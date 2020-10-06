COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 487, Киев - 355 и Полтавщина - 305
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Полтавской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 6 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 487 человек.
Общее количество инфицированных составляет 21 451 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 377 человек, за последние сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 4 589 пациентов.
По состоянию на 6 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 16 485 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Полтавская область.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 355 человек. Общее количество заболевших - 25 091. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 436 человек, за сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 8 545 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 16 110.
На Полтавщине коронавирусом заболели 305 человек. Общее количество инфицированных составляет 3 270 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 50 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 1284 пациента. Количество активных больных на Полтавщине составляет 1936 человек.
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А так было бы показательнее Киевщина + 536, Харьковщина + 487, Полтавщина +305...