У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два "слабых места" - религия и язык, - Зеленский

В Украине прекрасно понимают, что у Кремля есть желание вернуть назад Советский Союз.

Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом Зеленский заявил в интервью Politico.

"У Кремля есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации. Не только господин Тихановский (белорусский блогер, который выразил поддержку идее "русского мира", в котором Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом. - Ред.), а многие говорят, что люди, которые говорят по-русски, должны объединиться под единой страной", - сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина - демократическое, либеральное, унитарное государство: "Государственный язык - украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс. Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорят на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине".

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"Это регион, в котором я родился. И хочу сказать, что там живут большие патриоты Украины. Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми ... Я не знаю, сколько нужно лет и возможно ли это в принципе сегодня ... Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", - резюмировал Зеленский.