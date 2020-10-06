Парламентские выборы в Кыргызстане признаны недействительными. ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными парламентские выборы, которые привели к массовым протестам в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Также она отметила, что ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - заявила Гульнара Джурабаева.

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Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

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В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.