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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. Фоменко, - указ

Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с поста гендиректора "Укрборонпрома" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора госонцерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих указах главы государства.

Указом №422/2020 Зеленский уволил Абромавичуса с поста генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

А указом №423/2020 президент назначил Игоря Фоменко и.о. гендиректора ГК "Укроборонпром".

Игорь Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group, получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

Ранее Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим замом по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

Также читайте: "Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) указ (528) Укроборонпром (1239) Абромавичус Айварас (481) Фоменко Игорь (9)


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Топ комментарии
+31
Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. Фоменко, - указ - Цензор.НЕТ 2314
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06.10.2020 11:41 Ответить
+28
И вместо него пришел крепки хозяйственник времен януковоща
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06.10.2020 11:46 Ответить
+26
Нормальні та розумні люди за зеленими не ходили. Здоровій людині зрозуміло було ще до виборів, що це за зграя.
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06.10.2020 12:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это громкое увольнение или нет?
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06.10.2020 11:38 Ответить
Крысиная возня.
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06.10.2020 15:56 Ответить
а был же ж таким символом очистки от свинарчуков
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06.10.2020 20:01 Ответить
"свинарчуки" - оказался настоящим патриотом Украины, который всеми правдами и неправдами добывал с территории расеи дефицитные и уникальные запчасти для разворованной всеми предыдущими ублюдочными министрами обороны советской военной техники
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06.10.2020 20:25 Ответить
так ото ж
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06.10.2020 20:30 Ответить
Конгениально! Это 5 баллов!
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06.10.2020 20:44 Ответить
Точнее было бы написать не "уволил", а "подписал указ об увольнении". Абрамавичус сам подал заявление на увольнение, он и не планировал надолго там быть.
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06.10.2020 11:39 Ответить
Гра слів.
Абромавічус попрохав звільнити, Зеленський його звільнив.
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06.10.2020 11:43 Ответить
Просто звучит так что его уволили за провал работы, а помнится он сам заявлял что идет туда временно. И его можно понять, там засела сплоченная шайка по отмыванию бюджетного бабла, кому охота гробить свое здоровье на безнадежную борьбу. Считаю это еще одним минусом для зеленых.
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06.10.2020 11:47 Ответить
То же самое можно сказать об увольнении Егора Фирсова, таможенной команды Нефёдова, прокурорской команды Рябошапки и Чумака. Нормальные люди поначалу пошли за зелеными, но поняли что бесполезно.
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06.10.2020 12:02 Ответить
Нормальні та розумні люди за зеленими не ходили. Здоровій людині зрозуміло було ще до виборів, що це за зграя.
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06.10.2020 12:30 Ответить
Так альтернативи не було
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06.10.2020 12:43 Ответить
Не тошни ,ФАКТ ,что стало намного хуже - капитуляция ,мегаворовство , угроза отмены безвиза, брехня сплошная Хламидии, Степанова зельцмана шмыгали Бакланова ермака …………
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06.10.2020 13:05 Ответить
???
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06.10.2020 13:08 Ответить
какой блин тебе альтернативы не было, зелебобик, тебе по пальцам посчитать количество кандидатов в бюллетене?
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06.10.2020 16:16 Ответить
Було два тури, так що: "Фу! Место! В буду!".
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06.10.2020 19:30 Ответить
ПЗЦ! казалось, что быдло73 уже попустило, но вижу нет! все, кого ты перечислил, это низшее и среднее звено управления, не имеющее опыта работы для должностей такого уровня, на которые они полезли, по своей тупости. точно так любая санитарка в больнице расскажет про все нюансы лечения! хотелось, что бы такие как ты идиоты, сразу ложились на операционный стол под их нож. и нормальным людям полегче будет.
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06.10.2020 16:08 Ответить
Ну да, самые потужные профи это у Порошенко и Медведчука
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06.10.2020 16:20 Ответить
Порошенко раз за разом обігрував пуйла, але ти цього не помічав, бо по зомбоящику тобі без кінця розповідали про Ротердам+, Свинарчуків і вбитого брата.
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06.10.2020 17:54 Ответить
Чтобы ты знал, в 2014 я за него голосовал и моя семья тоже. Но как же мы ошиблись, такое же фуфло, как и нынешние
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06.10.2020 18:00 Ответить
не повезло тебе с семьей...выбери другую
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06.10.2020 19:55 Ответить
не голосуй больше.
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07.10.2020 12:48 Ответить
так ты же ж их и выбрал...вместе со своей семьей
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06.10.2020 20:33 Ответить
А выглядит как "вовремя смылся"!!!! Помнится и премьер Гончарук по такой же схеме "эвакуировался"...сперва они кричат типа :"всех воров посадим,подымем за 5 минут производство и экономику"-а потом всё завалив,тихо смываются !!!А ВРЕМЯ ТО УШЛО и КРАЙНИХ НЕТ!!!
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06.10.2020 13:36 Ответить
Как это нет?! Крайним будет Бубочка! Эх, говорила ему, наверное, мама и жена "Какого %уя идешь в преЗЕденты?!" И сам ни%уя не сделал, и другим не дал, и, главное, время потеряно на разную %уйню...
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06.10.2020 23:01 Ответить
и идя временно, можно наделать провалов....временщики и делают провалы...
а был же ж символом не меньшим за зеленского...
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06.10.2020 20:05 Ответить
Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. Фоменко, - указ - Цензор.НЕТ 2314
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06.10.2020 11:41 Ответить
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06.10.2020 11:59 Ответить
Закончилось очередное "новое лицо"
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06.10.2020 11:42 Ответить
И вместо него пришел крепки хозяйственник времен януковоща
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06.10.2020 11:46 Ответить
Так він там і був. Читай уважно статтю.
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06.10.2020 19:11 Ответить
Закончились деньги на оборонку,личико всплывет там ,куда зедебилы финпотоки направляют,например - в большом строительстве больших аферистов.
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06.10.2020 12:51 Ответить
головне - пуштуна не чіпай, бо почне із корупцією боротись
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06.10.2020 11:42 Ответить
Перестановка ліжок в борделі.
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06.10.2020 11:44 Ответить
не, нові занавесачкі)
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06.10.2020 11:46 Ответить
головне що *пуштунська* проститутка лишилася на місці
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06.10.2020 11:50 Ответить
А сколько бульб пускали из всех отверстий по поводу этого мавичуса.
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06.10.2020 11:51 Ответить
Не страшно.
Оплот нашей обороноспособности - Наем.
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06.10.2020 11:51 Ответить
"Наем большую

Морду" - говорил Наем.

И слово сдержал.
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06.10.2020 12:07 Ответить
Найом
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06.10.2020 14:19 Ответить
Д.Чекалкін - https://youtu.be/H0820veMbrg Саундчек. Історичні уроки до дня вчителя
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06.10.2020 11:51 Ответить
Этому абрамовичусу Порошенко мешал проводить реформы в экономике. С весны 2019 все поменялось. Пришел Зельц - реформатор. И шо такое случилось теперь? Опять мешают реформы проводить?
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06.10.2020 11:51 Ответить
Проблема в том,что тем,кто при власти,любые реформы и нахрен не нужны.Коррупционные схемы работают и приносят плоды -зачем разрушать с таким трудом,созданное "красным директором
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06.10.2020 12:06 Ответить
А сидеть кто будет,и где Свинарчуки?
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06.10.2020 11:53 Ответить
назначил и.о. Фоменко/ Кадровая ошибка. После того как "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер" назначить надо было Мордехая Корфа. Или Уриэля Цви Лейбера.
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06.10.2020 11:53 Ответить
Какие красивые украинские хвамилии
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06.10.2020 11:57 Ответить
а шо за Фоменко? - ополченец?
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06.10.2020 11:55 Ответить
Ашотакоє?
Вже ж не має мальдівсько-роттердамського бариги - мародьора?
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06.10.2020 11:56 Ответить
Нада Свиночуркина туда...
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06.10.2020 12:00 Ответить
Нахріна зеленському порядні люди?
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06.10.2020 12:23 Ответить
??
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06.10.2020 12:25 Ответить
последнее новое лицо
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06.10.2020 12:02 Ответить
главное что нынешняя команда успела получить все космические зарплаты и премии. Судя по суммам они готовились к увольнению ускоренными темпами и с первого рабочего дня....
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06.10.2020 12:07 Ответить
Найему приготовиться?
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06.10.2020 12:08 Ответить
От Найома ничего не зависит и он ничего не решает и ничего не делает. Сидит тихо у кормушки
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06.10.2020 14:23 Ответить
госпади, шо ж оно мечется: не успевает назначить и сразу увольняет..
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06.10.2020 12:11 Ответить
очередь за новыми "рехформаторами" от зеленского... Сколько еще соседей, любовниц, борзописцев, блоггеров и школьных друзей не пристроено.... Так что запускайте новую смену менеджеров и "директоров" в Наблюдательный совет. Пока еще есть из чего платить премии....
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06.10.2020 12:11 Ответить
За розвал і повний провал Укроборонпрому в угоду ЄС, за заробітну плату в 1,5 млн грн в місяць, просто злочинця звільнили "за власним бажанням" країна владних олігофренів. Замість трибуналу і поверненя коштів країни - щуку в річку.
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06.10.2020 12:20 Ответить
Судячи по декларації, хАроший челАвек. І з підходящої зЕзіденту області України.
"Ігор Фоменко в "Укроборонпромі" від 22 листопада 2019 року обіймає посаду заступника генерального директора з виробництва. Працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі, який було реорганізовано та перетворено в Луганський патронний завод. Обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group."
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06.10.2020 12:21 Ответить
Що, шмаркля,серед нормальних, притомних людей нема бажаючих працювати з тобою та твоїм антиукраїнським шапіто профанів, запроданців та злодіїв?))
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06.10.2020 12:30 Ответить
Не кризис-менеджер, а менеджер-кризис.
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06.10.2020 12:53 Ответить
Менеджер кризисА
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06.10.2020 14:24 Ответить
Ну , что убедились , что это лентяй и бездарь!!
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06.10.2020 14:21 Ответить
А як же його обіцянки довести щорічний експорт озброєнь до 5 ярдів? Чи тепер Мустафа переведе на 5 млрд. гривень? Досвід з піару має достатній. Та й прикладів маніпуляцій з бюджетними показниками-хоч греблю гати.
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06.10.2020 14:25 Ответить
Абромавичус уже хорошо прибарахлился и вовремя свалил.
Также будет и с другими зелеными кадрами. Прибарахлился - уходи вовремя. Дай прибарахлится следующей плесени.
Шайка пришла подзаработать детишкам на молочишко
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06.10.2020 14:29 Ответить
https://twitter.com/fjfghfg
https://twitter.com/fjfghfg

Интересно

Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·https://twitter.com/fjfghfg/status/1313411226131673094 2 ч

Московиты в Баренцевом море в 2019 г учения затеяли, туча кораблей_подлодок...пусть .уки НАТОвские трепещут... Всё шло хорошо и не предвещало опы...но всё испортила хорошая лётная погода-прилетел НАТОвский самолётик и накидал буёв везде где были атомные субмарины...и все окуели..

https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat


https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat

Уровень 1:

Российские военные увидели что их ПВО легло, а все цели исчезли с радаров. Именно РФ и начала истерику грозя Британии, что если те будут ломать российское ПВО, то Москва это может расценить как акт агрессии. Британцы может бы и молчали, но вопли из Москвы уже услышал весь мир.

Цитировать

Радио Ночных котов

@N24Ru

· 3 ч

В ответ @S_vivat

Когда британцы взломали шифры Enigma, они молчали об этом ещё 50 лет после войны. Когда британцы взломали советские коды радиообмена, они молчали об этом ещё 50 лет. А сейчас просто взяли и сказали, что "всё, мы умеем дистанционно выводить из строя российские ПВО"?
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06.10.2020 14:39 Ответить
Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. https://from-ua.com/articles/423554-svoi-sredi-chuzhih-i-chuzhoi-sredi-svoih-ili-o-tom-kak-aivaras-abromavichus-obmanul-ozhidaniya-ukraincev.html скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
https://cfts.org.ua/news/kompaniya_postavlyayuschaya_aviatoplivo_v_litve_i_polshe_khochet_zayti_v_borispol_28678 Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . https://informator.news/sbu-rozsliduje-koruptsijni-shemy-z-rozkradannya-palnoho-v-aeroportu-odesy/ У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування .
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6db83983-a61e-47f8-bcbb-91********** Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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06.10.2020 14:39 Ответить
Айварас Абромавичус рассказывал ранее, что живет в квартире на Крещатике.
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.
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06.10.2020 14:40 Ответить
от бачите, родичі не чемні, а він аж світиться!
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06.10.2020 15:00 Ответить
А этот, которого назначили, он какую роль в "квартале" играл? Или он из недолюстрированных рыгов?
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06.10.2020 16:22 Ответить
Ещё тогда писали, когда его назначали, что он - разрушитель заводов. Как его вообще могли взять?
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06.10.2020 16:25 Ответить
А вы друзья как не садитесь, всё ж в музыканты не годитесь ! Клоун та и не сподобился сказать стране куда он нас ведет.
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06.10.2020 16:44 Ответить
Величезні втрати: у найближчі роки Укренерго зазнає збитків на 26 млрд гривень, а Нафтогаз - 21 млрд.окрема прогнозується, що 2020-2023 роках збитки НЕК Укренерго перевищать 26 мільярдів гривень.
За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році - 3,5 млрд грн, в 2022 році - 4,6 млрд грн, а в 2023 році - 3,1 млрд грн. «За діючих умов функціонування Укренерго на ринку електроенергії у 2020 році, та за умов базового і стресового сценаріїв у 2021 - 2023 роках прогнозується збиткова діяльність компанії, що негативно відобразиться на обсягах сплати до державного бюджету сум відповідних платежів», - йдеться у звіті Мінфіну. Як відомо, у першому півріччі 2020 року НЕК Укренерго отримало збиток в сумі 18 млрд гривень. https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/6/665940/ Економічна правда .
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06.10.2020 17:48 Ответить
А що не зрозуміло куди нас ведуть? Тягнуть до старої совкової сраки. І роблять це включивши "дурня" з усієї сили та думають, що українці всі поголовно лохи. Ось пройдуть місцеві вибори буде зрозумілим скільки ненормальних підтримують Зе-клоуна. Так, що запасайтесь попкорном, далі буде.
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06.10.2020 17:56 Ответить
А що не зрозуміло куди нас ведуть? Тягнуть до старої совкової сраки. І роблять це включивши "дурня" з усієї сили та думають, що українці всі поголовно лохи. Ось пройдуть місцеві вибори буде зрозумілим скільки ненормальних підтримують Зе-клоуна. Так, що запасайтесь попкорном, далі буде.
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06.10.2020 17:57 Ответить
Ну все..Не выдержал "Укроборонопром" без коррупции...Абромавичуса вон, поставим такого чтобы в коррупции понимал..А то что ж, Абромавичус в этом ничего не смыслит!
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06.10.2020 18:30 Ответить
Абромяучес - Человек иностранец, запустили его главой оборнного производства, все "вынюхал", где, что лежит, что еще пожно стибрить, так еще и зарплату ему платили 1, 5 миллн.грн.за воррвство, как же наделал убытков, что бы можно по дешевке купить предприятие и порезать на металолом, не удивительно продукции для армии стало меньше, а современной типа беспилотников вообще нет,Мотр сич пролали,правда давно, но у нас же новый президент - не барвыга типа.
А,зачем Украине производить для себя и продавать современную технику, лучьше просить милостыню у умереть в нищите от короновируса, чем жить в нормальной стране как Польша, Турция когда 20 лет назад большенство туркам одеть не чего бало, а сейчас высокая рождаемость, образование, медицина, армия.
Не власть,которая должна работать на народ в тяжелейшие времена а вредители и враги, так еще и тупые мудаки, которые только знают, как все уничтожить и украсть,организовав не целевое использовпние средств с бюджета типа на зе э/э,дороги, которые неэфективны экономически, по завышенной цене и не качественные и финансовую пирамиду с финансами населения и государства,что птиводит к рарушерию экономики, производства, убыткам госурства и нищете населения.
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06.10.2020 20:01 Ответить
зеле ГЕОЯ дать, или премию
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06.10.2020 21:28 Ответить
 
 