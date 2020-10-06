В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове состоялась церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате крушения самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию и сайт телеканала "Суспільне".

Церемония прощания началась в 10:00 на площади Свободы в центре Харькова. Погибших несли через площадь к местам, отведенным для их родственников. Во время церемонии объявляли имя каждого погибшего. Фотографии погибших появлялись на экране прямой трансляции.

"В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный Гимн Украины. Военные установили гробы с телами погибших на постаменты и обернули их Государственным флагом. Над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания", - говорится в сообщении Офиса Президента.

На площади Свободы присутствовали президент Владимир Зеленский, его супруга Елена, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и другие высокопоставленные лица.











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В связи с церемонией прощания перекрывали движение транспорта на прилегающих улицах.

С 9:30 до 12:00 проезд транспорта был ограничен по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.