Зеленский о госдаче в Конча-Заспе: Для меня это просто отель, я никуда не переезжал

Президент Украины Владимир Зеленский назвал временным проживание в резиденции в Конча-Заспе, а саму резиденцию сравнил с отелем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию Politico Europe, текст которого 6 октября выложил на своем сайте Офис президента Украины.

На вопрос журналиста, живет ли Зеленский в своей квартире или переехал в президентскую резиденцию, ответ был такой: "Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан".

"Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, по нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", - прокомментировал Зеленский.

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Напомним, в начале июля программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщила, что Зеленский начал жить на государственной даче. Впоследствии Офис президента подтвердил информацию журналистов и сообщил, что это "временно".