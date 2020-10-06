Евросоюз решил отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси, - глава МИД Польши Рау

Европейский союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Ранее об отзыве своих послов для консультаций сообщил Минск.

"В согласии с Европейской службой внешних действий и странами-членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь", - написал Рау в соцсети.

Он поблагодарил Евросоюз за солидарность с Польшей и Литвой, которая уже решила отозвать главу своего диппредставительства.

2 октября в МИД Беларуси были вызваны послы Польши и Литвы, по словам официального представителя белорусского дипломатического ведомства, "учитывая однозначно деструктивную деятельность со стороны указанных стран".

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Он также пояснил, что дипломатам было предложено до 9 октября довести состав своих диппредставительств в Беларуси до паритета с белорусскими зарубежными учреждениями в их странах. Для Литвы - это с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18.

В Минске же, комментируя решение Вильнюса и Варшавы, подчеркнули, что предложение МИД Беларуси обязательно для исполнения.

5 октября Литва решила вызвать своего посла из Минска.