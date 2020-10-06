Базой для реинтеграции оккупированных территорий Украины может стать хорватская модель, - Минреинтеграции

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников встретился с авторами и организаторами государственной политики мирного реинтеграции оккупированных территорий Республики Хорватии.

"Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, ибо цель нашего визита - получить опыт в мирной реинтеграции. И достижения, и ошибки Хорватии очень важны для нас, ведь каждая учтенная ошибка - это спасенная жизнь. Наше министерство - о людях и для людей. Сама реинтеграция - это о людях, а не только о территории. У нас 420 тыс. участников боевых действий. Через войну в той или иной степени прошли более 1 500 000 наших граждан. Мир - это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой. И безопасная реинтеграция - это не только о необходимости возвращения оккупированных территорий, это о наличии красных линий, которые мы никогда не перейдем", - отметил вице-премьер-министр Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Хорватские друзья рассказали о ключевых составляющих безопасной реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение обновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, установление государственного устройства на всех территориях, примирение между населением. Особое внимание уделили вопросам информационной политики, отметив, что обеспечение информационного суверенитета и производство правильной информполитики - это большой шаг на пути к безопасной реинтеграции", - отметили в Минреинтеграции Украины.

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В свою очередь Резников добавил, что вопрос обеспечения устойчивого информационного суверенитета до сих пор открыт для Украины.

"В рамках общения украинская и хорватская делегации пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской модели, но модель такой реинтеграции в Украине должна быть своя", - акцентировали в министерстве.

Стороны также отдельно обсудили вопросы переходного периода, в частности, принципы, которых придерживалась Хорватия. Хорватская сторона отметила необходимость принятия законодательных актов об ответственности и об амнистии, отметив, что все, кто совершал военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

Алексей Резников попутно попросил хорватских коллег поделиться своими наработками.

Стоит отметить, что во время этой встречи специалисты также отметили, что до сих пор, по окончанию 25 лет, процесс реинтеграции в Хорватии полностью не завершен и сейчас он еще продолжается.