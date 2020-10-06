Жуткая трагедия на Виноградаре в Киеве: мужчина поджег детскую кроватку и вышел из квартиры, в огне погиб 6-летний ребенок. ФОТО
В Подольском районе Киева на Виноградаре произошла трагедия: в огне погиб маленький ребенок. Причиной пожара, вероятно, стал намеренный поджог.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"5 октября в 19:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в 22-этажном жилом доме на ул. Правды, 31А в Подольском районе столицы, женщина нуждается в помощи. Так, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве позвонила жительница квартиры и сообщила, что в помещении находится неадекватный мужчина с малолетним ребенком и угрожает поджечь квартиру на фоне ссоры.
В 20:06 к месту происшествия прибыли пожарные 7-й Государственной пожарно-спасательной части и вызвали сотрудников Службы "102". Бойцы, ожидая правоохранителей, поднялись на седьмой этаж и просили мужчину добровольно открыть дверь, поскольку без присутствия полиции спасатели не уполномочены взламывать дверь.
Пожарные, которые находились на улице и проводили внешнюю разведку, в 20:15 увидели, как из той же квартиры открылось окно и пошел густой черный дым и передали информацию коллегам. Бойцы, которые находились в подъезде сразу же с помощью шанцевого инструмента начали работы по открытию дверей, однако почти срезав двери, мужчина открыл их и вышел из квартиры", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спасатели сразу же приступили к тушению пожара, во время которого обнаружили на сгоревшей детской кровати тело 6-летнего ребенка.
В 20:30 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 20:36 - ликвидировано.
Женщина была передана специалистам медицинской службы, а мужчина - правоохранительным органам.
Также во время проведения разведки в квартире, пожарные обнаружили на кухне подозрительный предмет, похожий на самодельную взрывчатку и вызвали взрывотехников. После этого сразу же провели эвакуацию с 4 по 10 этажи и вывели на безопасное расстояние 50 человек.
На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.
Обстоятельства возникновения данного события устанавливают правоохранительные органы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
давай, давай - тебя "засудят", бо сосед жалобу подал. И ты = "неадекват"(а чего с "погибшего" спрашивать то?)
и живи в говне\\\\\\\\\\\
Классика. Как там цена на самогон-то?
Еще ты же забыл про ж..пы, "сасат" и "рот". - искренный кацапский поцреот.
Классные законы. за дверью = "помогите, горю" = "а мы ждем участкового, если протрезвеет", а так - вы там держитесь, кислорода нет.(звук падения на пол за дверью)
Пора проводить массовую психиатрическую экспертизу!
Був у практиці випадок, коли приблизно так само на етапі розлучення і спроб заволодіти майном колишнього чоловіка жінка викликала поліцію, швидку і пожежну, верещала про "неадекватного чоловіка, який підпалює квартиру".
Приїхали усі. Пожежні і поліція установиили, що чоловік був у квартирі, а жінка не у квартирі, тримаючи поруч 10-річну дитину, намагалася підпалити двері квартири із спільного коридору.
Лікарі швидкої констатували, що "психдопомога потрібна не чоловіку, а жінці".
Трагедия жуткая. Не ходите, девки, замуж за неадекватов. Они и детей своих не пожалеют... Расстрелял бы эту мразь.