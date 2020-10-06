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Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил

Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу законно, и носило воспитательный характер, заявил член Совета Нацбанка Виталий Шапран.

Об этом Шапран написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, ни один закон в Украине не запрещает Совете НБУ выразить доверие или недоверие членам Правления, тем более, что именно Совет НБУ назначает и освобождает членов Правления НБУ по представлению главы НБУ, и оценивает работу Правления в отдельных сегментах работы НБУ. Другое дело - это правовые последствия такого решения. Обращу внимание, что председатель НБУ на заседании 02/10/2020 г. не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривала вопрос об отставке ни одного из членов Правления. По моему мнению, решение Совета НБУ 02/10/2020 носили сугубо воспитательный (педагогический) характер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка"

Дополнительно могу поделиться своими интересными наблюдениями. Если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, просто уже уволили бы всех старых членов правления и набрали новых. А так я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). Во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом бы они годами возобновлялись через суды (вспомните историю Приходько). А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены. Так надеюсь лет через 10-15 мы доживем и до лучших европейских стандартов, когда при смене команды "несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри", - заявил Шапран.

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка".

Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил воспитательный характер: В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде 01
Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил воспитательный характер: В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде 02

Автор: 

выговор (41) НБУ (4836) Рожкова Екатерина (89) Совет НБУ (15) Сологуб Дмитрий (34) Шапран (2)


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Топ комментарии
+20
С вами уже недалеко до 90-ых. Гоп-стоп везде и во всем.
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06.10.2020 10:42 Ответить
+17
Если с таким хлебалом работают в нацбанке и встречают в подъездах.. то это полный абзац .
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06.10.2020 10:42 Ответить
+15
Вот это настоящий интеллигент. Культурный, воспитанный. В лучших традициях лихих 90-х. Угрожает изысканно и со вкусом. Криворожской гопоте есть чему учиться у этого барбоса.
https://censor.net/ru/comments/locate/3223114/019214b3-9fba-73ca-8bfc-93c581ae2c3f
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06.10.2020 10:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Если с таким хлебалом работают в нацбанке и встречают в подъездах.. то это полный абзац .
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06.10.2020 10:42 Ответить
Независимость НБУ попала под графу "несогласные" у Вована. С такими членами Совета НБУ у гривни светлое будущее.
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06.10.2020 10:45 Ответить
а ви, 73/43%зебіли, і ти, https://censor.net/ru/user/444406 серед них - за таке "майбутнє" і галасували півтора-два роки тому. Хоча ми попереджали... Але ви ще раз проголосуєте.
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06.10.2020 12:00 Ответить
Петя -- вор с проблемами в голове. Мы выбрали наименьшее из зол. Ющено тоже нереализовавшаяся мечта.
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06.10.2020 12:36 Ответить
вавка в твоєму черепку
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06.10.2020 13:05 Ответить
Тей "вор" крав, крав і розікрав всю армію до кінця. Укренерго, Приват, Укроборонпром, Нафтогаз теж Порох розкрадав і вони були у значному прибутку. А тут прийшов найвеличніший, найчесніший вова-нарколига, почав вкачувати "бєзвозмєзно" свої гроші, ті що з коломойшою накрали з Привата (то йому соромно стало як воно стало преЗЕдентом) і всьо, всі ті підприємства від воанових грошей стали збитковими. ****, тобі часом Порох в штани не сере і не осцикає?
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06.10.2020 16:13 Ответить
С вами уже недалеко до 90-ых. Гоп-стоп везде и во всем.
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06.10.2020 10:42 Ответить
До речі, а тут немає загрози життю Рожковій та Сологубу?

Чи таке спрацює лише на рівні блазня?
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06.10.2020 10:46 Ответить
Ох і рожа у цього бандюка.
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06.10.2020 10:43 Ответить
Так он не туда пошел. Он профи по подъездам, а не по банкам. Таких в нормальных странах садят в дурдом - почувствовать себя Наполеоном, а Украина уже как дурдом с такими недоделанными Наполеонами.
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06.10.2020 10:46 Ответить
Что он несет? Какое воспитание взрослых людей?
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06.10.2020 10:48 Ответить
Що ви хотіли почути від імбИцила? Для них НБУ, це їх общак, і воно, як "смотрящий", вимагає послуху. Інтереси України, по барабану.
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06.10.2020 10:57 Ответить
Бидло бикує.
Це ви за таке майбутнє для своїх дітей голосували в 2019?
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06.10.2020 10:49 Ответить
Каломойша рулит.
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06.10.2020 10:52 Ответить
Они иначе не умеют. Они хамы. Помните Януковича Хамом называли. Это власть маленьких хамов.
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06.10.2020 10:54 Ответить
Чувак работал в 90-х в отделе кредитов Аваль. Случайно из кривого рога. Знает суровые реалии 90-х. Гопник одним словом
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06.10.2020 10:55 Ответить
Вот это настоящий интеллигент. Культурный, воспитанный. В лучших традициях лихих 90-х. Угрожает изысканно и со вкусом. Криворожской гопоте есть чему учиться у этого барбоса.
https://censor.net/ru/comments/locate/3223114/019214b3-9fba-73ca-8bfc-93c581ae2c3f
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06.10.2020 10:56 Ответить
Він і є криворізька гопота https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ad336058-49b6-4518-8594-70f10d3e39ee
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06.10.2020 16:03 Ответить
Тобто, тим двом потрібно сказати "спасибі", бо могли і грохнути?! Як це бидлячча стало себе почувати вольготно, щось ми сильно розслабились, тому воно і повилазило. Потрібно знову діставати дідівський машинґвер
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06.10.2020 16:19 Ответить
Зеля объясни за что Стогния уволил. И срзу побежал декларацию сдавать. Какие 5 лямов
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06.10.2020 10:57 Ответить
Интересно, что они саботируют, включение печатного станка? Уровень наглости власти зашкаливает. То есть, несогласные должны радоваться, что их не встретили в подъезде и оставили в живых?!!
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06.10.2020 10:58 Ответить
Если бы твои кукловоды, хряк, действительно так уж не пытались влиять на НБУ ты бы сейчас про подъезды и 90-е тут не рассказывал, намекая на то, что может быть и хуже. За последние годы вас, тварей, крепко взяли за одно место МВФ и ЕС, поэтому и не можете себе позволить то, что позволяли раньше. Каломойскому и остальным "нуждающимся" вы нужны лишь в качестве туалетной бумаги. Используют и отправят в качестве виноватых на растерзание 73% процентам.
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06.10.2020 11:02 Ответить
а заборговаості по кредитам сплачували б з допомогою праски (навіть, якщо їх не брали) ? нічо так команду після відставки Смолія набрали...
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06.10.2020 11:15 Ответить
Это свинарчук?
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06.10.2020 11:27 Ответить
значит точно курили в неустановленном месте...
ну не распивали же спиртные напитки на рабочем?
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06.10.2020 11:38 Ответить
Цими "виговорами" та "недовірою" вони перевиховують радше не Сологуба з Рожковою, а іноземних інвесторів та такі організації, як МВФ, Світовий банк, ****, Євросоюз та інших подібних у їх ставленні до України та можливості підтримки...
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06.10.2020 11:46 Ответить
А могли бы и бритвочкой по глазам... Прогресс!
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06.10.2020 12:33 Ответить
Мерзкое лицо
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06.10.2020 12:53 Ответить
Тут есть работа для юристов, есть угроза! А значит состав преступления!
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06.10.2020 12:57 Ответить
ЛОГИКА ИДИОТА:

"несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри",

" не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривала вопрос об отставке ни одного из членов Правления"

Выговор саботажникам?
Не слишком ли гуманно?
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06.10.2020 13:00 Ответить
Поверьте, в жизни эту туша еще толще.
Когда оно идет по коридорам НБУ, его не видя по паравозному пыхтению можно определить.
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06.10.2020 13:13 Ответить
спасибо за то, что не били бейсбольными битами.
писец, что в башке у этих гондонов?
вот поэтому с вами нормальный западный бизнес и говорить даже не хочет.
как были гопотой, так и остались
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06.10.2020 14:21 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWcDk62Sj8sZrVHLuQz9ohtWZgAXcz8ll6FFNwcJh1ifKILc9sd7eB96M33UemvyjH_XF9CMQYdHqzy5jFeUnfP8fdez4Gj59DSK0GcZugBi-YzXOXaKNiH4SG1FOAz_I8&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

1 ч
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Що ми зрозуміли з погроз члена Ради НБУ Віталія Шапрана на адресу замголів НБУ Сологуба та Рожкової.

Передісторія. Сологубу та Рожковій(стара команда Смолія у НБУ) Рада НБУ(усупереч відсутності у Ради таких повноважень) вліпила догану, ЗА КОМЕНТАРІ СМІ.

Тобто догана за правду про реальний стан справ з перемовинами з МВФ, з макрофінансами і т.і. Притому що члени Правління мають право і навіть ПОВИННІ прозоро комунікувати зі СМІ, це їх обов'язок, ми їм за це зарплату платимо.

Після цієї догани Шапран написав дуже дивний пост, в якому сказав що членам Правління НБУ ще й пощастило, бо все могло б бути гіршим, якщо б вплив олігархів на країну(та Раду НБУ) був більшим ніж зараз. А так вплив не дуже сильний, не такий який був колись у золоті часи, тому тільки догана, а могли би...

Що могли.

Віталій сказав що, цитую:

"У лихих 90-их рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно..."

Так, часи дійсно змінилися і кримінал став менш відвертим, але що нам каже Шапран, які висновки?

По пунктам.

1. Він член ради НБУ який разом з головою НБУ Кирилом Шевченко та головою Ради НБУ Данилішин виніс догану Рожковій та Сологубу. Що він вважає більш педагогічним ніж то що робили раніше.

2. Вплив олігархів на країну не такій як в буремні 90-ті та й взагалі практики змінилися, тому лише догана, а не застрелили в під'їзді як Вадима Гетьмана.

3. Тобто якщо б вплив олігархів був би сильніший та вони б давали Шевченку та Данилішину більше важелів, то голова НБУ та голова Ради НБУ би замовили вбивство інших членів Правління або запроторили їх за грати майже відразу. А так доводиться ліпити догани, примушувати звільнятися за власним бажанням, робити вигляд що ти технократ і т.і.

Шапран знаходиться серед тих хто тепер діє ПЕДАГОГІЧНІШЕ ніж вбивство, але ніяких проблем з тим що він взагалі діє так і займається тим чим займається Шапран не бачить. Тіпа так ми порушуємо закони та рейдеримо НБУ, АЛЕ Ж МИ НІКОГО НЕ ВБИВАЄМО...

Тобто цілі в нього такіж як у криміналу 90х, але методи еволюціонували.

Тобто Шапран нам каже, що голова НБУ та голова Ради НБУ це два члена організованої кримінального угрупування(або декількох угрупувань), які діють так як дують лише з огляду на власну публічність та обмеженість можливості олігарів у країні, тому що реформа корпоративного управління та прозорість держустанов пройшли шлях розвитку. А якщо б не пройшли цей шлях тут би вже їх "просто перестріли б у під'їзді власного будинку" та застрелили як Вадима Гетьмана.

Я як би не здивований що МВФ, Ворлдбенк не поспішають домовлятися з Шевченком та Данилішиним, який Шевченка та його нову команду підтримав.

Пздць просто якийсь, як воно з них лізе.

Притому що Шапран справжній задрот, йому таке взагалі непритаманно. Але Шапран попав в тім Коломойського-Данілішина і тепер їх методи - це його методи. Те що вони між собою постійно обговорюють і те що у Данилішина(або Шевченка) майже не проривається - Шапран викладає відразу, бо ще молодий.

Вбивства, арешти, ух ми би іх заколпашилі, та вот блін відішь не дают.

Такі справи.
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06.10.2020 15:08 Ответить
Так стає соромно за Україну. Стало можливим неможливе.
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06.10.2020 21:07 Ответить
Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді" - Цензор.НЕТ 8830
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07.10.2020 01:32 Ответить
Гетьмана убили не из-за этого, никто никого в 90-е в НБУ в подъезде не встречал вместо выговора. Выносили выговор по закону.
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07.10.2020 01:44 Ответить
 
 