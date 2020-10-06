Зеленский об отношениях с ЕС: Мы показываем развитие антикоррупционной системы, ВАКС уже полгода дает результаты

Украина демонстрирует Евросоюзу, что является серьезным партнером и подтверждает это развитием антикоррупционной системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Politico Europe.

"Мы показываем, что являемся серьезными партнерами, и подтверждаем это развитием антикоррупционной системы совместно со специалистами из стран ЕС. Что мы сделали за год моего президентства? Я понимаю, что ЕС рассчитывал, что это все будет построено еще пять лет назад. Мне понятно, почему это не было построено, но мы с вами люди будущего, поэтому не будем много говорить о прошлом или прошлых. Поговорим о нас. За год мы дали полную независимость НАБУ - главному антикоррупционному органу в нашей стране. Мы запустили Антикоррупционный суд, он сегодня работает, полностью технически подготовлен, и у нас уже полгода есть результаты по приговорам тем коррупционерам, которые, к сожалению, еще существуют в нашей стране", - сказал Зеленский.

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