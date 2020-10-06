Жуткая трагедия на Виноградаре в Киеве: мужчина поджег детскую кроватку и вышел из квартиры, в огне погиб 6-летний ребенок. ФОТО

В Подольском районе Киева на Виноградаре произошла трагедия: в огне погиб маленький ребенок. Причиной пожара, вероятно, стал намеренный поджог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 октября в 19:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в 22-этажном жилом доме на ул. Правды, 31А в Подольском районе столицы, женщина нуждается в помощи. Так, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве позвонила жительница квартиры и сообщила, что в помещении находится неадекватный мужчина с малолетним ребенком и угрожает поджечь квартиру на фоне ссоры.

В 20:06 к месту происшествия прибыли пожарные 7-й Государственной пожарно-спасательной части и вызвали сотрудников Службы "102". Бойцы, ожидая правоохранителей, поднялись на седьмой этаж и просили мужчину добровольно открыть дверь, поскольку без присутствия полиции спасатели не уполномочены взламывать дверь.

Пожарные, которые находились на улице и проводили внешнюю разведку, в 20:15 увидели, как из той же квартиры открылось окно и пошел густой черный дым и передали информацию коллегам. Бойцы, которые находились в подъезде сразу же с помощью шанцевого инструмента начали работы по открытию дверей, однако почти срезав двери, мужчина открыл их и вышел из квартиры", - сказано в сообщении.



Фото: сайт ГСЧС

Отмечается, что спасатели сразу же приступили к тушению пожара, во время которого обнаружили на сгоревшей детской кровати тело 6-летнего ребенка.

В 20:30 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 20:36 - ликвидировано.

Женщина была передана специалистам медицинской службы, а мужчина - правоохранительным органам.

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Также во время проведения разведки в квартире, пожарные обнаружили на кухне подозрительный предмет, похожий на самодельную взрывчатку и вызвали взрывотехников. После этого сразу же провели эвакуацию с 4 по 10 этажи и вывели на безопасное расстояние 50 человек.

На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

Обстоятельства возникновения данного события устанавливают правоохранительные органы.