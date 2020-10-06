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Новости Коронавирус и карантин
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В МВД за сутки рекордные 237 случаев COVID-19, большинство на Хмельнитчине, Ривненщине и в Киеве

В МВД за сутки рекордные 237 случаев COVID-19, большинство на Хмельнитчине, Ривненщине и в Киеве

Сегодня, 6 октября, лабораторно подтверждены 237 случаев коронавирусной болезни среди правоохранителей МВД в сутки.

Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 работников МВД зарегистрировано в Хмельницкой области (20), в Ривненской области (19) и г. Киев (50).

С начала пандемии коронавирусом заболели 6 678 сотрудников МВД, выздоровели - 5 966, умерли - 16.

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В МВД за сутки рекордные 237 случаев COVID-19, большинство на Хмельнитчине, Ривненщине и в Киеве 01

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карантин (16729) МВД (9327) правоохранительные органы (2970) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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