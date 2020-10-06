За сутки в Киеве выявили 355 случаев COVID-19, 6 человек умерли, выздоровели 282 пациента, - Кличко

Среди заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Киеве 19 детей и 10 медиков.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 355 больных. 6 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 436 жителей Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 091", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17. Заболели 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус побороли 8545 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50, в Соломенском - 47, а также 44 случая в Днепровском районе.

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