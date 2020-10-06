Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. Фоменко, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с поста гендиректора "Укрборонпрома" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора госонцерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих указах главы государства.

Указом №422/2020 Зеленский уволил Абромавичуса с поста генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

А указом №423/2020 президент назначил Игоря Фоменко и.о. гендиректора ГК "Укроборонпром".

Игорь Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group, получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

Ранее Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим замом по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

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