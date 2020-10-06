Если не будем говорить с Путиным, то не сможем вернуть все наши территории, - Зеленский

Если Украина не будет вести переговоры с Россией, то война никогда не закончится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью Politico Europe заявил президент Владимир Зеленский.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с Президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, к сожалению, СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога. Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса.

"Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат - к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - подытожил президент.

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