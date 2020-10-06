Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу законно, и носило воспитательный характер, заявил член Совета Нацбанка Виталий Шапран.

Об этом Шапран написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, ни один закон в Украине не запрещает Совете НБУ выразить доверие или недоверие членам Правления, тем более, что именно Совет НБУ назначает и освобождает членов Правления НБУ по представлению главы НБУ, и оценивает работу Правления в отдельных сегментах работы НБУ. Другое дело - это правовые последствия такого решения. Обращу внимание, что председатель НБУ на заседании 02/10/2020 г. не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривала вопрос об отставке ни одного из членов Правления. По моему мнению, решение Совета НБУ 02/10/2020 носили сугубо воспитательный (педагогический) характер.

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Дополнительно могу поделиться своими интересными наблюдениями. Если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, просто уже уволили бы всех старых членов правления и набрали новых. А так я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). Во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом бы они годами возобновлялись через суды (вспомните историю Приходько). А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены. Так надеюсь лет через 10-15 мы доживем и до лучших европейских стандартов, когда при смене команды "несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри", - заявил Шапран.

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка".



