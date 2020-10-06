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Жуткая трагедия на Виноградаре в Киеве: мужчина поджег детскую кроватку и вышел из квартиры, в огне погиб 6-летний ребенок. ФОТО

В Подольском районе Киева на Виноградаре произошла трагедия: в огне погиб маленький ребенок. Причиной пожара, вероятно, стал намеренный поджог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 октября в 19:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в 22-этажном жилом доме на ул. Правды, 31А в Подольском районе столицы, женщина нуждается в помощи. Так, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве позвонила жительница квартиры и сообщила, что в помещении находится неадекватный мужчина с малолетним ребенком и угрожает поджечь квартиру на фоне ссоры.

В 20:06 к месту происшествия прибыли пожарные 7-й Государственной пожарно-спасательной части и вызвали сотрудников Службы "102". Бойцы, ожидая правоохранителей, поднялись на седьмой этаж и просили мужчину добровольно открыть дверь, поскольку без присутствия полиции спасатели не уполномочены взламывать дверь.

Пожарные, которые находились на улице и проводили внешнюю разведку, в 20:15 увидели, как из той же квартиры открылось окно и пошел густой черный дым и передали информацию коллегам. Бойцы, которые находились в подъезде сразу же с помощью шанцевого инструмента начали работы по открытию дверей, однако почти срезав двери, мужчина  открыл их и вышел из квартиры", - сказано в сообщении.

Жуткая трагедия на Виноградаре в Киеве: мужчина поджег детскую кроватку и вышел из квартиры, в огне погиб 6-летний ребенок 01
Фото: сайт ГСЧС

Отмечается, что спасатели сразу же приступили к тушению пожара, во время которого обнаружили на сгоревшей детской кровати тело 6-летнего ребенка.

В 20:30 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 20:36 - ликвидировано.

Женщина была передана специалистам медицинской службы, а мужчина - правоохранительным органам.

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Также во время проведения разведки в квартире, пожарные обнаружили на кухне подозрительный предмет, похожий на самодельную взрывчатку и вызвали взрывотехников. После этого сразу же провели эвакуацию с 4 по 10 этажи и вывели на безопасное расстояние 50 человек.

На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

Обстоятельства возникновения данного события устанавливают правоохранительные органы.

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Топ комментарии
+8
Когда то в Украине проводили массовую флюорографию. Тех, кто болел - лечили.
Пора проводить массовую психиатрическую экспертизу!
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06.10.2020 11:33 Ответить
+7
Люди по чуть-чуть сходят с ума! Но нас ждет экономический прорыв 🥵
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06.10.2020 11:20 Ответить
+7
Для многих дети, это лишь средство влияния на супругу (супруга).
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06.10.2020 11:28 Ответить
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Люди по чуть-чуть сходят с ума! Но нас ждет экономический прорыв 🥵
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06.10.2020 11:20 Ответить
Это преступление
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06.10.2020 11:23 Ответить
это просто зеленый хаос
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06.10.2020 11:54 Ответить
Население балагана старается подражать своему главному паяцу.
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06.10.2020 11:28 Ответить
Для многих дети, это лишь средство влияния на супругу (супруга).
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06.10.2020 11:28 Ответить
к сожалению Вы правы
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06.10.2020 11:38 Ответить
Да задолбал уже мудрый нарит. Верните смертную казнь для неадекватов, общество нуждается в очищении.
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06.10.2020 11:29 Ответить
ты совок?
давай, давай - тебя "засудят", бо сосед жалобу подал. И ты = "неадекват"(а чего с "погибшего" спрашивать то?)
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06.10.2020 11:34 Ответить
А ты либераст/толераст ? Если я своего ребенка сожгу - согласен на смертную казнь. А ты бойся, чтобы сосед жалобу не подал и живи в говне, на всякий случай, как бы чего не вышло.
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06.10.2020 12:21 Ответить
либераст/толераст\\\\\\\\\\

и живи в говне\\\\\\\\\\\

Классика. Как там цена на самогон-то?

Еще ты же забыл про ж..пы, "сасат" и "рот". - искренный кацапский поцреот.
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06.10.2020 12:53 Ответить
поскольку без присутствия полиции спасатели не уполномочены взламывать дверь. Источник: https://censor.net/ru/n3223125\\\\\\\\\\\\\

Классные законы. за дверью = "помогите, горю" = "а мы ждем участкового, если протрезвеет", а так - вы там держитесь, кислорода нет.(звук падения на пол за дверью)
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06.10.2020 11:32 Ответить
в чем проблема,следователи с полиции на пожар прибывают раньше спасателей, сам неоднократно такое наблюдал
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06.10.2020 13:15 Ответить
не бачив
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06.10.2020 13:50 Ответить
Прибуття на пожежу силовиків обов'язкове,вони приїзджають швидко, а не бачив ти їх тому , що вони приїзджають тихенько, не на великій червоній машині, без сирен, і не в брезентовій робі
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06.10.2020 14:01 Ответить
урра, а у всех.. не так.... и все возлагают за житник огня, и все возлежают за мудрость столетий.....давай не свисти, две минутки, ага
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06.10.2020 13:53 Ответить
Когда то в Украине проводили массовую флюорографию. Тех, кто болел - лечили.
Пора проводить массовую психиатрическую экспертизу!
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06.10.2020 11:33 Ответить
психіатри перші її не пройдуть
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06.10.2020 11:52 Ответить
безнадежно, те кто голосовал за блазня неизлечимы
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06.10.2020 12:01 Ответить
Тогда стране хана!
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06.10.2020 13:03 Ответить
Провели в прошлом году. 73% - неадекватны )))
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06.10.2020 12:21 Ответить
Із тексту не випливає, що "чоловік підпалив".
Був у практиці випадок, коли приблизно так само на етапі розлучення і спроб заволодіти майном колишнього чоловіка жінка викликала поліцію, швидку і пожежну, верещала про "неадекватного чоловіка, який підпалює квартиру".
Приїхали усі. Пожежні і поліція установиили, що чоловік був у квартирі, а жінка не у квартирі, тримаючи поруч 10-річну дитину, намагалася підпалити двері квартири із спільного коридору.
Лікарі швидкої констатували, що "психдопомога потрібна не чоловіку, а жінці".
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06.10.2020 11:51 Ответить
Скільки всякої мерзоти в Україні ,майже кожного дня гинуть невині люди, діти .
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06.10.2020 12:10 Ответить
Мерзоты в любой стране хватает. Катастрофа начинается тогда, когда эта мерзота оказывается во власти. Тогда проблемы начинаются у каждого жителя страны.
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06.10.2020 12:30 Ответить
У тебя точно проблемы.
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06.10.2020 12:42 Ответить
Свиноботы уже писали про "это избиратель Зеленского"?
Трагедия жуткая. Не ходите, девки, замуж за неадекватов. Они и детей своих не пожалеют... Расстрелял бы эту мразь.
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06.10.2020 12:26 Ответить
живут же 22 этажках наркоманы алко чикатилы
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06.10.2020 14:04 Ответить
 
 