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Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал

Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал

Президент Украины Владимир Зеленский назвал временным проживание в резиденции в Конча-Заспе, а саму резиденцию сравнил с отелем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию Politico Europe, текст которого 6 октября выложил на своем сайте Офис президента Украины. 

На вопрос журналиста, живет ли Зеленский в своей квартире или переехал в президентскую резиденцию, ответ был такой: "Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан".

"Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, по нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", - прокомментировал Зеленский.

Смотрите также: Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ. ФОТОрепортаж

Напомним, в начале июля программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщила, что Зеленский начал жить на государственной даче. Впоследствии Офис президента подтвердил информацию журналистов и сообщил, что это "временно".

Зеленский Владимир (20906) Конча-Заспа (86)


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Топ комментарии
+32
че-то дороговат отель как для слуги. и там же детки могли жить
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06.10.2020 09:48 Ответить
+27
Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал - Цензор.НЕТ 2012
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06.10.2020 09:53 Ответить
+26
Дадуда! И на работу я ездию на велике. Как и обещал!
Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал - Цензор.НЕТ 2213
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06.10.2020 09:50 Ответить
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че-то дороговат отель как для слуги. и там же детки могли жить
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06.10.2020 09:48 Ответить
Хороший отель... Сколько в день, к слову, стоит проживание? И кто платит? "Деткам" не по карману пожить там, если платить так же (или не платить из своего личного кармана)?
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06.10.2020 13:47 Ответить
так че ж не живет в своей квартире
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06.10.2020 09:49 Ответить
В квартире живёт Ленка, в госдаче - Йулька.))
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06.10.2020 09:51 Ответить
Дадуда! И на работу я ездию на велике. Как и обещал!
Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал - Цензор.НЕТ 2213
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06.10.2020 09:50 Ответить
Шо воно меле?
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06.10.2020 09:50 Ответить
Оно говорит, что в своей голове: закончил войну, живет в отеле и ездит на работу на велосипеде. Как то так
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06.10.2020 09:58 Ответить
твой дом тюрьма (с)
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06.10.2020 09:50 Ответить
шибениця.
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06.10.2020 10:11 Ответить
ПиЗЕдун.
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06.10.2020 09:51 Ответить
Президент, кот. ВНИМАНИЕ! говорит о том, что продал свой частный дом из за того, что в нем невозможно работать из за ковида (с).
Да он украинцев за лошков держит.
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06.10.2020 09:51 Ответить
А закого Ви б тримали людей, які його обрали?))))
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06.10.2020 09:52 Ответить
продал дом потому как валить будет по любому с Украины. продать сейчас пока гривна не рухнула правильное решение,а "мы с женой ищем новое место. Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко" чес для лохтората. никто ничего тут покупать не будет имея недвигу в Италии.
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06.10.2020 16:17 Ответить
Привілеї нах, кортежі нах. Держдачу дітям.
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06.10.2020 09:52 Ответить
Ну даааа!
Бесплатный пятизвездный "отель" на все пять лет!
В таких любой гастарбайтер живёт.
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06.10.2020 09:53 Ответить
Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал - Цензор.НЕТ 2012
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06.10.2020 09:53 Ответить
а как же детки которые должны там жить?
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06.10.2020 09:54 Ответить
Своё "семейное гнёздышко" продал,взял в аренду "государственное семейное гнездище"? ЗеЗе,не смЭшно...
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06.10.2020 09:58 Ответить
Дачу использовать имеет право, только не надо было раньше нести чушь и пиарится на этом!
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06.10.2020 09:58 Ответить
Кондом
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06.10.2020 09:58 Ответить
Очень дорогой отель для народа и бюджета
сыть в глаза народу Зе уже не стесняется это его родное амплуа
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06.10.2020 10:00 Ответить
Малоросский пипл схавал уже столько г...на, что схавает и "ковидный домик". Что действительно очень серьёзно, так это демонстрация недомерком запредельного цинизма. Он прекрасно понимает, свою задачу - уничтожить Украину,как государство, и украинцев, как нацию, при этом лжёт на голубом глазу и классически валяет ваньку. У нас осталось очень мало времени.
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06.10.2020 10:04 Ответить
Мучиться, бедняга... Ни кола, ни двора... По общагам перебивается с детками малыми...
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06.10.2020 10:04 Ответить
Почему Зеленский отправил вора и кайфожора Ермака в Италию на президентском самолете - нардеп Октябрь 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b9%d1%84.html#comments Комментарии: 5

Чтобы на его комплексы и фоточку с министром все налогоплательщики страны стояли раком?!
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDgdYkzzYAZFdo919gcR3FO05aHiSt1FPcdQvar64_hNrhPLf_b8ZiAynlu5yG_YlW5W22G0WiBbTo1&hc_ref=ARTmS5A85wb6s453Zdi57N8gyQXsVr1ItIBuPNz1P1FHx3iXx6uZEXgS4gE0bqe9ITA&fref=nf отправил в Фейсбуке полчаса назад парламентарий Гео Лерос.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B0.html Зеленский слился со старой системой, а Ермак - агент ГРУ, - выступление Лероса в Раде. Видео
«Кто он б…ь такой, чтобы на его комплексы и фоточку с министром все налогоплательщики страны стояли раком?!
Это и есть причина, почему пропихивают увеличение расходов на офис президента, там сидят воры и кайфожоры!», - подчеркнул депутат.
***

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в Риме встретилась с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Во встрече также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Об этом сегодня сообщает https://president.gov.ua/news/olga-stefanishina-ta-andrij-yermak-u-rimi-zustrilisya-z-glav-64285 ОП .
«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и возобновление мирного процесса«, - говорится в сообщении.
Действительно, какого хрена мудак Ермак делает сейчас в Италии?..
Фото от пресс-службы ОП
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06.10.2020 10:05 Ответить
панімаєте Зе виборець то лох, а лох як казала бабушка бєня то кормілєц! тому дивіться свати і не отвлєкайтєсь
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06.10.2020 10:11 Ответить
для блаЗЄнського це просто безкоштовний готель-люкс. Про це мріяв цей виродок.
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06.10.2020 10:15 Ответить
продай дачу, раздай деньги
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06.10.2020 10:17 Ответить
Зеленський про держдачу в Конча-Заспі: Для мене це просто готель, я нікуди не переїжджав - Цензор.НЕТ 6606
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06.10.2020 10:19 Ответить
Хуцпа. Жри-те.
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06.10.2020 10:30 Ответить
ніякого кумовства - тіко родичі, квартальні костюмери, сусіди, спонсори - жодного кума чи куми... фсьо чісто кошерно
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06.10.2020 10:38 Ответить
Зеленський про держдачу в Конча-Заспі: Для мене це просто готель, я нікуди не переїжджав - Цензор.НЕТ 792
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06.10.2020 10:44 Ответить
Він не переїхав, він продав будинок і перебрався в готель, щоб якщо шо то найшвидше ноги з країни понести.
Головний Зедебіл настільки боїться "подвоха" що на питання чи він переїхав жити в президентську дачу, починає заперечувати, нести дурню - що дача то готель а в нього не переїжджають і там не живуть.
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06.10.2020 10:45 Ответить
Якщо готель, то певно воно щей плате за проживання?
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06.10.2020 10:47 Ответить
А хто цей "готель" оплачує?
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06.10.2020 10:48 Ответить
А можливо і дача, чи гараж під велосипед?
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06.10.2020 10:56 Ответить
" Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан".

Ковид наложил проклятие на дом, или Порошенко сделал подклад? ))
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06.10.2020 10:59 Ответить
" у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид" - это как понимать?
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06.10.2020 10:59 Ответить
Госдача - отель, Украина - поле чудес в стране дураков.
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06.10.2020 11:27 Ответить
для всех ты просто клоун
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06.10.2020 11:40 Ответить
для зелепукіна країна сплошной розважальний квартал...
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06.10.2020 12:03 Ответить
Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан


То есть, следуя его логике, все те, кто переболел коронавирусом, должны продавать квартиры и дома? Ну, потому что в них невозможно работать. А потом в обязательном порядке переезжать на госдачи.
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06.10.2020 12:33 Ответить
я хз кто реально верил, что государственную резиденцию передадут каким-то детям?
или самолет президентский продадут. а през будет ездить на велике, жить в хрущевке, и летать лоукостами.
это нереально. просто бред для лохов из кино про голобородько.
и даже если в резиденции не будет жить зеля, то на нее все равно тратятся деньги из бюджета.
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06.10.2020 14:37 Ответить
всё правильно.
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07.10.2020 01:55 Ответить
 
 