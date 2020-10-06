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К пяти годам заключения приговорили экс-прокурора Черкасс, которого СБУ разоблачила на вымогательстве $1,5 тыс.

К лишению свободы осужден бывший прокурор Черкасской местной прокуратуры, которого Служба безопасности Украины задержала на получении неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от местного коммерсанта 1,5 тысячи долларов США. За эту сумму прокурор "гарантировал" мужчине возвращение автомобиля, который находился на штрафплощадке за якобы выявленные нарушения прав собственности.

В ноябре 2015 года правоохранители задержали прокурора вблизи места работы во время получения всей суммы взятки.

К пяти годам заключения приговорили экс-прокурора Черкасс, которого СБУ разоблачила на вымогательстве $1,5 тыс. 01
Фото: сайт СБУ

Приднепровский районный суд Черкасс признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 190 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией части принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала мужчину, который угрожал взорвать все электростанции страны и требовал $1 миллион

Сейчас апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Приговор суда вступил в законную силу.

взятка (6187) вымогательство (428) СБУ (20060) Черниговская область (1178)


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"с конфискацией части принадлежащего ему имущества" - понятно, как всегда отмазали...
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06.10.2020 10:09 Ответить
А як же вовчі печерні суди там йдется про мільйони доларів і мільярдні втрати для країни?
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06.10.2020 10:28 Ответить
Так у нас же "Борьба с коррупцией" - ШОУ !!!! На которое собирают деньги с европейцев и американцев!!!! Вот и "коррупционеры" у нас копеешные!!!
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06.10.2020 13:40 Ответить
и лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года. Источник: https://censor.net/ru/n3223103

Это классно как и - "ударил кирпичем соседа и тот..... " = "по неосторожности"(потерпевшего?, ну, усопшего то)
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06.10.2020 10:41 Ответить
так он эти 5 лет под следствием находился - т.е. опять ничего
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06.10.2020 11:26 Ответить
А вот если бы на его месте был бы какой-то "бриллиантовый" прокурор.....
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06.10.2020 12:48 Ответить
 
 