COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 487, Киев - 355 и Полтавщина - 305

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 6 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 487 человек.

Общее количество инфицированных составляет 21 451 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 377 человек, за последние сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 4 589 пациентов.

По состоянию на 6 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 16 485 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Полтавская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 355 человек. Общее количество заболевших - 25 091. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 436 человек, за сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 8 545 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 16 110.

На Полтавщине коронавирусом заболели 305 человек. Общее количество инфицированных составляет 3 270 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 50 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 1284 пациента. Количество активных больных на Полтавщине составляет 1936 человек.