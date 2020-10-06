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Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка"

Рожкова о выговоре Совета НБУ:

Вынесение выговора Советом НБУ первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу - это тревожный сигнал для независимости Национального банка. Сам же выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации.

Об этом заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя вынесенный Советом Национального банка Украины ей и другому заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу выговор, передает Цензор.НЕТ.

последнем решении Совета НБУ

На многочисленные запросы СМИ предоставляю личный комментарий

Вопрос: Чем именно мы с Дмитрием Сологубом могли огорчить Совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие?

Варианты ответов:

A) Стабильный банковский сектор во время пандемии

B) Снижение инфляции до целевого уровня

С) Однознаковые ставки по кредитам

D) Прозрачные коммуникации

Если серьезно, здесь есть правильный ответ - это наши с Дмитрием коммуникации. Однако не уверена, это причина, или скорее повод.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Невзирая на недоверие Рожковой и Сологубу, все члены правления НБУ работают в обычном режиме, - пресс-служба

Дело в том, что мы предоставили комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. Ссылка на материал. Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ - это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе.

Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "вночі зухвало топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон.

Оставим юристам оценку правовых последствий и наличия у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений. Учитывая позицию отдельных членов Совета НБУ в соцсетях, это о "высоких стандартах корпоративного управления". Позволю себе процитировать господина Шапрана: "В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана) ...".

Учитывая количество угроз, которые я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть истрактованы неоднозначно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал для независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла.

PS Казалось бы, при чем здесь портрет?" - заявила Рожкова.

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу.

Рожкова о выговоре Совета НБУ: Тревожный сигнал для независимости Национального банка 01
Рожкова о выговоре Совета НБУ: Тревожный сигнал для независимости Национального банка 02

Автор: 

выговор (41) НБУ (4836) Рожкова Екатерина (89) Совет НБУ (15) Сологуб Дмитрий (34)


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Топ комментарии
+12
просерит зелох безвиз как пить дать, его кремлёвским друзьям безвиз в глаза колет. дальше томос
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06.10.2020 10:13 Ответить
+10
Прежде чем комментировать, почитайте про енту ражкову...
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06.10.2020 10:20 Ответить
+9
Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка" - Цензор.НЕТ 661
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06.10.2020 10:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
просерит зелох безвиз как пить дать, его кремлёвским друзьям безвиз в глаза колет. дальше томос
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06.10.2020 10:13 Ответить
Махровый коррупционер Богдан Данилишин служит тем, кто ему платит. Порох -- президент выполняем жедания Пороха, Зеленский президент выполняем все прихоти нового босса.
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06.10.2020 10:16 Ответить
я не думаю,что это результат лоботомии допысувача.скорее выполнение платных заданий из ольгино
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06.10.2020 11:30 Ответить
Стосовно https://censor.net/ru/user/444406 - ти, можливо, і маєш раціо. Але, скоріш за все йому потрібна лоботомія через наявність в його черепку довіри до олігархів-ворогів бені; таких, як Пінчук чи Ахметов...
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06.10.2020 12:10 Ответить
Гыг ты еще живой. И все еще копейку как бот зарабатываешь. Прямо из Ольгино?
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06.10.2020 12:40 Ответить
не,меня к вам не взяли .из идеологических соображений.кацапню не люблю.
к русским отношусь со сдержанным оптимизмом
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06.10.2020 13:06 Ответить
А как вообще жизнь в орде? Сколько приходится комментариев в день клепнуть чтобы прокормиться?
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06.10.2020 13:13 Ответить
см.https://censor.net/ru/comments/locate/3223106/019214b3-a5ff-72df-8cbe-f86b627fd251
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06.10.2020 13:21 Ответить
Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка" - Цензор.НЕТ 661
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06.10.2020 10:17 Ответить
Беларусь вон тоже неплохо живет под российским сапогом.
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06.10.2020 10:19 Ответить
У меня там родычи, живут белорусы получше чем украинцы это точно.
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06.10.2020 10:26 Ответить
Так езжай в Беларусь. Чего в Украине забыл?
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06.10.2020 10:27 Ответить
а его в беларуси из засрашки не хотят .шоб х-оть какой то орднунг не испортил в подьездах
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06.10.2020 11:34 Ответить
Был я в Минске. Для меня он выглядел точно также как разворованный Днепр.
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06.10.2020 10:28 Ответить
Бедные белорусы богаче бедных украинцев, так было бы точнее
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06.10.2020 12:51 Ответить
Правильно, быдло должно сидеть возле плинтуса после паханины за копейки на кукловодов Зели Беню, Ахмета, Пинчука, а не шастать по Европе и смотреть как люди живут.
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06.10.2020 10:24 Ответить
Грунько, ты сам дурак, неспособный даже прочитать, понять с кем общаешься.
Просто заплатить за визу будет мало, нужно будет еще ездить в визовые центры, тратить время и деньги на дорогу.
Или бригадир рассказал Грунько, что визовые центры во всех городах Украины?
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06.10.2020 10:32 Ответить
Так Юрочке похрен на самом деле. Он будет посещать Европу в своей голове. Ему большего и не надо.
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06.10.2020 10:34 Ответить
оформление визы занимало неделю с кучей бумаг. Грунько ни хрена не понимакт.
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06.10.2020 10:34 Ответить
конечно ...свое болото привычнее
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06.10.2020 10:33 Ответить
а вам никто и не предлагает,кацапня...ноборот,во всем мире в моде тренд "рашафри"
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06.10.2020 11:31 Ответить
МВФ гроші більше не позичить,а ЄС в кілька етапів позбавить безвізу.
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06.10.2020 10:16 Ответить
Любого тронь и тут же поднимается крик о политических нападках на честнейшего человека.
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06.10.2020 10:16 Ответить
Це ти, https://censor.net/ru/user/467610про свого кумира?
Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка" - Цензор.НЕТ 2711
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06.10.2020 10:19 Ответить
Если ты посмотришь за действиями этой власти, то они везде одинаковые. Я начальник - ты дурак. Такая схема общения. Это и есть то самое прошлое о котором говорит Рожкова.
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06.10.2020 10:26 Ответить
слишком уж заинтересованно трогаешь .похож на свихнувшегося педо...
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06.10.2020 11:32 Ответить
Прежде чем комментировать, почитайте про енту ражкову...
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06.10.2020 10:20 Ответить
Типичная представительница прошлого поколения интеллектуалов, ставших на службу Золотому Тельцу. Умный подлец куда опаснее тупого...
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06.10.2020 10:30 Ответить
А нынешнее поколение честных это кто? Арахамии с Корявченковыми?
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06.10.2020 10:34 Ответить
Увы, все уже уехали. Но могут вернуться
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06.10.2020 10:47 Ответить
Кто все? Вы где находитесь?
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06.10.2020 10:53 Ответить
Сижу в офисе на заводе. Занимаюсь хернёй по команде ретроградов. Даже за большие деньги нормальных управленцев не нанять. Даже дети этих ретроградов не хотят возвращаться из Европы...
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06.10.2020 11:02 Ответить
От детей и внучек ретроградов Фокиных толку не будет при любой зарплате.
Только почему-то бегут они в США и Европу в то время, когда их диды-совкодрочеры клянут Америку и тянут Украину в стойло россии.
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06.10.2020 11:14 Ответить
Не, фсбэшная консерва, продсигающая иртересы рпши и замешанная в грязных делишках
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06.10.2020 10:35 Ответить
*продвигающая интересы раши
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06.10.2020 10:36 Ответить
У Раши есть один интерес - иметь в этой стране такую же беспросветную помойку как в других странах СНГ. Коррумпированную мафиозную элиту, которая ничего не умеет. И это не про Рожкову, а про Данилишина и вот этого нового главу Нацбанка. Россия это мафия, которая захватила страну. И главная вина прошлой власти - Порошенка, Рожковой или Гончаровой была в том, что они не мафия.
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06.10.2020 10:39 Ответить
Вообще это общепризнанный факт. В России сейчас власть бандитов, мафиози. Вся страна построена по принципам сицилийской мафии. Когда у мафии бесконечная власть и она делится с простыми гражданами крохами.
У нас тоже есть мафиози, так как мы прошли через те же девяностые и у нас те же комсомольцы, которые потомки бандитов-коммунистов и имеют схожую ментальность. Путь в Европу для Украины это отказаться от бандитизма в управлении государством. Другого пути нет. Видишь Россию? Делай наоборот.
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06.10.2020 10:41 Ответить
Ой ли! У любого гопника интересы куда более приземлённые - бабло и его сохранение (и своей шкуры, конечно).
Пока что и у наших и у тамошних дела идут не плохо...
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06.10.2020 10:56 Ответить
Не тяните сову на глобус.
Зеленые рашенские консервы не преследуют, а поощряют.
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06.10.2020 10:40 Ответить
Так они сами говорят. За коммуникации. Эта власть это власть мечтающая построить авторитарную вертикаль и нагло врать. Посмотрите на армию как Хомчак вчера соврал про обстрелы. Он сам запретил фиксировать обстрелы и сам гордо предоставил данные что обстрелов нет. Это власть, которая не терпит ничего основанного на фактах.
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06.10.2020 10:25 Ответить
С...амка промосковская и проворовавшаяся
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06.10.2020 10:28 Ответить
Що?
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06.10.2020 10:39 Ответить
Это уже серьёзно....
Устроить цирк из Национального банка - это вам не про космический концерн по телеку трындеть!
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06.10.2020 10:29 Ответить
Они иначе не умеют. Это люди ментально из СССР, партсобраний и бесконечной власти над плебсом.
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06.10.2020 10:31 Ответить
Для України- капець, який тривожний. Для коломойського з мертвечуком і дерьмаком- святкові передзвони.
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06.10.2020 10:38 Ответить
Тревожный сигнал это виселица для Гонтаревой а это так -понты..
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06.10.2020 11:58 Ответить
Я бы подал в суд и написал заявление в полицию, в комментарии присутствует угроза жизни!!!! И сразу же иск на главу НБУ в ЕСПЧ
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06.10.2020 12:48 Ответить
 
 