находится под защитой российских властей, хотя об этом, по словам Путина, "никто не знает".
Говоря с Клинтоном о вооружённом конфликте в Приднестровье, Путин заверял, что хочет вывести российские войска с этой территории, но ему якобы мешает это сделать президент непризнанной республики Игорь Смирнов, который, по словам российского премьера, "связан с криминальными элементами". "Медуза" отмечает, что Смирнов оставил свой пост в конце 2011 года, но российские войска из Приднестровья не выведены до сих пор.
В более поздних беседах с Клинтоном, когда Владимир Путин уже стал президентом России, он признался президенту США "не для протокола", что поддерживал бомбёжки Ирака американской армией и на месте Клинтона "сделал бы то же самое".
Ранее в понедельник издание "Медуза" опубликовало стенограмму встречи Клинтона и Путина, на которой, помимо прочего, обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск". Согласно стенограмме, Путин во время разговора дважды рассуждает о своём рейтинге, опасаясь его возможного падения. Из ещё одного фрагмента следует, что Путин был готов обсуждать с руководством США сценарии отстранения от власти президента Югославии Слободана Милошевича.
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Откуда же взяться союзникам, если что ни слово первого лица -- то ложь?
Технология отработана, будут "колоть" ЕС.
Партицы сами распустили СССР им обрыдли уродливые Волги - душа просила Лексус.
Почему дефицит если предприятия работали в 3 смены, сейчас вообще стоят, а дефицита нет?
Союз погубила алчность и зависть! Как среди народа, так и среди партийцев. Все хотели стать миллионерами.
Анекдот:
- Почему в СССР был дефицит колбасы?
- Потому, что эти идиоты её из мяса делали.
Іншими словами, нападки на суспільство, які проявляються в знищенні інфраструктури, фальсифікації виборів, корупція в судах, деградація освітнього процесу і економічна стагнація, є ні чим іншим, як елементами гібридної війни проти України. Кожен, хто приймає в цьому участь є агентом ворога інфільтрованим в українську владу. Той, хто краде при будівництві дороги, чи ремонті водогону, виставляє високі тарифи на підключення підприємства до енергомережі, є посібником ворога, який послаблює обороноздатність країни. Той, хто приймає участь в фальсифікації виборів приводить до влади ворожих агентів, які потім будуть руйнувати обороноздатність. Той, хто в судах судить невинних чи відмазує злочинців та інших агентів ворога, є прямим агентом *****. Кожен педагог чи працівник освіти, який відбирає час на навчання псевдонауковим теоріям, бере гроші за гарні оцінки та дипломи на справді готує не здатну до спротиву ворогу біомасу, а подекуди і реальних агентів ворога. Кожен, хто не дає розвиватися малому та середньому бізнесу, замість підприємств здатних виробляти товари з високою доданою вартістю витрачає ресурси на житлові масиви, відберає територію у нових шкіл, лікарень тощо. Розбудова ТРЦ замість власного виробництва вимиває капітал на користь ворога бо, більшість товарів на українському ринку або виготовлені на ерефії, або імпортовані через ерефію. Всі мобільні оператори та більшість інтернет провайдерів залежать від ерефії. Ворог набагато глибше інфільтрований в Україну і за шість років його вплив не зменшився.
Дуже актуальне питання.
Нехай хтось назве.