В МВД за сутки рекордные 237 случаев COVID-19, большинство на Хмельнитчине, Ривненщине и в Киеве

Сегодня, 6 октября, лабораторно подтверждены 237 случаев коронавирусной болезни среди правоохранителей МВД в сутки.

Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 работников МВД зарегистрировано в Хмельницкой области (20), в Ривненской области (19) и г. Киев (50).

С начала пандемии коронавирусом заболели 6 678 сотрудников МВД, выздоровели - 5 966, умерли - 16.

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