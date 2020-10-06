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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты

Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты

Украина демонстрирует Евросоюзу, что является серьезным партнером и подтверждает это развитием антикоррупционной системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Politico Europe.

"Мы показываем, что являемся серьезными партнерами, и подтверждаем это развитием антикоррупционной системы совместно со специалистами из стран ЕС. Что мы сделали за год моего президентства? Я понимаю, что ЕС рассчитывал, что это все будет построено еще пять лет назад. Мне понятно, почему это не было построено, но мы с вами люди будущего, поэтому не будем много говорить о прошлом или прошлых. Поговорим о нас. За год мы дали полную независимость НАБУ - главному антикоррупционному органу в нашей стране. Мы запустили Антикоррупционный суд, он сегодня работает, полностью технически подготовлен, и у нас уже полгода есть результаты по приговорам тем коррупционерам, которые, к сожалению, еще существуют в нашей стране", - сказал Зеленский.

Читайте также: В борьбе с коррупцией в Украине важны результаты, а не количество органов, - евродипломат

НАБУ (4233) Зеленский Владимир (20922) Евросоюз (17288) Антикоррупционный суд (1223)


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+20
Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати - Цензор.НЕТ 9781Арахамія читає лист від Євродепутатів
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06.10.2020 10:57 Ответить
+18
"ми показуєм - а вони кажуть, що то херня..."
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06.10.2020 10:44 Ответить
+13
Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты - Цензор.НЕТ 8743
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06.10.2020 10:47 Ответить
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"ми показуєм - а вони кажуть, що то херня..."
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06.10.2020 10:44 Ответить
Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати - Цензор.НЕТ 9781Арахамія читає лист від Євродепутатів
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06.10.2020 10:57 Ответить
Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати - Цензор.НЕТ 1067
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06.10.2020 11:02 Ответить
И ведь правы же - ХЕРНЯ ! А мы объясним президенту почему они правы... А то он думает, что мы не знаем. ХЕРНЯ потому, что все "мордатые и сракатые" прокуроро/менты/судьи на районном уровне КАК ЖИЛИ во ДВОРЦАХ, КАК ездили НА КРУТЫХ ТОЧИЛАХ так и продолжают это делать поныне!!! Хорош триндеть о борьбе с коррупцией! Даешь прокрора/судью/полицейского ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ которого полностью сравним с его официальной зарплатой!!!
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06.10.2020 13:31 Ответить
Які результати? Ти муділа досих пір не оприлюднив результати своїх аналізів, що робилися перед виборами 2019 р.
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06.10.2020 10:45 Ответить
Він справді вірить Єрмак, що це в Європі ніхто не читає? 😊
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06.10.2020 10:45 Ответить
Читают, еще и как. И делают выводы

Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати - Цензор.НЕТ 8397
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06.10.2020 11:17 Ответить
Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати - Цензор.НЕТ 575
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06.10.2020 11:17 Ответить
Кажется, Арахамия ему еще письмо из ЕС не показывал...
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06.10.2020 10:45 Ответить
зеля втирать будешь лохторату, тебя уже открытым письмом предупредили а ты все надеешься их обмануть, или сознательно идешь на саботаж
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06.10.2020 10:45 Ответить
На кого рассчитана эта тупая лапша? На откровенных "слепых лохов"?
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06.10.2020 10:46 Ответить
ВАКС уже полгода дает антирезультаты
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06.10.2020 10:47 Ответить
Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты - Цензор.НЕТ 8743
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06.10.2020 10:47 Ответить
Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты - Цензор.НЕТ 2462
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06.10.2020 10:49 Ответить
Бюджетные упыри
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06.10.2020 12:29 Ответить
Що він сьогодні зранку меле все що він каже це мир навиворіт в якому світі він існує
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06.10.2020 10:50 Ответить
Пфе. И кто от этого осчастливился в самой бедной стране Европы? В нормальной стране само собой разумеется. Проворовался - значит сидит. Какие результаты, если это должен быть нормальный ход вещей? Это как голым не ходить. Разве этим хвастаются?
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06.10.2020 10:51 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25692370.html Збережіть ваші гроші від піратів

Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты - Цензор.НЕТ 1084

Ось такий прапор ви можете бачити на дорогах ваших міст і на трасах між ними. Це прапор Швейцарії, точніше Швейцарської Конфедерації. Такий прапор піднято над автозаправками фірми Glusco.

Це - піратський прапор.

Ні, не тому, що швейцарці погані. Швейцарці чудові. Це тому, що пірати часто-густо вивішували над своїми суднами прапор іншої країни, аби наблизитися впритул до судна-жертви. Так само робить і фактичний власник мережі заправок Glusco.

Його ім'я - Віктор Медведчук.

Так, над заправками Glusco ви бачите швейцарський прапор. Так, його сайт знаходиться на домені .swiss. Але це маскування. Це тактика пірата. Бо насправді там мав би висіти російський триколор, бо діяльність цих заправок неможлива без Росії - сама схема постачання палива закріплена на країну-агресора.

Але якщо Медведчук вивісить там свій справжній прапор, то ці заправки перестануть приносити гроші, на які годуються партія ОПЗЖ та його телеканали. Якщо Медведчук вивісить той прапор, який є його прапором насправді, то замість генерування грошей його заправки почнуть генерувати тепло у повітря. Тому його бізнес мімікрує під швейцарський, хоча там тільки зареєстрована юридична особа, а справжній бенефіціар - аж ніяк не швейцарець. Ні, він росіянин з українським паспортом і ворог моєї держави.

Звичайно, що ніхто з влади особливо не хоче шкодити пану Медведчуку. Саме тому його мімікрія дає свої плоди, саме тому українці, навітт патріотичні, щодня приносять йому свої гроші, фактично власноруч фінансуючи війну проти нашої нації. Вони просто не знають.

Не знали. А тепер знатимуть.

Ми розпочали кампанію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%94_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80 #медведчук_знімає_прапор . Досить з нас цієї мімікрії. Ми хочемо вдарити Медведчука по його грошах. Ми хочемо бойкоту. Ми хочемо, щоб за телеканал «Ньюзван» не платили довірливі українці, які бачать швейцарський прапор і несуть ворогу свої гроші. Ми знаємо, що така мімікрія порушує закон. Ми знаємо, що можемо зробити Медведчука хоч трохи біднішим.

Ми подали звернення до контролюючих органів, повідомивши їм, що паливний бізнес Медведчука порушує закон (конкретно підпункт 6 частини 1 статті 8 закону «Про рекламу», який прямо забороняє використовувати або імітувати в рекламі зображення державних символів інших держав). Ми чекаємо на офіційну відповідь. Ми хочемо спочатку спробувати зробити все по закону, бо по закону пірат і ворог Медведчук вже точно має сидіти у тюрмі, а не заробляти гроші під чужими прапорами.

А якщо ти, от власне ти, прямо зараз приймеш рішення не заправлятися на Glusco і розкажеш своїм друзям, хто його власник, то можеш вважати, що Медведчук втратив трішки грошей.

Хоча б краще він втратив свободу, але це, нажаль, поки що не у наших силах.

Знімай прапор, курво. Ми тебе помітили.

Далі буде.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3366149333433161&set=a.566565323391590&type=3&theater Юрій Гудименко , Демократична Сокира.
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06.10.2020 10:55 Ответить
Угу , борется
«
ПОНЕДІЛОК, 5 ЖОВТНЯ 2020, 15:38



Депутати Європарламенту звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, в якому виступили з попередженням для політиків і олігархів, відповідальних за згортання реформ»
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06.10.2020 10:58 Ответить
"Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты" - агент ФСБ Козырь за торговлю государственными должностями уже посажен с конфискацией?
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06.10.2020 10:59 Ответить
Зєля хапанув кокса і "Остапа понесло". Цікаво буде завтра взяти у нього інтерв'ю
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06.10.2020 11:01 Ответить
Він і до виборів кокс хапав, але вас це чомусь тоді не засмучувало. А зараз що змінилось? Чому наріку неможна нюхнути? Колишніх наркоманів не буває. Насолоджуйся своїм вибором, зелох.
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06.10.2020 11:11 Ответить
Була надія, що Зєля не буде зливати Україну, як російський шпигун Порошенко. Даремні сподівання.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Тролів з ботоферми Пєці - на примусові в автодор.
Дострокові.
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06.10.2020 11:17 Ответить
Суліму примусово у психлікарню, позбавити його права голосу, та відібрати смартфон. А ще не збути дати йому сєльоткі, бо останнім часом його смаки змінились.
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06.10.2020 11:22 Ответить
Что ты мелешь,дядя?Письмо Арахамии от евродепутатов читал?Там все про "рэхформы" четко и конкретно сказано
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06.10.2020 11:09 Ответить
Мне понятно, почему это не было построено, но мы с вами люди будущего, - (зеленое ******* , обещавшее конец бедности украинскому народу перед выборами ,тем самым говорит народу, что и нищета будет вашим спутником в будущем ,ибо мы Вас туда обязательно приведем)
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06.10.2020 11:11 Ответить
Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати - Цензор.НЕТ 2259
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06.10.2020 11:11 Ответить
5 лет предыдущая власть ничего не делала - получили безвиз, ассоциацию и помощь от МВФ, 1.5 года Бубочка "старается" помощь заморожена, безвиз на волоске, но стабильно срет Бубочке в штаны Порох Жрите Зебизяны - ваш выбор
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06.10.2020 11:12 Ответить
Про "анти"коррупцию:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299145.html Есть такая гнида в Украине, как Сирожа Лещенко
Только сейчас прочёл расследование депутата Алексея Гончаренко о Сергее Лещенко.
И вот что мне вспомнилось...

Со скандальным корреспондентом УПячки СерЛещем, я познакомился в марте 2009-го, когда он в пуле журналистов сопровождал тогдашнего Премьер-министра Тимошенко во время её официального визита в Японию.
Как сотрудник посольства, я размещал гостей в отеле и осуществлял информационное содействие.
Лещенко подошёл ко мне и попросил осветить ряд вещей, касающихся украинско-японских отношений, а также взаимоотношений украинского и российского диппредставительств. Не вспомню уже, что конкретно ему поведал.
Помню только, что в его материале, опубликованном в УП, всё сказанное было перевёрнуто с ног на голову, и не было почти ни слова правды. Честно, я был в шоке.

Потом он каким-то образом оказался в рядах БПП. Сразу предал эту партию, и продолжил то, что умеет лучше всего - врать и перекручивать. Но если бы только врать...

Связь с РФ давно стала политическим фатумом Лещенко, который нацепил на себя тогу "антикоррупционера" и использует её исключительно в целях прикрытия.
То окажется, что за свою ВИП-квартиру он расплачивается со счета «Сбербанка России», то личный контракт с российским бизнесменом Григоришиным в СМИ попадёт, то за российский импорт электроэнергии в телеэфирах надрывается.
Последний скандальный факт получил ещё более скандальное продолжение - оказалось, что незадолго до всей этой истории с импортом электричества из РФ, главным спонсором избирательной кампании Сергея Лещенко был один из идеологов энергокапитуляции перед РФ - Валерий Тарасюк.
С осени прошлого года, он возглавляет НКРЭКУ и весь этот период идея импорта тока из РФ звучит рефреном.
Параллельно, уничтожаются украинские и международные инвесторы, вложившие средства в возобновляемую энергию. С начала года, им практически ничего не платят, и они - в преддефолтном состоянии.
Не помогают даже письма западных послов, поэтому они готовятся к международному арбитражу против Украины.
Это будет громкий процесс, от которого Украина получит не только материальные потери, но и репутационные.

Инвесторов Лещенко тоже активно критикует за "высокий зелёный тариф".
Хотя уже сто раз всем объяснили, что стоимость "зеленого тарифа" выше цены атома лишь потому, что в него включены затраты на строительство новых генерирующих мощностей.
Атомные и угольные блоки постепенно вырабатывают свой срок эксплуатации, и уже сейчас постепенно заменять их на ВИЭ проще и дешевле, чем через несколько лет искать миллиарды долларов на строительство новых АЭС и ТЕС.
Единственная страна, которой это выгодно - РФ. Ибо для неё сокращение потребления традиционных энергоресурсов (будь то нефть, газ, уголь или уран) - прямая угроза экономической стабильности.

Совпадение?
Просто Лещенко занял удобную позицию на тонкой грани, отделяющей первую древнейшую профессию от второй, и стал хорошо оплачиваемой пешкой, которой играют силы, заинтересованные в срыве интеграции Украины в цивилизованный мир. Правда, это ему не мешает бегать по посольствам западных держав, вешать лапшу на уши, обильно получать гранты, обслуживать в "Укрзализныце" чужие интересы и тайком подавать иски на Турчинова и других лидеров Майдана за "сдачу Крыма".
Но это - уже совсем другая история…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299145.html Helgi Sharp
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06.10.2020 11:13 Ответить
Янелоха обрали саме для того, щоб він казав зі сцени, казав що завгодно, яку завгодно маячню та брехню. Це актор-клоун, він грає роль по написаному сценарію. Шо ви від нього хочете? Всі, хто за нього голосував про це знали. Жеріть падлюки!
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06.10.2020 11:14 Ответить
Так їм і треба. Розумні люди їх попереджали. Але ж стадо баранів - це стадо баранів.
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06.10.2020 11:38 Ответить
Барана кусок
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06.10.2020 11:22 Ответить
странно... никто не видит, а он видит... какой-то театр абсурда...
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06.10.2020 11:43 Ответить
Недоумок. И недопрезидент.
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06.10.2020 11:55 Ответить
Лушпиння, а не президент.
Пусті слова, недолугі виправдання, а то й просто - дурість і підлість.
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06.10.2020 12:01 Ответить
Сказочник!
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06.10.2020 12:12 Ответить
ЕС видит ваши ЗЕ-результаты - вор и бандит мирового масштаба Коломойский в Украине все богаче и довольнее.
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06.10.2020 13:10 Ответить
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https://twitter.com/zer0corruption_

ЦПК

@zer0corruption_


Перелік проступків "Слуг Народу"

Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати - Цензор.НЕТ 4091
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06.10.2020 14:33 Ответить
Зажгите лампу!Он взбесился.
-Собака.
(С) собачье сердце
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06.10.2020 14:40 Ответить
Дай дурачку развить систему. Поставь своего генпрокурора, который будет покрывать зелёную шоблу. Ему не стыдно это понимающе улыбающимся европейцам втирать? Это какой-то испанский стыд.
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07.10.2020 12:44 Ответить
 
 