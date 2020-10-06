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Новости Агрессия России против Украины
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Базой для реинтеграции оккупированных территорий Украины может стать хорватская модель, - Минреинтеграции

Базой для реинтеграции оккупированных территорий Украины может стать хорватская модель, - Минреинтеграции

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников встретился с авторами и организаторами государственной политики мирного реинтеграции оккупированных территорий Республики Хорватии.

"Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, ибо цель нашего визита - получить опыт в мирной реинтеграции. И достижения, и ошибки Хорватии очень важны для нас, ведь каждая учтенная ошибка - это спасенная жизнь. Наше министерство - о людях и для людей. Сама реинтеграция - это о людях, а не только о территории. У нас 420 тыс. участников боевых действий. Через войну в той или иной степени прошли более 1 500 000 наших граждан. Мир - это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой. И безопасная реинтеграция - это не только о необходимости возвращения оккупированных территорий, это о наличии красных линий, которые мы никогда не перейдем", - отметил вице-премьер-министр Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Хорватские друзья рассказали о ключевых составляющих безопасной реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение обновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, установление государственного устройства на всех территориях, примирение между населением. Особое внимание уделили вопросам информационной политики, отметив, что обеспечение информационного суверенитета и производство правильной информполитики - это большой шаг на пути к безопасной реинтеграции", - отметили в Минреинтеграции Украины.

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В свою очередь Резников добавил, что вопрос обеспечения устойчивого информационного суверенитета до сих пор открыт для Украины.

"В рамках общения украинская и хорватская делегации пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской модели, но модель такой реинтеграции в Украине должна быть своя", - акцентировали в министерстве.

Стороны также отдельно обсудили вопросы переходного периода, в частности, принципы, которых придерживалась Хорватия. Хорватская сторона отметила необходимость принятия законодательных актов об ответственности и об амнистии, отметив, что все, кто совершал военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

Алексей Резников попутно попросил хорватских коллег поделиться своими наработками.

Стоит отметить, что во время этой встречи специалисты также отметили, что до сих пор, по окончанию 25 лет, процесс реинтеграции в Хорватии полностью не завершен и сейчас он еще продолжается.

Автор: 

Хорватия (269) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+17
может...но для начала надо по-хорватски освободить оккупированные территории
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06.10.2020 11:36 Ответить
+7
Может по-азербайджански?
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06.10.2020 11:49 Ответить
+3
А звільнення теж буде за планом Блискавка?
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06.10.2020 11:36 Ответить
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может...но для начала надо по-хорватски освободить оккупированные территории
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06.10.2020 11:36 Ответить
Может по-азербайджански?
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06.10.2020 11:49 Ответить
Не может - там этнический конфликт сербы и хорваты, а кто у нас, украинцы и "малоросы"?!
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06.10.2020 12:02 Ответить
але і одні і другі були громадяни Хорватії. Розмова про сербів, які приїхали встановлювати "сербский мир" там не шла.
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06.10.2020 12:12 Ответить
https://censor.net/ua/user/85872, пропонуєшь нічого не робити і чекати путіна?
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06.10.2020 12:34 Ответить
а у нас с кацапами на донбассе какой?и сербы и кацапы под видом защиты ...езычных проводили агрессию
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06.10.2020 13:02 Ответить
Украинцы и донбаситы с лугандонами. Кстати, так они сами себя предлагали называть еще в 14 году. А потом сами же и стали обижаться на эти определения "народов Донбаса".
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06.10.2020 13:05 Ответить
Чудно...вот только для этого нужно быть в постоянной боеготовности для наступления, чтобы использовать первый же случай, когда рашка по каким-то причинам не сможет помешать освобождению наших территорий - не знаю...например - будет находиться в трауре по поводу кончины *****.
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06.10.2020 11:36 Ответить
А звільнення теж буде за планом Блискавка?
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06.10.2020 11:36 Ответить
Буря.
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06.10.2020 11:40 Ответить
Буря це наступний крок.
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06.10.2020 11:45 Ответить
там був цілий ряд операцій і не тільки на території Хорватії, і не тільки силами виключно HV, а й підрозділами HVO (сили оборони Герце-Босни), які підготовили визволення території Хорватії. Зима-94 та Літо-95 проводилися поза межами Хорватії, але дали змогу суттєво підрізати сербам шляхи постачання окупованих територій.
Для послаблення сербів хорвати активно боролися на території сусідньої Боснії. Іноді навіть створювали коаліції з армією Боснії, яка по великому була ворогами Герцег-Босни.
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06.10.2020 12:33 Ответить
Пліснява влада здатна лише на одне - перекрутити будь-які раціональні ідеї, рішення, моделі тощо на суто протилежне...
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06.10.2020 11:37 Ответить
А когда с Азербайджаном встреча?
У них как то все более реально в перспективе!
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06.10.2020 11:39 Ответить
И что же у нас схожего с ними что бы брать пример?
В 1941 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88 усташами под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87 Анте Павелича было создано пронацистское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Независимое государство Хорватия , которое проводило https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2_(1941%E2%80%941945) геноцид сербов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 евреев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 цыган . Также на его территории сербские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 четники совершали массовые убийства босняков и хорватов. Под натиском коммунистически настроенных партизанских отрядов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE Иосипа Броза Тито режим Павелича в Хорватии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87 Недича в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербии пал и была создана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Социалистическая Федеративная Республика Югославия или СФРЮ, в состав которой вошли шесть республик: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F НР Сербия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F НР Хорватия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Словения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Македония , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F НР Черногория и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 НР Босния и Герцеговина .
В 1991 году, на фоне острого внутриреспубликанского конфликта между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 сербами и хорватами, Хорватия провозгласила независимость. Межэтнические столкновения в республике после провозглашения независимости переросли в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 войну в Хорватии (1991-1995), продолжавшуюся до конца 1995 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%C2%BB Операция «Буря» ). Провозглашение независимости Хорватией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словенией стало началом распада СФРЮ. Окончательно целостность Хорватии была восстановлена в 1998 году.
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06.10.2020 11:39 Ответить
Я этого тоже не понял. Там был этнический конфликт, соответственно и меры его развязания идут в этнической плоскости (например примирение, переселение, перенос границ...) А у нас украинцы и кто?!
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06.10.2020 12:05 Ответить
У нас с ними схожая проблема (у них она уже решена) - соседнее государство оккупировало часть территории и создало там марионеточные режимы.
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06.10.2020 12:05 Ответить
По-перше, конфлік почався з того що, Сербія порушила правило управління федеративними органами. Після Тито, в Югославії була цікава система державного управління за якою вище керівництво переходило від представника однієї республіки до іншої. Мілошевич вирішив припинити цю практику і зайняти єдиновласне положення. З цього і почався розпад СФРЮ.
По-друге, в Хорватії причини і хід конфлікту мало чим відрізнявся від процесів в Україні. Там прихильники колишньої Югославії вирішили відродити СФРЮ але з домінуючою сербською ролью. Побудувати такий собі "сербский мир". З цим не погодилися спочатку словенці, а потім і хорвати. Етнічним данний конфлікт назвати поскільки в армії хорватії воювали не тільки виключно хорвати. Там були і представники національних меншин, включаючи сербів. Просто їх було менше в порівнянні з російськомовними в Україні, які повстали проти московської агресії. До того ж, при тіто виникла "нація" югославів, які не причисляли себе ні до сербів, ні до хорватів. І вони теж воювали проти сербів.
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06.10.2020 12:46 Ответить
Минреинтеграции делит шкуру неубитого медведа.
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06.10.2020 11:41 Ответить
сдохшего медведа.
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06.10.2020 12:10 Ответить
То, что медвед воняет, ещё не значит, что он - сдох.
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06.10.2020 15:50 Ответить
А шо робити з кармільцами які живуть на тих територіях? Вони ж упороті.
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06.10.2020 11:47 Ответить
Так разговор про территорию и землю, которая принадлежит Украине ведётся. А с "арендаторами" украинской земли , которым что то не нравится просто "разорвать " "договор аренды" и выгнать с территории.
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06.10.2020 11:51 Ответить
Куди, за паребрік? Вони там не потрібні. У них свого сміття вистачає.
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06.10.2020 11:59 Ответить
Це буде визнано примусовою депортацією. Миттєві санкції з боку ЄС, США гарантовані.Ну і повноцінна, класична громадянська війна.Приблизно так.
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06.10.2020 12:13 Ответить
Всех нельзя выгонять, а вот тех кто взял паспорта РФ, надо лишать гражданства и депортировать в РФ, с запретом въезда обратно на 25 лет.
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06.10.2020 12:16 Ответить
Вони зробили свій вибір, вони хочуть бути або в росії, або в УРСР. Я не хочу щоб держава Україна перетворилась на братню росії УРСР, а саме це і станеться, коли нас приєднають до ОРДЛО.
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06.10.2020 12:24 Ответить
нужно будет создать такие условия,при которых кормильцы съедут сами,быстро и с большой охотой..
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06.10.2020 13:32 Ответить
Панять і прастіть. Ну і готувати грошики для виплати їм котрибуції на відбудову дамбаса і пенсії апалчєнцам.
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06.10.2020 12:15 Ответить
Ну, як показує досвід Хорватії то, багато з колаборантів надає перевагу добровільному переселенню.
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06.10.2020 12:49 Ответить
а усташи для лугандона будут ?
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06.10.2020 12:10 Ответить
Будет Серебряница)
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06.10.2020 12:14 Ответить
там столько хачиков не найдётся..
пока обойдёмся селом Талыш Тертерского района, селами Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, селом Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.
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06.10.2020 12:35 Ответить
Лично ты, обойдёшься своим продавленным диваном, и зарплатой бота)))
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06.10.2020 15:09 Ответить
вах,какой смелый хачик,наверное из-под Байрактара пишет - почерк неровный
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06.10.2020 17:00 Ответить
Я то смелый, а ты..?
https://www.youtube.com/watch?v=HcRIa9Gkluw
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06.10.2020 17:27 Ответить
я,конечно,похудее буду..
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07.10.2020 09:29 Ответить
Так ты не мумра-джанавар, а чучуклар?
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07.10.2020 09:47 Ответить
я хз,но такого говносборника не ношу..
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07.10.2020 13:45 Ответить
Ще дуже актуальною була б міжнародна конференція про вирощування яблуневих садів на Марсі.
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06.10.2020 12:18 Ответить
Головне пам'ятати що, мирну реінтеграцію хорвати проводили з маленьким анклавом у Східній Славонії, який складався з одного міста районного значення і десятком сіл.

Важливо знати і розуміти що, після мирної реінтеграції там і через 22 роки існують нерозвязані проблеми і невидима лінія розділу, в яких обидві сторони звинувачують хорватську владу. Хорвати за те що, і досі непокарані винуватці, а серби за те що їх нєпанімают.

Не варто очікувати що, у цьому столітті на окупованих територіях настане мир і все повернеться до того, як було до війни. Скоріше на відвойованій території Криму настане більш-менш адекватне життя ніж на реінтегрованому Донбасі.
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06.10.2020 13:07 Ответить
Всё таки Югославский вариант?
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06.10.2020 13:17 Ответить
Якщо ***** погодиться.
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06.10.2020 13:32 Ответить
Підтримати марш своєю присутністю буде більш ефективно.
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06.10.2020 13:48 Ответить
Самое главное в хорватской модель метод освобождения своей территории
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06.10.2020 14:10 Ответить
 
 