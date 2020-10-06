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Парламентские выборы в Кыргызстане признаны недействительными. ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске

Парламентские выборы в Кыргызстане признаны недействительными. ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными парламентские выборы, которые привели к массовым протестам в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Также она отметила, что ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - заявила Гульнара Джурабаева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Кыргызстане: один человек погиб, почти 600 пострадали

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

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В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

выборы (24760) Кыргызстан (260) парламент (893) протест (5868)


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Топ комментарии
+18
Шах и мат за 24 часа,белорусам с ихними хороводами по 100 000 и почти 2 месяца страдать)
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06.10.2020 11:51 Ответить
+13
"пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики"
Киргизи не білоруси.
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06.10.2020 11:54 Ответить
+13
Тю.. Так все быстро произошло в Кырнызстане, что аж неинтересно.
А где цветочки ОМОНу, где романтика?
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06.10.2020 11:55 Ответить
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06.10.2020 11:49 Ответить
Шах и мат за 24 часа,белорусам с ихними хороводами по 100 000 и почти 2 месяца страдать)
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06.10.2020 11:51 Ответить
Просто у киргизов нет своего Нобелевского лауреата.
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06.10.2020 11:54 Ответить
У киргизов нет страха.
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06.10.2020 11:56 Ответить
В Киргизстані управління здійснюється родовими кланами по домовленості. На цей раз домовленості були порушені... Держава бідна, ділити вже немає чого. Все заставлено і продано....
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06.10.2020 12:26 Ответить
Тюрьмы и контрабанда товаров из Китая
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06.10.2020 13:33 Ответить
они немножко несоветские, и братьев у них с востока нету
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06.10.2020 13:50 Ответить
Просто чиновники помнили что происходило с их предшественниками в 2005-м и в 2010 году и не захотели повторений.
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06.10.2020 11:53 Ответить
"пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики"
Киргизи не білоруси.
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06.10.2020 11:54 Ответить
Тю.. Так все быстро произошло в Кырнызстане, что аж неинтересно.
А где цветочки ОМОНу, где романтика?
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06.10.2020 11:55 Ответить
Да вообще скукота: где выстрелы в живот протестующим, изнасилование в СИЗО женщин и мужчин дубинкой в зад и благодарственные поцелуйчики и цвети ОМОНу за это - скучные они ...
P.s. хочется напомнить кстати в этом случае "майдан Русланы" - они там тоже танцюлькали ... Я еще тогда сказал: или валите сами или валите власть - остальное х-ня ...
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06.10.2020 12:38 Ответить
Кыыргызы просто молодцы!
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06.10.2020 12:03 Ответить
Вот так надо протестовать, быстро и эффективно, а белорусы могли бы все сделать в первые три дня, но зассали дав время усатому таракану адаптироватся и закрепится. Теперь там светит КНДР.
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06.10.2020 12:10 Ответить
А киргизы оказались мудрее беларусов. Удачи им ДО ПОБЕДНОГО РЕЗУЛЬТАТА!
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06.10.2020 12:14 Ответить
экспресс версия всегда лучше. и экономически и политически. Тут и нам нужно у них учиться.
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06.10.2020 12:18 Ответить
Снаряды ложатся все ближе.
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06.10.2020 12:21 Ответить
путин президент бункера
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06.10.2020 12:22 Ответить
Ага! А НАТОвскую базу кто из Киргизии выгнал. Вот как раз сейчас пророссийские и взяли власть в свои руки. Друг Путина, Алмазбек, приговорённый на 11 лет уже на свободе. А неделю назад действующий президент к Путину приезжал, уехал недовольный.
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06.10.2020 12:26 Ответить
Просто у Киргизов есть два народа, говорящих на одном языке. Южане извечно враждуют с северянами. Им бы разделиться по хорошему как Чехи со Словаками, а не ревностно следить за тем чей клан должен быть у власти.
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06.10.2020 12:20 Ответить
"восток дело тонкое..." но пендель животворящий ,власть имущим ,нужно прописывать регулярно!
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06.10.2020 13:11 Ответить
От совка - цветная революция.
К совку - ??
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06.10.2020 13:16 Ответить
"В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики."- необережне поводження зі спецзасобами.
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06.10.2020 13:35 Ответить
Цікаво, що думають білоруси з цього приводу? Як їм тепер?
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06.10.2020 14:54 Ответить
 
 