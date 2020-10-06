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Новости Языковой вопрос
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У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два "слабых места" - религия и язык, - Зеленский

У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два

В Украине прекрасно понимают, что у Кремля есть желание вернуть назад Советский Союз.

Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом Зеленский заявил в интервью Politico.

"У Кремля есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации. Не только господин Тихановский (белорусский блогер, который выразил поддержку идее "русского мира", в котором Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом. - Ред.), а многие говорят, что люди, которые говорят по-русски, должны объединиться под единой страной", - сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина - демократическое, либеральное, унитарное государство: "Государственный язык - украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс. Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорят на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России

"Это регион, в котором я родился. И хочу сказать, что там живут большие патриоты Украины. Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми ... Я не знаю, сколько нужно лет и возможно ли это в принципе сегодня ... Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", - резюмировал Зеленский.

Зеленский Владимир (20906) кремль (731) язык (3780)


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Топ комментарии
+44
Поэтому ты ржал над термосом и хохляцкой мовой
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06.10.2020 10:24 Ответить
+36
и при этом оно верит что путин диалогом вернет донбасс и крым... идиото!
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06.10.2020 10:24 Ответить
+26
наш напівшостий великий патріот...російського бабла
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06.10.2020 10:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вначале деньги.
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06.10.2020 10:24 Ответить
та если бы не твои старания по приумножению богатства страны, то вообще бы нищая страна была
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06.10.2020 10:32 Ответить
Рыба гниёт с головы. Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, 02.10.20/ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г. /"Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера.
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06.10.2020 10:49 Ответить
Поэтому ты ржал над термосом и хохляцкой мовой
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06.10.2020 10:24 Ответить
Кремль має бажання повернути Радянський Союз. Завжди є два "слабкі місця" - релігія і мова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7439
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06.10.2020 11:04 Ответить
и при этом оно верит что путин диалогом вернет донбасс и крым... идиото!
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06.10.2020 10:24 Ответить
наш напівшостий великий патріот...російського бабла
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06.10.2020 10:25 Ответить
хтось таки доніс до криворагульного членограя слушну думку, чи то передвиборчий хід?
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06.10.2020 10:26 Ответить
хотелось бы в живую услышать а не читать
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06.10.2020 10:29 Ответить
будь ласка: .... е-е-е... хочу сказати... е-е-е... мова... е-е-е... і не тільки... е-е-е-е... і віра... е-е-е-е... Савєцкій Саюз.... патамушта!
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06.10.2020 10:32 Ответить
дужедякую!
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06.10.2020 10:34 Ответить
В какой, нафиг, советский союз ???? Только в Российскую Империю! Путин и его шобла, что "о черных волгах" мечтает, об отдыхе в Сочи ????? Акститесь... Не трогайте Советский Союз, хай почивает в истории... А вот Империи опасаться надо! Хоть и претендент на трон "сморчек голова с кулачек... Но злобности в нем аграмадный объем..."
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06.10.2020 13:36 Ответить
Судячи по вчинкам, лише передвиборчий хід.
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06.10.2020 10:29 Ответить
друге
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06.10.2020 10:31 Ответить
щас зелебобики взвоют про Вiру i Мову от ишака оманского, и побегут голосовать Зажиддя.
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06.10.2020 10:32 Ответить
чес прикрытия какой то лютой зрады
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06.10.2020 15:36 Ответить
Хто по що, а хворий про "слабкі" місця. У випадку Зєлєнского чюяжик справді слабке місце, бо верзе дурню незалежно від мізків. Хоча там просто мізки відсутні. Та й релігія - слабке місце у переконаного безбожника.
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06.10.2020 10:30 Ответить
вот только 5-й президент эти места бронировал, а ты, гниль зеленая, ослабляешь.
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06.10.2020 10:31 Ответить
Щоб якось наблизитися до цивілізованого світу, треба порвати всі зв'язки з мракобіссям рускава міра. Перш за все - це позбавитися головної ознаки рускава міра - московитського язика.
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06.10.2020 10:31 Ответить
Три..!!! И....время!!! Нельзя прошлое повторить в будущем....оно будет или изменено или сильно искажено.
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06.10.2020 10:32 Ответить
Зеля, учить у Алиева . Ни «термоса» ни «мова»- а взял армию и сказал «будем стрелять , пока не выгоним»
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06.10.2020 10:32 Ответить
Так сегодня на саммите и скажи - 7 лет прошло , а мир НИ ГУГУ . Так шо начинаем стрелять , пока не выгоним
Рашка сейчас слаба - Беларусь Киргизия Карабах Сирия Ливия - на все ресурсов не хватает
САМОЕ ВРЕМЯ СТРЕЛЯТЬ
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06.10.2020 10:35 Ответить
И Кравчука под зад , а Яроша - руководить ТКГ
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06.10.2020 10:36 Ответить
тогда остальные сбегут из ТКГ. в смысле "та сторона".
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06.10.2020 10:41 Ответить
Сами сбегут - сами санкции ещё заработают 😀😀😀
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06.10.2020 10:43 Ответить
от Украины в ТКГ надо не Яроша, а несколько терпеливых глухонемых.

пусть сидят и ждут, пока Кацапия что-нибудь выполнит.
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06.10.2020 10:41 Ответить
Не предлагайте белорусские варианты . Вон азеры 30 лет ждали . Но хитрецы. дождались когда раша совсем запутается и пошли в бой
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06.10.2020 10:45 Ответить
в ТКГ невозможно что-то решить.

так написаны Минские соглашения, что они заведомо невыполнимы.

они и писались с целью их не выполнять.

о чём там в этом ТКГ можно пусть даже теоретически договориться ?
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06.10.2020 10:51 Ответить
Так пусть Ярош туда поедет -и будет решение - козломордые разбегутся как тараканы 😀😀😀
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06.10.2020 10:56 Ответить
и в глазах Европы будут выглядеть потерпевшими от провокации.

Так, конечно, красиво,

но надо, чтобы полезно.
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06.10.2020 11:23 Ответить
Кстати ФЛАГ королевства Вюртемберг ( столица Штутгарт - Родина Мерседесов )
У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два "слабых места" - религия и язык, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6233
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06.10.2020 10:38 Ответить
хм?родина мерседеса?? как по мне уместней бы упомянуть ка родину порше(фердинанд порше) P.S.вне сомнений мерседес хорошая марка но порше таки именитей(или ,,породистей"если можно так сказать.) (слегка поправил надеюсь не послужит поводом для оскорблений)
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06.10.2020 11:37 Ответить
Зелелох сегодня противоречивую ***** несёт😂
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06.10.2020 10:33 Ответить
Только сегодня? - у него в голове не каша, а оливье по-советски - много несовместимых продуктов, приправленных вредным соусом.
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06.10.2020 11:08 Ответить
И тут Остапа не хило "понесло" - по всем направлениям.
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06.10.2020 13:32 Ответить
У розумної людини факт кривавого відновлення СРСР і бажання домовитись з тим, хто те СРСР бажає відновити ніколи не зможуть існувати разом. Але у порожній голові найвеличнішого - як два пальці об асфальт! Недолуге, мілке, злопам'ятне чмо, зате нелох!
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06.10.2020 10:33 Ответить
У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два "слабых места" - религия и язык, - Зеленский

Слабое место всегда одно - это голова. Вот у украинцев головы такие.
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06.10.2020 10:36 Ответить
Ну озвучил паренек написанный текст. Он их всю жизнь озвучивает, не понимая шо там написано. А думает,то что он? Есть большие подозрения, что о таких "высоких материях" Вова думать не привык. Куда проще думать об домиках в Крыму и Италии, и как будут потом там жить по соседству с РФ-овскими клоунами-Петросяном,Светлаковым, Добронравовым( или как его там).
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06.10.2020 10:36 Ответить
текст то заученный ...зато вон зерыга- леха прямой уже в падучей
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06.10.2020 11:26 Ответить
А зелюляфіл суліма в нєпонятках.
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06.10.2020 11:30 Ответить
Ну власне! Реліґія і язик!! А не мова і віра...
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06.10.2020 10:37 Ответить
Красиво излагает, учитесь, Киса (с). Тока ты, блазень, уничижительно смеялся над Украиной, ее народом и украинским языком. За это тебя и выбрали 73%.
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06.10.2020 10:38 Ответить
Резюме. Кремль совершил ошибку, но Зеленский её исправил.
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06.10.2020 10:40 Ответить
Блеянье перед овцами
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06.10.2020 10:41 Ответить
если ты имеешь ввиду его избирателей то да
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06.10.2020 10:49 Ответить
Не хотят они Советский Союз!
Хотят росийскую империю!
В современном мире слабые места другие: мозг и деньги.
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06.10.2020 10:48 Ответить
слабе місце не гроші, а шаленна любов до них.
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06.10.2020 11:32 Ответить
Мозг! Точнее кривые мозги или полное их отсутствие.
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06.10.2020 11:34 Ответить
Щось Зєля розговоривсь. Що там з російським шпигуном Єрмаком, Зєля? Ти знову дурня валяєш?
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06.10.2020 10:52 Ответить
Начинается, мова, религия, тебя с............ избрали 70 и ...... процентов, сади, выкорчевывай, вот твоя задача. Так нет же. опять за старое. Твоя песенка спета, П................. тебе. Шляпа ты. Вместе с Пэтрухой. Можете забамить. отдохну от мразей.
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06.10.2020 11:15 Ответить
"Ета била ашіпка". Час вже зрозуміти чим ашіпка відрізняється від міжнародного злочину.
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06.10.2020 11:31 Ответить
Так роби щось для єдиної мови і віри... Ну, вайшнави нехай будуть окремо, і буддисти, і мусульмани, і протестанти, можна пару синагог - у Кривому Розі...
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06.10.2020 11:32 Ответить
є люди, яким краще нічого не робити. Ціліше залишиться і менше буде шкоди. Навіть добрі діла.
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06.10.2020 11:35 Ответить
Янелох! Жгі! У зебілів почався когнітивний дисонанс. Нарешті!
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06.10.2020 11:34 Ответить
Знову Зесранці за мову заварнякали!!
Як вже дістали гнусаві жидокацапи, спасибі 73% що вибрали "українця" президентом!!!
Дубінські, Бужанські, Кацмани, Рабіновичі, Сивухи, Коломойські, Ахметови, Медведчуки, Пальчевські всі Україну рятують!!!!!
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06.10.2020 12:08 Ответить
Что решит объединение? Ровным счетом ничего!!!
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06.10.2020 12:20 Ответить
21.04.2019 73% украницев вроде ясно сказали, что им насрать на свою армию, мову, веру.

Так что никаких слабых мест. ***** знает, на что расчитывает.

Иначе в Украине не стало бы возможным избрание в президенты ватного клоуна-наркомана ЗЕ.
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06.10.2020 13:18 Ответить
Українців об'єднує українська мова і українська культура. А зеленському чоловічку #какаразніца. То що ж об'єднує український народ? Невже тільки ненависть до росіян?
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06.10.2020 13:24 Ответить
не угадал ни одной буквы
там правит контора, у которой нет варианта Б, грехи претяжкие против человечества
при смене власти турма в лучшем случае
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06.10.2020 13:54 Ответить
И по этому у тебя дебила в этих местах "какая разница"?
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06.10.2020 18:07 Ответить
Все верно сказал. Не к чему придраться.
Языков у нас много, страна одна.
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07.10.2020 02:11 Ответить
ПреЗедент открыл большую тайну. А что сам сделал для исправления ситуации? Мост открыл? Мартышка лицемерная.
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07.10.2020 12:41 Ответить
 
 