Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"
Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу законно, и носило воспитательный характер, заявил член Совета Нацбанка Виталий Шапран.
Об этом Шапран написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На самом деле, ни один закон в Украине не запрещает Совете НБУ выразить доверие или недоверие членам Правления, тем более, что именно Совет НБУ назначает и освобождает членов Правления НБУ по представлению главы НБУ, и оценивает работу Правления в отдельных сегментах работы НБУ. Другое дело - это правовые последствия такого решения. Обращу внимание, что председатель НБУ на заседании 02/10/2020 г. не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривала вопрос об отставке ни одного из членов Правления. По моему мнению, решение Совета НБУ 02/10/2020 носили сугубо воспитательный (педагогический) характер.
Дополнительно могу поделиться своими интересными наблюдениями. Если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, просто уже уволили бы всех старых членов правления и набрали новых. А так я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). Во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом бы они годами возобновлялись через суды (вспомните историю Приходько). А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены. Так надеюсь лет через 10-15 мы доживем и до лучших европейских стандартов, когда при смене команды "несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри", - заявил Шапран.
Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка".
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Чи таке спрацює лише на рівні блазня?
Це ви за таке майбутнє для своїх дітей голосували в 2019?
https://censor.net/ru/comments/locate/3223114/019214b3-9fba-73ca-8bfc-93c581ae2c3f
ну не распивали же спиртные напитки на рабочем?
"несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри",
" не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривала вопрос об отставке ни одного из членов Правления"
Выговор саботажникам?
Не слишком ли гуманно?
Когда оно идет по коридорам НБУ, его не видя по паравозному пыхтению можно определить.
писец, что в башке у этих гондонов?
вот поэтому с вами нормальный западный бизнес и говорить даже не хочет.
как были гопотой, так и остались
1 ч
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Що ми зрозуміли з погроз члена Ради НБУ Віталія Шапрана на адресу замголів НБУ Сологуба та Рожкової.
Передісторія. Сологубу та Рожковій(стара команда Смолія у НБУ) Рада НБУ(усупереч відсутності у Ради таких повноважень) вліпила догану, ЗА КОМЕНТАРІ СМІ.
Тобто догана за правду про реальний стан справ з перемовинами з МВФ, з макрофінансами і т.і. Притому що члени Правління мають право і навіть ПОВИННІ прозоро комунікувати зі СМІ, це їх обов'язок, ми їм за це зарплату платимо.
Після цієї догани Шапран написав дуже дивний пост, в якому сказав що членам Правління НБУ ще й пощастило, бо все могло б бути гіршим, якщо б вплив олігархів на країну(та Раду НБУ) був більшим ніж зараз. А так вплив не дуже сильний, не такий який був колись у золоті часи, тому тільки догана, а могли би...
Що могли.
Віталій сказав що, цитую:
"У лихих 90-их рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно..."
Так, часи дійсно змінилися і кримінал став менш відвертим, але що нам каже Шапран, які висновки?
По пунктам.
1. Він член ради НБУ який разом з головою НБУ Кирилом Шевченко та головою Ради НБУ Данилішин виніс догану Рожковій та Сологубу. Що він вважає більш педагогічним ніж то що робили раніше.
2. Вплив олігархів на країну не такій як в буремні 90-ті та й взагалі практики змінилися, тому лише догана, а не застрелили в під'їзді як Вадима Гетьмана.
3. Тобто якщо б вплив олігархів був би сильніший та вони б давали Шевченку та Данилішину більше важелів, то голова НБУ та голова Ради НБУ би замовили вбивство інших членів Правління або запроторили їх за грати майже відразу. А так доводиться ліпити догани, примушувати звільнятися за власним бажанням, робити вигляд що ти технократ і т.і.
Шапран знаходиться серед тих хто тепер діє ПЕДАГОГІЧНІШЕ ніж вбивство, але ніяких проблем з тим що він взагалі діє так і займається тим чим займається Шапран не бачить. Тіпа так ми порушуємо закони та рейдеримо НБУ, АЛЕ Ж МИ НІКОГО НЕ ВБИВАЄМО...
Тобто цілі в нього такіж як у криміналу 90х, але методи еволюціонували.
Тобто Шапран нам каже, що голова НБУ та голова Ради НБУ це два члена організованої кримінального угрупування(або декількох угрупувань), які діють так як дують лише з огляду на власну публічність та обмеженість можливості олігарів у країні, тому що реформа корпоративного управління та прозорість держустанов пройшли шлях розвитку. А якщо б не пройшли цей шлях тут би вже їх "просто перестріли б у під'їзді власного будинку" та застрелили як Вадима Гетьмана.
Я як би не здивований що МВФ, Ворлдбенк не поспішають домовлятися з Шевченком та Данилішиним, який Шевченка та його нову команду підтримав.
Пздць просто якийсь, як воно з них лізе.
Притому що Шапран справжній задрот, йому таке взагалі непритаманно. Але Шапран попав в тім Коломойського-Данілішина і тепер їх методи - це його методи. Те що вони між собою постійно обговорюють і те що у Данилішина(або Шевченка) майже не проривається - Шапран викладає відразу, бо ще молодий.
Вбивства, арешти, ух ми би іх заколпашилі, та вот блін відішь не дают.
Такі справи.