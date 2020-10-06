Зеленский об активах Коломойского в США: Этим занимаются правоохранители Украины и Соединенных Штатов
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ему известно только о факте проведения расследований правоохранителями Украины и США в отношении возможного присвоения бизнесменом Игорем Коломойским средств ПриватБанка и отмывания их за счет приобретения активов в США.
"Если честно, я не знаю, за какие средства, что и в каких странах покупал этот человек (Коломойский. - Ред.). Мы это видим и читаем только в СМИ. Сегодня ПриватБанк является государственным банком. У него прекрасная прибыль, он один из лучших банков в Украине, поддерживает стабильность банковской системы. И этим я доволен. По расследованию этих дел я знаю, что правоохранители занимаются этим и в Украине, и в США. Обмениваются ли они информацией на правоохранительном уровне? Думаю, да, но мне это неизвестно", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Минюст США 6 августа подало два гражданских иска в Окружной суд Южного округа Флориды о конфискации имущества, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.
Согласно документу, экс-владельцы ПриватБанка Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в отмывании части доходов с использованием ряда банковских счетов подставных компаний, прежде всего, в кипрском отделении ПриватБанка, до того как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.
Коломойский опроверг обвинения Министерства юстиции США в незаконном присвоении и отмывании средств банка и указал, что все инвестиции в США сделаны за счет средств, полученных из собственного бизнеса.
17 августа директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о наличии меморандума о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) по делу ПриватБанка, которое связано с бизнесменом Коломойского.
"Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некой общественной организации. Но это решение не вступило в силу", - сообщил он на брифинге по отчету о деятельности НАБУ за I полугодие 2020 года.
Он подчеркнул, что по делу ПриватБанка есть длительное сотрудничество с США, но на раскрытие информации полномочий у него нет.
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23.09.2020 г.
18.09.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел заседание в рамках обычного судопроизводства. На данном заседании было оглашено решение об отказе ходатайства Кабинета Министров Украины о вхождении в судебный процесс, как ненадлежаще поданное и не относящееся к сути рассмотрения дела.
* Наш комментарий.
За всем тим явно видны отчаянные попытки Зеленского притормозить рассмотрение этого вопроса в последней ключевой стадии. Одним из вариантов этого - отказ от юридического сопровождения группой юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющей в данном суде интересы "Приват-Банка".
Это конечно сложнее и стремнее, чем просто ездить по районным центрам.
Зате йому відомо, які справи політичного переслідування Порошенка в Україні відкриваються...
Ну-ну.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/10/01102020.html Врет и манипулирует
За 1 октября 2020 года Зеленский соврал 3 раза.
"... жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"
Со времени введения карантина наблюдается беспрерывный рост рост количества заболевших, который уже превысил уровень 4000 в день. Реальные действий Зеленского по борьбе с эпидемией и его команды были просто провальными.
см. по теме
2020-07-31 Мы предупредили https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
2020-07-24 Второй тест на выздоровление, или они опасны для нашего здоровья
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать "
За время правления Зеленского доля энергогенерации (самой дешевой из всех) АЭС в Украине упала до уровня 43% и продолжает падать. Из прибыльного и стабильно работающего предприятия "Энергоатом" превратился в убыточное.
"...Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация" "
Такой программы не существует вообще. Это просто выдумка Зеленского.
Манипуляции
Ни разу не упомянуты колоссальные пожары на Луганщине и человеческие жертвы среди мирного населения и военных.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/10/04102020.html Врет и манипулирует
Ермак "Власти не растратили все деньги из фонда COVID-19 на строительство дорог ..."
Вы не растратили ВСЕ деньги из фонда COVID-19.
Вы потратили 77% денег из фонда на борьбу с эпидемией на расходы не имеющие никакого отношения к эпидемии.
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн.
Ермак "...и государство абсолютно контролирует ситуацию, в том числе и с финансовой точки зрения"
Отсутствие законодательно необходимых тендерных процедур на бюджетные расходы, завышение цен на 62,5% на проведение работ называется коррупцией и хищениями. И контролировать это могут лишь причастные к этой коррупции и хищениям
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
05.10.2020 г.
После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. (???)
Общая задолженность по зарплате медицинских работников государственной сферы на 01.10.2020 составляет 896 млн. гривен.
Березовский хвастал, что может сделать президентом табуретку.
Беня с медведчуком сделали президентом лапшерезку.
https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
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«Шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів», - Жозеп Борель.
В ЄС щораз більше гострих запитань до Зеленського.
https://ukrainian.voanews.com/a/ukraine-eu-reforms-zelensky/5610509.html
І після цього воно щось белькоче про правові засади, боротьбу з корупцією та олігархами та вектором до ЄС?
Так что в Украине по активам Коломойского можно ничего не ждать.
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
Каким боком Приватбанк к гражданам Израиля?
Посадят обязательно, если докажут. Есть проблема у обвинителей с его тройным (точнее 5-кратным) гражданством. Как гражданин Израиля он не владелец Приватбанка а инвестор. Если деньги украдены, значит виновато руководство банка, а Беня белый и пушистый.
дурачком прикинулся. еще б сказал, "а кто это такой коломойский"
Голоc Амepики
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https://twitter.com/chastime
@chastime
«Шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів», - Жозеп Борель.