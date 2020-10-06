Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка"
Вынесение выговора Советом НБУ первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу - это тревожный сигнал для независимости Национального банка. Сам же выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации.
Об этом заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя вынесенный Советом Национального банка Украины ей и другому заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу выговор, передает Цензор.НЕТ.
"О последнем решении Совета НБУ
На многочисленные запросы СМИ предоставляю личный комментарий
Вопрос: Чем именно мы с Дмитрием Сологубом могли огорчить Совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие?
Варианты ответов:
A) Стабильный банковский сектор во время пандемии
B) Снижение инфляции до целевого уровня
С) Однознаковые ставки по кредитам
D) Прозрачные коммуникации
Если серьезно, здесь есть правильный ответ - это наши с Дмитрием коммуникации. Однако не уверена, это причина, или скорее повод.
Дело в том, что мы предоставили комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. Ссылка на материал. Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ - это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе.
Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "вночі зухвало топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон.
Оставим юристам оценку правовых последствий и наличия у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений. Учитывая позицию отдельных членов Совета НБУ в соцсетях, это о "высоких стандартах корпоративного управления". Позволю себе процитировать господина Шапрана: "В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана) ...".
Учитывая количество угроз, которые я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть истрактованы неоднозначно.
В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал для независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла.
PS Казалось бы, при чем здесь портрет?" - заявила Рожкова.
Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
к русским отношусь со сдержанным оптимизмом
Просто заплатить за визу будет мало, нужно будет еще ездить в визовые центры, тратить время и деньги на дорогу.
Или бригадир рассказал Грунько, что визовые центры во всех городах Украины?
Только почему-то бегут они в США и Европу в то время, когда их диды-совкодрочеры клянут Америку и тянут Украину в стойло россии.
У нас тоже есть мафиози, так как мы прошли через те же девяностые и у нас те же комсомольцы, которые потомки бандитов-коммунистов и имеют схожую ментальность. Путь в Европу для Украины это отказаться от бандитизма в управлении государством. Другого пути нет. Видишь Россию? Делай наоборот.
Пока что и у наших и у тамошних дела идут не плохо...
Зеленые рашенские консервы не преследуют, а поощряют.
Устроить цирк из Национального банка - это вам не про космический концерн по телеку трындеть!