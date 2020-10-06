РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11638 посетителей онлайн
Новости
14 943 36

Пристайко о новом соглашении Украины с Великобританией: Будете удивлены. Примерно такое же, как ассоциация с ЕС

Пристайко о новом соглашении Украины с Великобританией: Будете удивлены. Примерно такое же, как ассоциация с ЕС

Украина и Великобритания подпишут новое соглашение о стратегических отношениях во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон 7-8 октября.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Огромный документ. Много сотен страниц. Думаю, публика будет удивлена, когда документ будет подписываться лидерами, на столе вы увидите огромную стопку бумаг. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом", - сказал Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией

Пристайко признал, что неудовлетворительным пока остается вопрос британских виз для украинских граждан, но Лондон это признает и в ближайшее время министры иностранных дел должны обсудить этот вопрос отдельно.

"Квоты отдельно, торговля отдельно, высокий политический уровень сотрудничества также замечательный фон для миграционной части. Процесс чувствителен для внутренней политики как Украины, так и Великобритании. Но как минимум мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые больше всего донимают украинцев", - добавил он.

Автор: 

Великобритания (5028) соглашение (1351) Пристайко Вадим (500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
читайте статтю. При Зебілі хоча б з Європою зберегти.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:54 Ответить
+16
З британцями, канадцями та США потрібне якнайтісніше зближення й співробітництво . І в економіці, і в обороному секторі.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:53 Ответить
+11
Ой Бубочке подписать больше сотни страниц.Та оно отродясь столько не работало!
Пусть уже Дерьмак подписывает а Бубу отведите шаурму покушать в Лондоне и квартиры свои проведать зайдет проветрить
показать весь комментарий
06.10.2020 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а безвиз с Великобританией? - не? - можем и не мечтать, Пристайка?
показать весь комментарий
06.10.2020 10:53 Ответить
читайте статтю. При Зебілі хоча б з Європою зберегти.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:54 Ответить
Зачем вам безвиз? Скоро и ЕС закроет безвиз.С Неплохом в Норильск поедим!!!
показать весь комментарий
06.10.2020 10:56 Ответить
поедим, по средам - маркароны, по вторникам - микроны, зато пИлы выдают - марки "Борщ", совсем на лесоповале бодрым будешь)
показать весь комментарий
06.10.2020 11:00 Ответить
На морєєєєє!
показать весь комментарий
06.10.2020 11:00 Ответить
Карское? Охотское? )))
показать весь комментарий
06.10.2020 13:52 Ответить
Певні шанси правда є. Після Брексіту з Великобританії всі їдуть. вони вже вводять квоти на highly skilled migrants.
https://workpermit.com/immigration/united-kingdom/highly-skilled-migrants-program Highly Skilled Migrants Program
показать весь комментарий
06.10.2020 10:59 Ответить
Чорт. вже поміняли програму. Тепер це категорія 2 візи. а ось список вакансій.
https://workpermit.com/immigration/united-kingdom/uk-tier-2-shortage-occupation-list#uk UK Tier 2 Shortage Occupation List
показать весь комментарий
06.10.2020 11:03 Ответить
Хто вси йидуть? Всё кто сдесь мало кто уезжает Наоборот Англия как вы сказали запретит въезд низкоквалифицированных работников их сдесь хватает и так.Так что наоборот они ограничивают въезд в страну.Ни о какой отмене безвиза речи не может быть пока.Хотя бы упростили выдачу виз и их стоимость.Но не с ними клоунами у власти
показать весь комментарий
06.10.2020 11:12 Ответить
100% согласен.... Британская корона 👑 контролировала пол мира. Их задоблали обизяны.... при вступлении в EC фунт не отменили в пользу евро..... Все сразу было понятно.... Сейчас выгребают за свою лояльную политику..... Навезли индусов и прочих чёрных..." есть на свете чудо остров - жить на нем легко и просто» это песенка про Великобританию 💂🏻‍♂️
показать весь комментарий
06.10.2020 16:00 Ответить
Єрмак спробує все пере*рать.
показать весь комментарий
06.10.2020 11:18 Ответить
Зараз британський розвідник RC-135 барражирує над Чорним морем. І вчора літав разом з американським.Пристайко про нову угоду України з Великою Британією: Будете здивовані. Приблизно така сама, як асоціація з ЄС - Цензор.НЕТ 9253
показать весь комментарий
06.10.2020 11:31 Ответить
З британцями, канадцями та США потрібне якнайтісніше зближення й співробітництво . І в економіці, і в обороному секторі.
показать весь комментарий
06.10.2020 10:53 Ответить
О олігархи собі шлях широкий проклали грабувати будуть тут а жити там все як завжди
показать весь комментарий
06.10.2020 10:53 Ответить
То, хіба це проблема Британії? Такі речі є нашими внутрішніми проблемами, які маємо вирішувати самі.
показать весь комментарий
06.10.2020 11:56 Ответить
Ой Бубочке подписать больше сотни страниц.Та оно отродясь столько не работало!
Пусть уже Дерьмак подписывает а Бубу отведите шаурму покушать в Лондоне и квартиры свои проведать зайдет проветрить
показать весь комментарий
06.10.2020 10:54 Ответить
просто бедоносец решил отметится
показать весь комментарий
06.10.2020 10:58 Ответить
Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом", - сказал Пристайко. Источник: https://censor.net/ru/n3223118

Примерно как и вБуду и Пешт.?
показать весь комментарий
06.10.2020 10:58 Ответить
То есть договор , который подписал Порох зебильская власть признала таки как достижение ?! Или как ?
показать весь комментарий
06.10.2020 11:07 Ответить
Как и все остальные.
показать весь комментарий
06.10.2020 11:23 Ответить
Українці, сидіть вдома! Поки лютує коронавірус, по закордонах їздити треба тільки по роботі.
Відпочинок та шопінг почекає до 2022 року - тоді коронавірус мутує до безпечного мікроба.
показать весь комментарий
06.10.2020 11:13 Ответить
Подарок на день рождения путина
показать весь комментарий
06.10.2020 11:17 Ответить
Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом" ,а что нового и удивительного для народа Украины???х,з
показать весь комментарий
06.10.2020 11:20 Ответить
много ЕС украинских товаров на свой рынок не пустили - сами делают много. Украине очень выгодент брекзит - будет продавать свою сельхоз продукцию прямо в Великобританию мимо квот ЕС
показать весь комментарий
07.10.2020 16:10 Ответить
слышишь Изя,а что до англицкого брекзита украинское зерно , плохо китайцы с арабами покупали,или у бритов недостаток ножек и чвертушек американских "наших-рябых"?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:33 Ответить
Не просто плохо, а очень плохо - учи материал
показать весь комментарий
08.10.2020 14:16 Ответить
когда где-то найдешь какие страны мира покупают украинское зерно и кукурузу,тогда увидишь,что очень плохо и плохо ,это у тебья, а так Украина наращивает от года в год експорт , и в списке и Китай и Бангладеш и Египет с Нидерландами и даже кое что Израиль с Турцией прикупает в Украине .
показать весь комментарий
08.10.2020 14:50 Ответить
Та мы уже полтора года удивляемся. Чё вы там ещё придумали?
показать весь комментарий
06.10.2020 11:20 Ответить
Не надо удивлений. Пусть будет такое какое было. Удивление от зедебилов ,это ожидание визы от 6 месяцев! Или я преуменьшил?
показать весь комментарий
06.10.2020 11:25 Ответить
тобто безвіз закриють?
показать весь комментарий
06.10.2020 11:30 Ответить
это то чудо на букву М, у которого своя точка зрения на оккупацию расией Украины и воровство Крыма... еще когда он министром был было видно, что оно ни рыба, ни мясо...
показать весь комментарий
06.10.2020 11:42 Ответить
Схоже на пердеж у калюжу, а там подивимся
показать весь комментарий
06.10.2020 12:36 Ответить
Чё там Скабеиха со товарищи запоёт? ))
показать весь комментарий
06.10.2020 13:54 Ответить
Хорошо, правильно.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:50 Ответить
Ну хоть такое... ПреЗедент скоро расскажет, как ОНИ добились таких важных результатов.
А англичане уж точно перейдут из "глубокой" озабоченности в "чрезвычайно глубокую" по Крыму и продадут какой-нибудь кораблик. Всем бы таких принципиальных "гарантов".
показать весь комментарий
07.10.2020 12:50 Ответить
Украине очень выгодент брекзит - будет продавать свою сельхоз продукцию прямо в Великобританию мимо квот ЕС
показать весь комментарий
07.10.2020 16:08 Ответить
 
 