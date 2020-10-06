Базой для реинтеграции оккупированных территорий Украины может стать хорватская модель, - Минреинтеграции
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников встретился с авторами и организаторами государственной политики мирного реинтеграции оккупированных территорий Республики Хорватии.
"Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, ибо цель нашего визита - получить опыт в мирной реинтеграции. И достижения, и ошибки Хорватии очень важны для нас, ведь каждая учтенная ошибка - это спасенная жизнь. Наше министерство - о людях и для людей. Сама реинтеграция - это о людях, а не только о территории. У нас 420 тыс. участников боевых действий. Через войну в той или иной степени прошли более 1 500 000 наших граждан. Мир - это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой. И безопасная реинтеграция - это не только о необходимости возвращения оккупированных территорий, это о наличии красных линий, которые мы никогда не перейдем", - отметил вице-премьер-министр Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Хорватские друзья рассказали о ключевых составляющих безопасной реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение обновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, установление государственного устройства на всех территориях, примирение между населением. Особое внимание уделили вопросам информационной политики, отметив, что обеспечение информационного суверенитета и производство правильной информполитики - это большой шаг на пути к безопасной реинтеграции", - отметили в Минреинтеграции Украины.
В свою очередь Резников добавил, что вопрос обеспечения устойчивого информационного суверенитета до сих пор открыт для Украины.
"В рамках общения украинская и хорватская делегации пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской модели, но модель такой реинтеграции в Украине должна быть своя", - акцентировали в министерстве.
Стороны также отдельно обсудили вопросы переходного периода, в частности, принципы, которых придерживалась Хорватия. Хорватская сторона отметила необходимость принятия законодательных актов об ответственности и об амнистии, отметив, что все, кто совершал военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.
Алексей Резников попутно попросил хорватских коллег поделиться своими наработками.
Стоит отметить, что во время этой встречи специалисты также отметили, что до сих пор, по окончанию 25 лет, процесс реинтеграции в Хорватии полностью не завершен и сейчас он еще продолжается.
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Для послаблення сербів хорвати активно боролися на території сусідньої Боснії. Іноді навіть створювали коаліції з армією Боснії, яка по великому була ворогами Герцег-Босни.
У них как то все более реально в перспективе!
В 1941 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88 усташами под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87 Анте Павелича было создано пронацистское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Независимое государство Хорватия , которое проводило https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2_(1941%E2%80%941945) геноцид сербов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 евреев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 цыган . Также на его территории сербские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 четники совершали массовые убийства босняков и хорватов. Под натиском коммунистически настроенных партизанских отрядов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE Иосипа Броза Тито режим Павелича в Хорватии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87 Недича в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербии пал и была создана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Социалистическая Федеративная Республика Югославия или СФРЮ, в состав которой вошли шесть республик: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F НР Сербия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F НР Хорватия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Словения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Македония , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F НР Черногория и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 НР Босния и Герцеговина .
В 1991 году, на фоне острого внутриреспубликанского конфликта между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 сербами и хорватами, Хорватия провозгласила независимость. Межэтнические столкновения в республике после провозглашения независимости переросли в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 войну в Хорватии (1991-1995), продолжавшуюся до конца 1995 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%C2%BB Операция «Буря» ). Провозглашение независимости Хорватией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словенией стало началом распада СФРЮ. Окончательно целостность Хорватии была восстановлена в 1998 году.
По-друге, в Хорватії причини і хід конфлікту мало чим відрізнявся від процесів в Україні. Там прихильники колишньої Югославії вирішили відродити СФРЮ але з домінуючою сербською ролью. Побудувати такий собі "сербский мир". З цим не погодилися спочатку словенці, а потім і хорвати. Етнічним данний конфлікт назвати поскільки в армії хорватії воювали не тільки виключно хорвати. Там були і представники національних меншин, включаючи сербів. Просто їх було менше в порівнянні з російськомовними в Україні, які повстали проти московської агресії. До того ж, при тіто виникла "нація" югославів, які не причисляли себе ні до сербів, ні до хорватів. І вони теж воювали проти сербів.
пока обойдёмся селом Талыш Тертерского района, селами Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, селом Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.
https://www.youtube.com/watch?v=HcRIa9Gkluw
Важливо знати і розуміти що, після мирної реінтеграції там і через 22 роки існують нерозвязані проблеми і невидима лінія розділу, в яких обидві сторони звинувачують хорватську владу. Хорвати за те що, і досі непокарані винуватці, а серби за те що їх нєпанімают.
Не варто очікувати що, у цьому столітті на окупованих територіях настане мир і все повернеться до того, як було до війни. Скоріше на відвойованій території Криму настане більш-менш адекватне життя ніж на реінтегрованому Донбасі.