Парламентские выборы в Кыргызстане признаны недействительными. ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными парламентские выборы, которые привели к массовым протестам в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева.
Также она отметила, что ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске.
"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - заявила Гульнара Джурабаева.
Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.
В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.
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Киргизи не білоруси.
А где цветочки ОМОНу, где романтика?
P.s. хочется напомнить кстати в этом случае "майдан Русланы" - они там тоже танцюлькали ... Я еще тогда сказал: или валите сами или валите власть - остальное х-ня ...
К совку - ??