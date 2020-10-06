РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11611 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 832 29

Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ, - генерал США Ходжес

Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ, - генерал США Ходжес

Украина сможет стать членом НАТО. Но в то же время Россия пока имеет слишком сильное влияние на Украину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что Украине для вступления в НАТО необходимо проделать большую работу с точки зрения либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса. Также необходимо отказаться от влияния Кремля.

"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", - сказал Ходжес.

Также американский генерал опасается российской угрозы со стороны Беларуси.

"Нет никаких сомнений в том, что Кремль видит прекрасные возможности в нынешних проблемах в Минске, и они сделают все возможное, чтобы Лукашенко оставался у власти, пока это хорошо для них. Или они заменят его кем-то, кто еще более готов к сотрудничеству", - добавил Ходжес.

Читайте: У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес

Автор: 

Беларусь (7923) НАТО (10102) россия (96246) Ходжес Бен (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Ось кілька таких...
Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5939
показать весь комментарий
06.10.2020 10:13 Ответить
+14
будь ласка введіть персональні санкції проти тих,хто отримує гроші звідти!
показать весь комментарий
06.10.2020 10:12 Ответить
+11
Ну, поскольку информация у нас тщательно дозируется, США должны огласить список этих людей.
До недоразвитых доходит только в формате, как с деркачем.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будь ласка введіть персональні санкції проти тих,хто отримує гроші звідти!
показать весь комментарий
06.10.2020 10:12 Ответить
Ти що "кровавая" хунта???
Без "кормільців" залишаться :

- весь жопоблок
- 50% складу в силових структурах України
- старі пердуни часів СРСР (типа фокіна)
- а скільки "бізнесменів", які присмокталися до російської цицьки
- а "упороті" шанувальники 1с
ЦЕ ЖАХ!!!
показать весь комментарий
06.10.2020 11:30 Ответить
Ось кілька таких...
Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5939
показать весь комментарий
06.10.2020 10:13 Ответить
Эти просто спалились, а другим ты продолжаешь вылизывать в экстазе
показать весь комментарий
06.10.2020 10:16 Ответить
Так оце і є анонсом введення персональних санкцій.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:22 Ответить
Росія все ще дуже впливає на Україну, занадто багато людей отримують гроші з РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8934
показать весь комментарий
06.10.2020 10:54 Ответить
Ворог та спецслужби завжди намагатимуться засунути своїх в лави радикалів.
показать весь комментарий
06.10.2020 13:56 Ответить
Ну, поскольку информация у нас тщательно дозируется, США должны огласить список этих людей.
До недоразвитых доходит только в формате, как с деркачем.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:13 Ответить
А ты сам мозг включи и подумай кто разоряет Украину
показать весь комментарий
06.10.2020 10:23 Ответить
Ублюдочная ОПЗЖ всегда спонсировалась и спонсируется кацапами
показать весь комментарий
06.10.2020 10:16 Ответить
А слуга нчрота лише від Каломойші з Ахмєткою отримує?
показать весь комментарий
06.10.2020 10:21 Ответить
А что ответит товарищ Ермак ?
показать весь комментарий
06.10.2020 10:18 Ответить
"Ща позвоню Баканову, пусть разберется с йетим бантітом"
показать весь комментарий
06.10.2020 10:42 Ответить
Ну и форум просто жуть.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:21 Ответить
Вот американский генерал в курсе, а многие дебилы тут по месту не в курсе происходящего.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:22 Ответить
Всі бувші рігонали, блок ЗАЖОПУ, генерали які купили звання при Янику, суді і прокурори Портнова- Кивалова. Ось невеликий перелік осіб яких спонсорує ерефія.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:30 Ответить
Перша трійка шпигунів - Зєля, Пєця, Єрмак.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:32 Ответить
Поіменний перелік тих хто отритмує пряники від Кремлівських виродків і... з музикою їх відправити до концтабору років на 10 проводити рекреацію Чорнобильської зони за державну зраду.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:37 Ответить
Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ
решение на поверхности
делайте так, что бы слишком много людей получали деньги из США ( в том числе зарабатывали деньги на производствах выведенных из Китая и размещенных в Украине)
показать весь комментарий
06.10.2020 10:41 Ответить
Піндоси з радістю підкинуть нам зброю, безкоштовно! Їм це дуууже вигідно! Але ж їм необхідно побачити що ми дійсно маємо бажання воювати а не соплі порохо-зелені жувати! Ходжес має на увазі у тому числі і підприємства орієнтовані на Рашу й заробітчан! Шановні, ЦЕ ПІВ УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
06.10.2020 10:46 Ответить
Так де ж та безкоштовна зброя?
Чи мо ви там на Лахтє-2, щось знаєте?
показать весь комментарий
06.10.2020 12:19 Ответить
Дякую. дуже дякую. но ніА тепер вийди зідси розбійник.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:47 Ответить
С рыгами надо поступить как в японцами в США после нападения на Перл Харбор.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:57 Ответить
Ригів і їх колег треба ФІЗИЧНО відсторонити від влади, як що залишити то вони і надалі будуть вбивати Україну.
показать весь комментарий
06.10.2020 12:47 Ответить
Какие деньги? Ни каких денег!
Просто фирме Медведчука поставляют газ-нефть по дешёвке, а он продаёт по рынку!
показать весь комментарий
06.10.2020 10:57 Ответить
"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", - сказал Ходжес. Источник: https://censor.net/ru/n3223104

Ти диви, дядько хоч із Шаттів, а ситуацію знаю краще деяких українців і по суті називає Зе сокодрочером залежним від Кремля
показать весь комментарий
06.10.2020 12:46 Ответить
І презедент України теж там побирається разом зі своїм регентом.
показать весь комментарий
06.10.2020 13:27 Ответить
пане генерал, в вас там у США гроші від параші отримує мабуть ще більше людей
показать весь комментарий
06.10.2020 14:09 Ответить
2,4 млн заробитчан в рф, газ российский, импорт-экспорт.
поток никогда не иссякал.
показать весь комментарий
07.10.2020 02:17 Ответить
 
 