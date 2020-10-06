РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11733 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
738 0

Евросоюз решил отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси, - глава МИД Польши Рау

Евросоюз решил отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси, - глава МИД Польши Рау

Европейский союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Ранее об отзыве своих послов для консультаций сообщил Минск.

"В согласии с Европейской службой внешних действий и странами-членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь", - написал Рау в соцсети.

Он поблагодарил Евросоюз за солидарность с Польшей и Литвой, которая уже решила отозвать главу своего диппредставительства.

2 октября в МИД Беларуси были вызваны послы Польши и Литвы, по словам официального представителя белорусского дипломатического ведомства, "учитывая однозначно деструктивную деятельность со стороны указанных стран".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Он также пояснил, что дипломатам было предложено до 9 октября довести состав своих диппредставительств в Беларуси до паритета с белорусскими зарубежными учреждениями в их странах. Для Литвы - это с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18.

В Минске же, комментируя решение Вильнюса и Варшавы, подчеркнули, что предложение МИД Беларуси обязательно для исполнения.

5 октября Литва решила вызвать своего посла из Минска.

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) Польша (8518) посольство (1085) репрессии (2771) МИД Польши (334) Евросоюз (17288) Рау Збигнев (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 