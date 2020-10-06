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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове состоялась церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате крушения самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию и сайт телеканала "Суспільне".

Церемония прощания началась в 10:00 на площади Свободы в центре Харькова. Погибших несли через площадь к местам, отведенным для их родственников. Во время церемонии объявляли имя каждого погибшего. Фотографии погибших появлялись на экране прямой трансляции.

"В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный Гимн Украины. Военные установили гробы с телами погибших на постаменты и обернули их Государственным флагом. Над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания", - говорится в сообщении Офиса Президента.

В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 01

На площади Свободы присутствовали президент Владимир Зеленский, его супруга Елена, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и другие высокопоставленные лица.

В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 02
В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 03В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 04
В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 05
В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 06В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 07
В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 08В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 09

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В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 10
В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 11
В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 12
В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 13В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 14

В связи с церемонией прощания перекрывали движение транспорта на прилегающих улицах.

С 9:30 до 12:00 проезд транспорта был ограничен по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также на Цензор.НЕТ: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьков (7602) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+23
В Харькове прощаются с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 8692
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06.10.2020 10:27 Ответить
+14
Царствие небесное. Вечная память ..
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06.10.2020 11:11 Ответить
+13
Царство небесне. Вічна память.
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06.10.2020 12:21 Ответить
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В Харькове прощаются с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 8692
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06.10.2020 10:27 Ответить
я конечно скорблю и соболезную родственникам погибших ребят! но в чём геройство? я что то не разу не видел таких почестей для настоящих героев погибших в бою и в застенках захватчиков! включил видео, несколько секунд, и не смог смотреть! стало невыносимо тошно от этого пиара на чужом горе и до боли обидно за тех забытых сознательно отдавших свою жизнь за родину, за всех нас в конце концов! Слава Героям! и вечная память!
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06.10.2020 11:52 Ответить
Любой военнослужащий, погибший при исполнении служебных обязанностей, не нарушивший Присяги, априори достоин подобных почестей. Все остальное тобой сказанное - на совести власти
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06.10.2020 13:53 Ответить
сЦЫуко бідоносець квартальний довів армію за рік до того, що навіть курсанти гинуть при навчальному процесі, тварюка криворізька!
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06.10.2020 11:10 Ответить
За рік?
Навіщо ти брешеш?
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06.10.2020 11:26 Ответить
а що менше ніж за рік?
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06.10.2020 14:18 Ответить
Царствие небесное. Вечная память ..
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06.10.2020 11:11 Ответить
Загробили два курса элиты Украинской Военной Авиации.
Царство Небесное погибшим ни за грош курсантам .

из-за л..мпасников .
Сколько было авиационных происшествий из-за не финансирования материального обеспечения полетов и летной квалификации паркетных инструкторов в штабах !

Денех нет.
На "Майбахи -элитные "Мерсы" и прочую лабуду - есть.
Правда жизни такова -

АНАЛИЗ развития событий с самолетом Ан-26Ш бортовой номер 76 25.09.2020
Экспертиза определяет поведение командира как "неумения балансировать самолет с несимметричной тягой".
Выводы Александра Пахольченко говорят о том, что крушение Ан-26 было вызвано системными проблемами украинской авиации -
устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.
Минобороны ранее заявляли, будто "полетел" лишь датчик, а не сам двигатель. Как видим, ситуация предельно другая.
И это уже вопрос к техническим службам и к тем, кто минувшим летом продлил 43-летнему самолету,
а заодно и двигателю срок эксплуатации еще на год (детальнее об этом - в материале "Страны"
Делают крайним пилота, а не разруху).
Пилотировал борт Экипаж майора КЕШЕНИ Б.В.
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06.10.2020 11:52 Ответить
Никто никого крайним не делает.
Нужно знать всё, что привело к трагедии.
И учить пилотов летать с несимметричной тягой тоже!
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06.10.2020 12:07 Ответить
Царство небесне. Вічна память.
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06.10.2020 12:21 Ответить
блин. в настояще время известно только: борт упал, парни погибли. Остальное - на уровне "как стало известно, якобы, вроде бы, говорят, что, по непроверенным данным, одна бабка сказала". Но выводы уэе сделаны: и экспертами с комментариев в "цензоре", и суперэкспертами во всех ток-шоу по всем каналам, и главой Харьковской ОДА, и..... всеми "компетентными лицами".
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06.10.2020 12:31 Ответить
Вова-похоронное бюро"
В Харькове.
Скорбная рожа.
Обещания.
Президент при котором на 75% урезали закупку топлива для ВВС, обещает дать денег семьям погибших ..
Помнится он и семьям погибших рейса PS752 обещал !
У меня все тот же вопрос :, почему столько курсантов оказалось на одном самолёте во время учений ? "
Мой ответ ,- економили на горюче. , твари !
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06.10.2020 12:35 Ответить
светлая память....
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06.10.2020 12:38 Ответить
У Харкові прощаються з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 7102
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06.10.2020 13:35 Ответить
С.У.М.
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06.10.2020 13:51 Ответить
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 6993

..
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06.10.2020 14:22 Ответить
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 7020
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06.10.2020 14:37 Ответить
R.I.P.

Правила полётов, нормы лётной безопасности всегда пишутся кровью . . .
А вывод простой - на эксплуатации сложной техники нельзя экономить. На обучении обращению со сложной техникой тоже нельзя экономить. На обеспечении безопасности (в плане защиты транспортных средств и транспортной инфраструктуры от внешнего вмешательства) так само нельзя экономить. Иначе будем и дальше писать правила кровью.

Родным и близким - соболезнования.
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06.10.2020 16:10 Ответить
А я думав,що єрмак завхоз,а виходить що він високопосадовець. Квартальні сукі і тут піаряться.
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06.10.2020 16:19 Ответить
Скоро й на хліб не вистачатиме, не те що на паливо. Прийшов ВИРОК українцям від клоуна.
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06.10.2020 16:39 Ответить
Земля пухом, Вечная память ребятам. Соболезнование родным и близким, держитесь, надо держаться, надо и дальше жить.
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06.10.2020 17:04 Ответить
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 4169
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06.10.2020 20:54 Ответить
 
 