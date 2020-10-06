Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ, - генерал США Ходжес
Украина сможет стать членом НАТО. Но в то же время Россия пока имеет слишком сильное влияние на Украину.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.
Он считает, что Украине для вступления в НАТО необходимо проделать большую работу с точки зрения либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса. Также необходимо отказаться от влияния Кремля.
"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", - сказал Ходжес.
Также американский генерал опасается российской угрозы со стороны Беларуси.
"Нет никаких сомнений в том, что Кремль видит прекрасные возможности в нынешних проблемах в Минске, и они сделают все возможное, чтобы Лукашенко оставался у власти, пока это хорошо для них. Или они заменят его кем-то, кто еще более готов к сотрудничеству", - добавил Ходжес.
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Без "кормільців" залишаться :
- весь жопоблок
- 50% складу в силових структурах України
- старі пердуни часів СРСР (типа фокіна)
- а скільки "бізнесменів", які присмокталися до російської цицьки
- а "упороті" шанувальники 1с
ЦЕ ЖАХ!!!
До недоразвитых доходит только в формате, как с деркачем.
решение на поверхности
делайте так, что бы слишком много людей получали деньги из США ( в том числе зарабатывали деньги на производствах выведенных из Китая и размещенных в Украине)
Чи мо ви там на Лахтє-2, щось знаєте?
Просто фирме Медведчука поставляют газ-нефть по дешёвке, а он продаёт по рынку!
Ти диви, дядько хоч із Шаттів, а ситуацію знаю краще деяких українців і по суті називає Зе сокодрочером залежним від Кремля
поток никогда не иссякал.