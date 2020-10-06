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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек в больницах превышает 50% в Киеве и 14 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах превышает 50% в Киеве и 14 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 57,7%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчение карантина по прежнему соответствует лишь Кировоградская область.

Читайте: COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 487, Киев - 355 и Полтавщина - 305

Загрузка коек в больницах превышает 50% в Киеве и 14 областях Украины, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Статистика загрузки койок показала, що вдень вона наближається до нуля, а вночі - до 100%. Причинм такої патології коливання загрузки наразі виясняють.
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06.10.2020 10:23 Ответить
Короче все ясно - Минздрав Украины просо статист.
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06.10.2020 10:24 Ответить
Загрузка коек в больницах превышает 50% в Киеве и 14 областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 145
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06.10.2020 10:41 Ответить
 
 