В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове состоялась церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате крушения самолета Ан-26 под Чугуевом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию и сайт телеканала "Суспільне".
Церемония прощания началась в 10:00 на площади Свободы в центре Харькова. Погибших несли через площадь к местам, отведенным для их родственников. Во время церемонии объявляли имя каждого погибшего. Фотографии погибших появлялись на экране прямой трансляции.
"В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный Гимн Украины. Военные установили гробы с телами погибших на постаменты и обернули их Государственным флагом. Над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания", - говорится в сообщении Офиса Президента.
На площади Свободы присутствовали президент Владимир Зеленский, его супруга Елена, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и другие высокопоставленные лица.
В связи с церемонией прощания перекрывали движение транспорта на прилегающих улицах.
С 9:30 до 12:00 проезд транспорта был ограничен по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.
Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
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Навіщо ти брешеш?
Царство Небесное погибшим ни за грош курсантам .
из-за л..мпасников .
Сколько было авиационных происшествий из-за не финансирования материального обеспечения полетов и летной квалификации паркетных инструкторов в штабах !
Денех нет.
На "Майбахи -элитные "Мерсы" и прочую лабуду - есть.
Правда жизни такова -
АНАЛИЗ развития событий с самолетом Ан-26Ш бортовой номер 76 25.09.2020
Экспертиза определяет поведение командира как "неумения балансировать самолет с несимметричной тягой".
Выводы Александра Пахольченко говорят о том, что крушение Ан-26 было вызвано системными проблемами украинской авиации -
устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.
Минобороны ранее заявляли, будто "полетел" лишь датчик, а не сам двигатель. Как видим, ситуация предельно другая.
И это уже вопрос к техническим службам и к тем, кто минувшим летом продлил 43-летнему самолету,
а заодно и двигателю срок эксплуатации еще на год (детальнее об этом - в материале "Страны"
Делают крайним пилота, а не разруху).
Пилотировал борт Экипаж майора КЕШЕНИ Б.В.
Нужно знать всё, что привело к трагедии.
И учить пилотов летать с несимметричной тягой тоже!
В Харькове.
Скорбная рожа.
Обещания.
Президент при котором на 75% урезали закупку топлива для ВВС, обещает дать денег семьям погибших ..
Помнится он и семьям погибших рейса PS752 обещал !
У меня все тот же вопрос :, почему столько курсантов оказалось на одном самолёте во время учений ? "
Мой ответ ,- економили на горюче. , твари !
..
Правила полётов, нормы лётной безопасности всегда пишутся кровью . . .
А вывод простой - на эксплуатации сложной техники нельзя экономить. На обучении обращению со сложной техникой тоже нельзя экономить. На обеспечении безопасности (в плане защиты транспортных средств и транспортной инфраструктуры от внешнего вмешательства) так само нельзя экономить. Иначе будем и дальше писать правила кровью.
Родным и близким - соболезнования.