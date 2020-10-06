Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал
Президент Украины Владимир Зеленский назвал временным проживание в резиденции в Конча-Заспе, а саму резиденцию сравнил с отелем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию Politico Europe, текст которого 6 октября выложил на своем сайте Офис президента Украины.
На вопрос журналиста, живет ли Зеленский в своей квартире или переехал в президентскую резиденцию, ответ был такой: "Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан".
"Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, по нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", - прокомментировал Зеленский.
Напомним, в начале июля программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщила, что Зеленский начал жить на государственной даче. Впоследствии Офис президента подтвердил информацию журналистов и сообщил, что это "временно".
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Да он украинцев за лошков держит.
Бесплатный пятизвездный "отель" на все пять лет!
В таких любой гастарбайтер живёт.
сыть в глаза народу Зе уже не стесняется это его родное амплуа
Чтобы на его комплексы и фоточку с министром все налогоплательщики страны стояли раком?!
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDgdYkzzYAZFdo919gcR3FO05aHiSt1FPcdQvar64_hNrhPLf_b8ZiAynlu5yG_YlW5W22G0WiBbTo1&hc_ref=ARTmS5A85wb6s453Zdi57N8gyQXsVr1ItIBuPNz1P1FHx3iXx6uZEXgS4gE0bqe9ITA&fref=nf отправил в Фейсбуке полчаса назад парламентарий Гео Лерос.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B0.html Зеленский слился со старой системой, а Ермак - агент ГРУ, - выступление Лероса в Раде. Видео
«Кто он б…ь такой, чтобы на его комплексы и фоточку с министром все налогоплательщики страны стояли раком?!
Это и есть причина, почему пропихивают увеличение расходов на офис президента, там сидят воры и кайфожоры!», - подчеркнул депутат.
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в Риме встретилась с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Во встрече также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Об этом сегодня сообщает https://president.gov.ua/news/olga-stefanishina-ta-andrij-yermak-u-rimi-zustrilisya-z-glav-64285 ОП .
«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и возобновление мирного процесса«, - говорится в сообщении.
Действительно, какого хрена мудак Ермак делает сейчас в Италии?..
Фото от пресс-службы ОП
Головний Зедебіл настільки боїться "подвоха" що на питання чи він переїхав жити в президентську дачу, починає заперечувати, нести дурню - що дача то готель а в нього не переїжджають і там не живуть.
Ковид наложил проклятие на дом, или Порошенко сделал подклад? ))
То есть, следуя его логике, все те, кто переболел коронавирусом, должны продавать квартиры и дома? Ну, потому что в них невозможно работать. А потом в обязательном порядке переезжать на госдачи.
или самолет президентский продадут. а през будет ездить на велике, жить в хрущевке, и летать лоукостами.
это нереально. просто бред для лохов из кино про голобородько.
и даже если в резиденции не будет жить зеля, то на нее все равно тратятся деньги из бюджета.